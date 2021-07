Le previsioni zodiacali di sabato 31 luglio analizzano l'andamento delle stelle in vista della giornata di partenza del nuovo weekend. Focus sui sei segni appartenenti alla seconda sestina, ovvero dalla Bilancia fino a Pesci. Impazienti di avere riscontri su come saranno gli astri nel fine settimana? A trovare giovamento in campo sentimentale, come anche nelle relazioni parentali e di amicizia, pochi segni. Parliamo dei più fortunati in assoluto, in questo caso quelli designati in periodo a cinque stelle: ad avere un periodo assolutamente vincente sarà il segno del Toro insieme a quello dell'Acquario.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 31 luglio su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di sabato 31 luglio

Bilancia: ★★. La giornata conclusiva di questo mese di luglio si annuncia abbastanza impegnativa per molti del segno: dovrete lottare con un probabile difficile periodo, tuttavia, calma, sangue freddo e seguite i nostri consigli. In amore, la vostra premura nei confronti di chi amate non sempre riuscirà ad essere proficua e costante, rispetto al solito: stress o nervosismo potrebbero avere la meglio, quindi ogni tanto lasciate correre. Single, la situazione astrale del momento suggerisce che un'avventura, all'apparenza innocua, potrebbe in realtà trasformarsi in una storia di ben altra importanza e spessore: occhio ad eventuali "trabocchetti".

Nel lavoro invece, qualcuno sta cercando di provocare: non fate il suo gioco, ok? Giornata difficile anche anche per chi ha un’attività in proprio: probabili discussioni con clienti o fornitori.

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di sabato indicano che non dovrebbero esserci troppi problemi ed il tutto dovrebbe scorrere secondo le intenzioni messe a preventivo.

Per i sentimenti, sarà certamente il caso di non dare troppo peso a certi rancori vissuti nei giorni scorsi, secondo gli astri un po' troppo ricorrenti: riderci sopra, insieme al partner, sarà il modo migliore per farli scomparire. Per la coppia, in questo periodo l'attenzione si concentrerà tutta sullo shopping, su ciò che rimane dei saldi griffati, qualche gita e tanto eros: mica male come programma!

Single, sul piano erotico qualcuno potrebbe sentirsi un po’ sottotono: colpa di alcune situazioni legate a parenti stretti o familiari: lasciate fuori dalla vostra testa problemi e problemini, almeno in certi momenti... Nel lavoro, dopo tante incertezze legate a personaggi influenti, potreste trovare la forza necessaria per procedere in direzione di quei progetti che sapete: provateci!

Sagittario: ★★. L'oroscopo del 31 luglio prevede che partirà con il segno "meno" questo inizio weekend: pianeti dissonanti non vorranno sentir ragioni, dunque cercate di adattarvi a questo probabile periodo un po' scombussolato. In amore malgrado tutto, parlando del più e del meno vi ritroverete d’accordo su alcune cose mentre su altre ancora picche!

Sforzatevi di venire incontro alle esigenze del partner, anche se i ritmi di vita sono diversi qualche compromesso sarà d'obbligo. A giorni avrete modo di prendervi una rivincita con tanto di interessi. Intanto cercate in qualsiasi maniera di non trascurate i vostri desideri personali, per stare (come al solito!) dietro al lavoro o a chissà cosa. Per i single, lievi infatuazioni in vista per i maschietti del segno, gelosia irrefrenabile per le femminucce: sarà così? In entrambi i casi, tutto è affidato al dialogo. Nel lavoro, facendo un passo indietro, riuscirete a rimettere in carreggiata un progetto professionale che rischia di rimanere affossato.

Oroscopo e stelle del giorno 31 luglio

Capricorno: ★★★★.

La giornata del 31 luglio non porterà problemi pesanti o difficili da rimettere in carreggiata, solo che dovrete stare concentrati soprattutto nelle questioni importanti, giusto per non rischiare inutilmente. In amore, una piccola battuta d’arresto dovete metterla in conto: con la persona del cuore ci sono vecchi attriti che tornano alla luce, dunque sarà necessario limare per bene diverse angolature e spigolosità di carattere. Single, problemi affettivi alle spalle? Inutile piangere sul passato: la vita è adesso e guarda al futuro, dunque fiducia! Nel lavoro non servirà a nulla tirarla per le lunghe, se una trattativa non vuole andare in porto: converrà mollare l’osso e voltare pagina. In questo periodo farete bene a puntare sulla creatività o almeno su ciò che vi riesce meglio.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali di domani mettono in evidenza la possibilità che possa andare alla grande questo sabato di fine settimana. In amore, importanti novità sono in arrivo per coloro già in coppia, ovviamente tutte da scoprire man mano, col passare delle ore. Gli astri favoriranno la buona riuscita delle vostre cose messe in programma da tempo, magari mettendo anche a disposizione quel pizzico di buona fortuna e un po' più di intraprendenza in più del solito. Riguardo a chi è single, se chi vi piace si farà desiderare, occhio a non farne una questione di principio perché potreste essere proprio voi a pagarne le spese. Qualcosa di positivo a fine giornata: sorridete, la vita vi ama!

L'oroscopo del giorno, invece, per le cose inerenti il lavoro, precisa che (forse) vi attendono belle soddisfazioni professionali: sarete apprezzati per l’intuito e l’affidabilità.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno 31 luglio prevede una giornata non male, ovviamente da prendere con la solita calma. Cercate innanzitutto di non farvi trasportare da situazioni con incognite difficili da sciogliere. In amore potreste trovare le giuste e meritate soddisfazioni, se soltanto anche per un istante riusciste ad allentare la tensione e ad abbandonarvi alle tenerezze del partner: ce la farete? Se state soffrendo eventuali “pene”, evitate di crogiolarvi in pensieri negativi: cercate invece di rispolverare il naturale ottimismo e lo spirito costruttivo specialmente nella coppia.

Per coloro ancora single, sembra che chiunque provi piacere o dovere ad enunciare il proprio pensiero, sempre puntuale e soprattutto quando non richiesto: anche agli amici più cari, perché spiattellare i vostri intimi segreti sapendo che potrebbero essere pratica di passaparola incontrollato? Nel lavoro, per chiudere, doveste imbattervi in un’ottima opportunità, in grado di far aumentare il prestigio personale.

Classifica oroscopo del 31 luglio, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 31 luglio è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno, come anche portare delusione a qualche altro. In evidenza l'ultimo giorno di Luglio, con il segno della Vergine indicato al "top del giorno", mentre altri quattro segni potranno contare su un altrettanto ottimo periodo giudicato da cinque stelle.

Andiamo subito a scoprire come è stato valutato il periodo analizzando il prospetto preposto a tale scopo, relativo a tutti i dodici segni dello zodiaco.

Le stelline di sabato 31 luglio: