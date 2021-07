L'oroscopo del 23 luglio descriverà una giornata molto particolare per la maggior parte dei segni zodiacali. Ci sarà chi troverà nuovi modi per passare il tempo e chi elaborerà dei progetti che potrebbero rivelarsi molto utili sul lavoro.

Per avere una visione più chiara di come amore, lavoro e amicizia si uniranno tra loro, potrebbe essere utile prenderei visione dei principali transiti planetari di domani. Tra essi spiccheranno i seguenti:

Sole in opposizione a Plutone

Luna in opposizione a Mercurio e in trigono a Urano

Mercurio in trigono a Nettuno e in opposizione a Plutone

Venere in congiunzione a Marte e in opposizione a Giove

Marte in opposizione a Giove

Ecco cosa accadrà nella giornata di domani 23 luglio, secondo l'Oroscopo di domani.

Previsioni zodiacali di venerdì 23 luglio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: niente potrà scalfire la vostra autostima. Sarete molto sicuri di voi stessi e sul lavoro non vedrete l'ora di occuparvi mansioni degne di nota. Non sopporterete l'idea di essere criticati dai vostri colleghi, ma sarete costretti ad accettare la loro opinione. In famiglia, apparirete risoluti e poco collaborativi. L'oroscopo di domani suggerisce di provare a ritagliarvi dei piccoli spazi solo per voi.

Toro: sarete stanchi di dover dare giustificazioni al prossimo. Proverete a ridurre il contatto con le persone indesiderate, ma questo potrebbe avere delle conseguenze importanti sui vostri rapporti interpersonali. Ci saranno alcune novità che attireranno la vostra attenzione e che vi spingeranno a compiere la prima mossa.

Il risultato di queste azioni dipenderà dalla vostra abilità nel gestire imprevisti e sorprese.

Gemelli: potrebbe essere il momento giusto per offrire al mondo un nuovo aspetto del vostro carattere. Amici e parenti ne rimarranno sorpresi, ma non potranno dire di non essere contenti. Sul posto di lavoro, verrete messi alla prova da sfide del tutto nuovo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Farete appello a tutti gli assi nella manica per mostrare le vostre doti. Però, troverete anche il tempo per stare accanto ai vostri familiari.

Cancro: sarete fieri del vostro rapporto con il partner. Anche se le cose andranno per il verso giusto, avvertirete il bisogno di agire in modo da impedire alla sintonia di coppia di dissolversi.

Deciderete di organizzare una piccola serata romantica e di regalare alla persona amata un momento davvero speciale. Forse, la serata prenderà dei risvolti inaspettati.

Oroscopo e previsioni dalle stelle del 23 luglio: dal Leone allo Scorpione

Leone: sarà necessario mettere da parte tutti gli impegni non urgenti. Infatti, avrete bisogno di riposare e di ricaricare le energie. L'eccessivo stress potrebbe spingervi a rinunciare al vostro lato più razionale. Per fortuna, la compagnia della famiglia e degli amici vi aiuterà a non perdervi d'animo. Continuerete a lavorare per quanto possibile e a prendervi cura dei vostri obiettivi.

Vergine: la vita famigliare prenderà una piega inaspettata. Nell'arco di poche ore, vi troverete a dover gestire situazioni differenti e impegnative.

Farete del vostro meglio per lasciarvi tutto alle spalle, ma potreste aver bisogno dell'aiuto di qualcuno. Il partner vi starà accanto e indagherà sul vostro stato d'animo. Le sue domande potrebbero infastidirvi, ma verranno poste a fin di bene.

Bilancia: sarete molto bravi a mantenere la parola data. I vostri amici si fideranno di voi perché sapranno di poter contare sulla vostra lealtà. Sarete molto dolci con il partner e cercherete di concentrarvi sugli aspetti più dolci del rapporto di coppia. Per far progredire la vostra relazione, sarà necessario lasciarvi alle spalle tutte le incomprensioni del passato e affrontare immediatamente quelle del presente.

Scorpione: la giornata di domani non inizierà nel migliore dei modi.

Vi renderete conto di dovervi occupare di diversi aspetti della vostra quotidianità e questo vi manderà in crisi. Proverete a coinvolgere i vostri amici più cari e, in parte, ci riuscirete. Per fortuna, sarete affiancati da persone preziose, che terranno sotto controllo il vostro umore e le vostre reazioni.

Astrologia di venerdì 23 luglio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: non tutto il male verrà per nuocere. Ci saranno delle situazioni che deterranno la vostra preoccupazione e vi faranno pensare di aver rovinato tutto. In realtà non sarà così e potrete volgere gli errori commessi a vostro favore. Il partner vi darà una mano e cercherà di analizzare tutti gli aspetti quotidiani assieme a voi.

In amicizia, al contrario, avrete qualche piccola difficoltà.

Capricorno: non riuscirete a trovare una stabilità in amore. Passerete da un partner all'altro, senza essere sicuri delle vostre scelte. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di prendervi un momento di pausa. Stare da soli per un po', infatti, vi aiuterà a riordinare le idee e a capire veramente cosa vorrete dal futuro. Sul lavoro, terrete duro e non vi farete sopraffare.

Acquario: sarete alla ricerca di nuove esperienze, che riescano a farvi battere il cuore. Allontanerete timori e preoccupazioni, in modo da concentrarvi solo sui vostri obiettivi. Le persone che incontrerete si riveleranno dinamiche e pronte all'avventura.

Vi contageranno con il loro ottimismo e la loro brillante personalità. Questo farà nascere in voi dei sentimenti di nostalgia.

Pesci: vi sentirete esclusi dalla vita di coppia. Avrete la sensazione che il partner voglia prendere in mano le redini della situazione e lasciarvi in un angolo. Con qualche remora, deciderete di dare avvio a una discussione che potrebbe evolvere in un acceso litigio. Per evitare che la questione degeneri troppo, potrete stabilire dei punti fermi da non superare. Il lavoro sarà caratterizzato da alti e bassi.