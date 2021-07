L'oroscopo della giornata di sabato 31 luglio prevede per i Pesci un po’ di fortuna in più grazie alla Luna che si sposta in sestile dal segno del Toro, mentre Vergine potrebbe essere fraintesa dal partner. Momento di grande fiducia al lavoro per l'Acquario grazie a un bel cielo che li sostiene, al contrario Leone dovrà difendersi bene da alcuni imprevisti. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 31 luglio.

Previsioni oroscopo sabato 31 luglio 2021 segno per segno

Ariete: ultima giornata del mese nel complesso discreta per voi nativi del segno.

Potrete contare su Mercurio, Giove e Saturno in buon aspetto per cercare di svolgere adeguatamente le vostre mansioni, soprattutto i nati nella prima decade. In amore questo cielo non v'influenzerà più di tanto, e la vostra relazione sarà stabile, tranquilla. Attenti però a non causare voi litigi. I single avranno tanta voglia di vivere e vedere fuori il mondo com'è. Voto - 8-⭐⭐⭐⭐

Toro: previsioni astrali positive per voi nativi del segno, grazie soprattutto alla Luna favorevole dal segno dei Pesci. Insieme a Venere in trigono dal segno della Vergine, la vostra relazione di coppia sarà un crescendo di emozioni tutte da vivere. Se siete single sarà una giornata dove potrete fare grandi passi avanti con la vostra fiamma.

Settore professionale tutto sommato buono, ma nulla di eccezionale. Affidatevi a Marte in trigono per alcuni lavori davvero pesanti. Voto - 8⭐⭐⭐⭐

Gemelli: timidezza e anche un po’ di sfortuna che torneranno a farsi sentire dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo della giornata di sabato 31 luglio. Luna e Venere saranno entrambi in quadratura, rendendo le cose difficili tra voi e la vostra anima gemella o la vostra fiamma qualora siate single.

Molto meglio in ambito lavorativo. Dopo alcune giornate no, avete infatti ritrovato la giusta direzione, e i risultati ricominceranno a vedersi. Voto - 7-⭐⭐⭐

Cancro: inizio di fine settimana eccellente per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo, godrete della Luna e Venere entrambi in sestile, che garantiranno momenti pieni di romanticismo tra voi e il partner.

Se siete single avrete gli occhi a cuoricino tutto il giorno, ma dovrete anche farvi notare. Bene anche il lavoro, nonostante qualche piccola difficoltà, arriveranno risultati davvero soddisfacenti. Voto - 8,5⭐⭐⭐⭐⭐

Leone: settore professionale che non vi vedrà in ottima forma considerato che avrete astri come Giove e Saturno opposti. Certo, Mercurio è in congiunzione, ma ci vorranno idee davvero valide per ottenere dei risultati. In amore sarà una giornata piuttosto discreta, con una certa stabilità tra voi e il partner, utile per superare eventuali momenti di difficoltà. Per quanto riguarda i single, le vostre pratiche di corteggiamento si rivelano efficaci. Voto - 7,5⭐⭐⭐

Vergine: oroscopo di sabato sottotono dal punto di vista sentimentale a causa della Luna in opposizione dal segno dei Pesci.

Non sarà proprio un gran weekend in amore, potrebbero verificarsi dei fraintendimenti con il partner, ma con Venere in congiunzione siete in tempo per raddrizzare la situazione. Se siete single non siate troppo esigenti per il momento. Settore professionale tutto sommato discreto, anche se sapete di poter fare di più. Voto - 7⭐⭐⭐

Bilancia: configurazione astrale convincente secondo l'oroscopo del 31 luglio. Per quanto riguarda i sentimenti la vostra relazione di coppia promette bene, grazie anche a un'ottima intesa di coppia. Se siete single non ci saranno incontri eccezionali, ma l'importante è che vi sentirete bene con voi stessi. Settore professionale dove darete il meglio di voi stessi, e con questo cielo non potrete che ottenere il meglio.

Voto - 8⭐⭐⭐⭐

Scorpione: un oroscopo più che soddisfacente per voi nativi del segno. Questo cielo vedrà la Luna in trigono dal segno dei Pesci, e la vostra relazione di coppia sarà un vortice di emozioni. Lasciatevi andare dunque e il resto verrà da sé. Se siete single e siete riusciti ad attirare la sua attenzione, siete già a metà dell'opera. Settore professionale che difficilmente vi darà soddisfazioni, ma l'impegno da parte vostra non manca. Quello che dovrete fare è trovare un ambiente di lavoro adatto a voi. Voto - 7,5⭐⭐⭐

Sagittario: ancora delle difficoltà in arrivo da parte di questo cielo secondo l'oroscopo di sabato 31 luglio. Luna e Venere si troveranno in cattivo aspetto, e questo fine settimana potrebbe rivelarsi poco soddisfacente per la vostra relazione di coppia.

Per quanto riguarda i single meglio evitare i contrasti soprattutto con gente che non conoscete. In ambito lavorativo ve la caverete bene, ma il vostro atteggiamento potrebbe non essere particolarmente gradito ai colleghi. Voto - 6,5⭐⭐

Capricorno: periodo piuttosto romantico per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. Con questo quadro astrale vi sentirete davvero felici della vostra relazione di coppia, piena di bei momenti e di stabilità. Se siete single le conversazioni con la vostra fiamma si faranno davvero interessanti. Settore professionale che vi vedrà determinati e risolutivi, grazie in particolare a Marte in trigono dal segno della Vergine. Voto - 8⭐⭐⭐⭐

Acquario: momento di grande fiducia per quanto riguarda il settore professionale secondo l'oroscopo.

Potrete contare su Giove e Saturno per svolgere bene le vostre mansioni, soprattutto se siete nati nella prima decade. In amore la vostra relazione di coppia proseguirà in maniera serena, e insieme alla vostra anima gemella, andrete avanti risolvendo ogni problema. Se siete single affronterete ogni situazione con estrema positività. Voto - 8,5⭐⭐⭐⭐⭐

Pesci: Luna fortunata nel vostro cielo in questa giornata per voi. Dal punto di vista sentimentale recupererete energie e vitalità all'interno del vostro rapporto, vivendo un weekend piuttosto tranquillo. Se siete single e non avete nessuno nel vostro cuore, questa giornata potrebbe riservarvi bei momenti insieme ai vostri amici. In ambito lavorativo finché si tratta di svolgere lavori di routine, non ci saranno problemi. Voto - 7,5⭐⭐⭐