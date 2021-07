L'Oroscopo di domani 31 luglio promette di svelare il pensiero delle stelle in ordine al primo giorno di weekend. Pronti a scoprire quali saranno i segni che potranno contare sul pieno supporto degli astri? Sotto analisi astrologica, in questo contesto, il filotto zodiacale composto da Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, come sempre giudicati in base ai rispettivi cieli astrali. Questo sabato a risultare tra le fila dei segni più fortunati, Vergine, Toro e Gemelli, tutti valutati a massima positività nell'oroscopo del giorno 31 luglio con cinque stelle super-meritate.

Invece è prevista una giornata particolarmente impegnativa per coloro dell'Ariete e del Leone: secondo le previsioni astrologiche del 31 luglio previsti entrambi in giornata "sottotono". Passiamo pure ai dettagli di rito.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Vergine;

2° posto - ★★★★★: Toro, Gemelli;

3° posto - ★★★★: Cancro;

4° posto - ★★★: Ariete, Leone.

Previsioni zodiacali del 31 luglio, amore e lavoro

Ariete: ★★★. L'oroscopo del 31 luglio al segno dell'Ariete prevede che forse in questa giornata vi sentirete un po' giù di tono e aiutarvi non sarà un'impresa facile. Prima chiedetevi il motivo della vostra insofferenza e poi fate in modo di sbloccarvi. In amore, tra mille perché e altrettanti interessi vi aspetta un partner premuroso e dolce, sempre pronto a regalare sostegno in qualsiasi cosa.

Single, le combinazioni astrali indicano che sarete facilmente emozionabili verso un passato che potrebbe riaffiorare. Una parte della vostra vita potrebbe tornare a respirare malinconia e nostalgia, creandovi uno stato d’incertezza, con inevitabili dubbi e insicurezze nel prendere decisioni importanti per il futuro. Nel lavoro, meglio rimandare le scelte e concentrarsi su attività più di routine.

In questi giorni la vostra mente non è troppo lucida per le cose importanti.

Toro: ★★★★★. In campo sentimentale le stelle vi sorridono invitandovi a dedicare più tempo all'amore e alle emozioni. La vita familiare si farà più invitante, a tal punto che preferirete trascorrere del tempo in casa con il vostro lui o lei, piuttosto che uscire a cercare il divertimento all'esterno.

Se single invece, vi sentirete pronti a qualsiasi evenienza, avrete slancio e spirito d'iniziativa. Questo giorno, pertanto, potrà essere ricco di soddisfazioni: la serenità si farà strada a dispetto di qualsiasi pensiero negativo. Per rendere più elettrizzante la serata, un ingrediente indispensabile sarà una compagnia simpatica che apprezzi il vostro dinamismo e la gran voglia di divertirvi che avrete. Nel lavoro, manterrete molto self controllo e riuscire a spiazzare tutti. Dimostrerete di avere la pelle dura e di lavorare nonostante le avversità che incontrerete.

Gemelli: ★★★★★. In amore questo sabato troverete il modo di portare un po' di brio nel rapporto a due inventandovi qualcosa di semplice, ma allo stesso tempo divertente.

Gioirete del calore affettivo che vi arriverà dalle persone che quotidianamente dimostrano di amarvi. L'amore verso il partner sarà pronto per sbocciare nuovamente nel vostro giardino interiore. Soprattutto voi sarete gli artefici di tutto, pronti ad accogliere i buoni sentimenti ed a custodirli nel vostro cuore. Così, con gli astri in aspetto armonico, anche le storie iniziate da poco saranno molto tenere e appassionate. Single, sembra proprio che le stelle inizino a brillare nel vostro cielo: la più fulgida è già accesa da qualche giorno, pronta a riscaldare l'atmosfera per trovare un grande amore tutto per voi. Nel lavoro, siate più egoisti, dovreste pensare soprattutto alla vostra realizzazione personale: avete le carte giuste per riuscirvi.

Oroscopo e stelle di sabato 31 luglio

Cancro: ★★★★. Giornata di fine mese imperniata sulla routine più scontata. Per i sentimenti, i disegni astrali in questo periodo parlano d'amore, di benessere e aiutano a far emergere le vostre doti migliori, anche quelle che spesso racchiudete dentro di voi. Così, anche la vita di coppia avrà molte più possibilità di essere vissuta vivacemente e senza screzi. Single, in questa giornata gli astri indicano positività soprattutto per quanto concerne la vostra vita sentimentale. Non vi farete delle paranoie se non avete accanto la persona giusta ma continuerete a vivere nella spensieratezza della libertà più assoluta. Nel lavoro, in campo pratico non sottovalutare una proposta di collaborazione: potrebbe a breve migliorare la vostra situazione economica e sociale.

Leone: ★★★. Nel rapporto di coppia non sarà facile mantenere la stabilità. In alcuni momenti il partner sarà avventato e impulsivo, in altri dolcissimo e non avrà occhi che per voi. Portate pazienza e vedrete che presto andrà meglio. Questo cielo un po' bigio per via di un Saturno "contro", da giorni in continua opposizione ai vostri Sole e Mercurio, vi metterà di fronte alla necessità di rivedere alcune vostre opinioni, che non è detto che siano in assoluto le migliori. Spesso fare un passo indietro, piuttosto che andare avanti a oltranza, potrebbe servire a prendere una buona rincorsa. In questo inizio di weekend in tanti noterete un giorno un po' strano dal punto di vista sentimentale: si alterneranno dubbi e speranze, insoddisfazioni e picchi di romanticismo.

Nel lavoro, prendetevi un giorno di vacanza se potete. Almeno non fatevi tentare da responsabilità che richiedono un cielo più disponibile per dare buoni risultati.

Vergine: "top del giorno". L'oroscopo di domani, sabato 31 luglio, per ciò che concerne il lato sentimentale, indica che Luna e Urano saranno come la ciliegina sulla torta: in vista un periodo davvero fantastico. Vi sentirete pieni di energie e pronti ad affrontare qualsiasi cosa. L'universo risponderà al vostro ottimismo regalandovi eventi felici e momenti di pura gioia, da gustare insieme al vostro partner. Single, sarà una giornata positiva, soprattutto per voi della Vergine che sapete agire con accortezza, cogliendo al volo le buone occasioni.

Ottimamente influenzati dalle stelle, il settore della vita sociale porterà nuovi amici, contatti, comunicazione e brevi viaggi. Il calore che percepirete non sarà solo frutto del caldo sole dell'estate ma sarà il tepore delle presenze rassicuranti che ruotano intorno a voi. Nel lavoro, molti dei vostri progetti andranno in porto e le vostre idee saranno ascoltate ed apprezzate. Nuove opportunità da non farsi sfuggire.

