Sta per concludersi il mese di luglio 2021. Scopriamo come andrà la giornata estiva di giovedì 29 luglio con le stelle e l'Oroscopo in campo professionale, salutare e amoroso dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: forma fisica in recupero, è un momento positivo anche a livello lavorativo. Possibili problematiche in campo amoroso, ma con la luna nel segno potrete trovare soluzioni.

Toro: nel lavoro sarà meglio prendere le decisioni con maggiore calma. Per quel che riguarda il lato sentimentale è un momento di recupero, possibili incontri in vista.

Gemelli: per i nati sotto il terzo segno zodiacale la giornata di giovedì 29 luglio sarà caratterizzata da Venere dissonante, sarà meglio non mettere in discussione il campo amoroso.

Nel lavoro sarà possibile ripartire.

Cancro: a livello sentimentale con la luna dissonante dovrete agire con cautela nei confronti del partner. A livello professionale possibili rallentamenti, cercate di organizzare al meglio i vostri progetti.

Leone: nel lavoro alcune problematiche devono essere risolte, in questo modo potrete ottenere i risultati sperati. A livello sentimentale possibile nervosismo, le storie nate da poco dovranno riuscire a trovare il giusto equilibrio per poter funzionare.

Vergine: in amore con Marte nel segno potrete risolvere delle situazioni che finora vi sono sembrate complesse. Recupero a livello lavorativo, arriveranno buone notizie.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: vi sentite stanchi rispetto alle giornate precedenti, sarà meglio gestire con calma eventuali tensioni professionali. In amore con la luna in opposizione cercate di gestire bene il vostro tempo.

Scorpione: a livello sentimentale se ci sono state delle problematiche nell'ultimo mese potrete provare a risolvere con il partner.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel lavoro Saturno è dissonante, cercate di ritrovare maggiore tranquillità.

Sagittario: a livello salutare vi sentite meglio rispetto le giornate precedenti, possibili rallentamenti riguardano invece il campo professionale. Attenzione a eventuali problematiche familiari, non fatevi prendere da dubbi improvvisi.

Capricorno: nella giornata di giovedì 29 luglio 2021 potreste vivere un momento di agitazione, nel lavoro alcune questioni potrebbero non andare come previsto.

Momento sottotono anche per quel che riguarda il lato sentimentale, attenzione alle polemiche.

Acquario: con luna favorevole è un ottimo momento in campo sentimentale, alcune occasioni andranno sfruttate al più presto. Marte non è più in opposizione, migliora anche il lato lavorativo, le nuove attività sono favorite.

Pesci: per l'ultimo segno zodiacale questa giornata di fine luglio sarà caratterizzata da momenti sotto pressione per quel che riguarda il lato lavorativo. Possibili tensioni anche in amore.