L'oroscopo di sabato 17 luglio è pronto a dare consigli e indicazioni in merito alla giornata. Alcuni segni zodiacali continueranno con la solita vita routinaria, mentre altri cercheranno di concentrarsi su progetti di vita, nuovi interessi o questioni urgenti da affrontare. In primo piano risulteranno come sempre i comparti della vita legati direttamente ai sentimenti e alle attività lavorative. Attori principali, gli astri, veri artefici della quotidianità in grado di far pendere l'ago della bilancia da una parte o dall'altra in termini di positività/negatività.

Per avere un quadro quanto più possibile veritiero e dettagliato inerente agli attuali influssi astrali e sulle modalità con cui incideranno sulla vita di tutti noi, sarà utile sottolineare i principali aspetti planetari. Questo sabato a risultare prevalenti rispetto ad altre saranno le seguenti formazioni:

Sole in trigono a Nettuno, in quadratura alla Luna ed in opposizione a Plutone;

Luna in Bilancia in trigono a Giove ed in sestile a Venere e Marte;

Giove in opposizione a Venere e Marte;

Saturno in quadratura a Urano;

Urano in sestile a Mercurio.

Di seguito tutti i dettagli dell'Oroscopo di domani 17 luglio.

Previsioni zodiacali del 17 luglio dall'Ariete al Cancro

Ariete - In famiglia alcuni nodi verranno al pettine: siate sinceri e disponibili, ma lasciate anche che gli altri si assumano le proprie responsabilità.

Il senso del dovere non vi manca, anche se dovrete fare i conti con l’ambiente che vi circonda. Per il lavoro, state all’erta! Non è escluso che dobbiate rimediare a sviste clamorose che oltre a demotivarvi vi faranno perdere tempo prezioso. In amore invece tutto fila liscio e le cose veleggeranno felicemente in porto. Unico accorgimento: non lasciarsi travolgere dal disordine emotivo provocato da alcune situazioni attualmente in stallo.

Per la salute, volontà e disciplina sono importanti per mantenere l’equilibrio. Aggiungeteci anche un pizzico di ottimismo, che non guasta mai, e il gioco è fatto.

Toro - Prodigioso ed esaltante l’ingresso della Luna in Bilancia, ma lo sarà ancora di più a fine giornata, quando entrerà nel campo dello Scorpione. Proprio quello che ci voleva per ultimare in tempo utile lo shopping di fine settimana.

La parola d’ordine sarà il disimpegno, specie se avete in programma una serata speciale con gli amici. L'oroscopo di domani consiglia in amore di avere più fiducia in voi stessi. Un approccio di petto, inaspettato, fa centro: spiazzando il cuore della persona che vi interessa, la farà finire fra le vostre braccia. In giornate come questa la stanchezza è lontana mille miglia, la forma recupera smalto e l’immagine brilla come non mai. Vi stanno venendo in mente buone idee e speciali intuizioni riguardo alla professione. Annotatele su un taccuino, torneranno utili in futuro.

Gemelli - La giornata sarà benevola nei vostri confronti e porterà qualche occasione di guadagno extra. Una vera manna, in questi tempi di magra.

Chiarito qualche possibile malinteso con un familiare, vi sentirete immediatamente meglio, più sereni. Nel lavoro riuscirete ad appianare le difficoltà con intelligenza e senso della misura, il che, vista la vostra impulsività, equivale ad un successo. In amore invece, l'energia bloccata si risveglia e potete buttarvi a capofitto nelle emozioni di cuore. Avvicinatevi di più a chi vi ama mettendo sul tavolo del rapporto il meglio di voi stessi. Per il fisico, una volta tanto saprete evitare di spendere energie a vuoto, scongiurare gli eccessi per un buon recupero. Attenzione alla dieta!

Cancro - Sappiamo bene quanto le preoccupazioni siano all’ordine del giorno, ed è anche per questo che vi viene detto di lasciarle da parte.

La Luna in Bilancia non fa che ricordarvele. Proprio per questo non riuscite a divertirvi e a trascorrere un sereno fine settimana come vorreste. Nel lavoro, meglio staccare la spina per un po’ e dedicarvi a qualcosa che sia assolutamente privo di stress. Non prendete decisioni drastiche in questo momento. In amore, il bisogno di fare chiarezza potrebbe essere confuso da voi come un allontanamento volontario. Non giungete ad affrettate conclusioni. Intanto, se il tempo lo permette, una salutare passeggiata all’aperto piuttosto che lungomare è sempre meglio di qualunque altra e assai costosa terapia antistress.

Oroscopo e consigli delle stelle del 17 luglio dal Leone allo Scorpione

Leone - La giornata di inizio weekend davvero "stellare", sia sul fronte economico che in ambito sentimentale.

Per molti è pronta anche una sorpresa speciale. Nuove entrate in arrivo da rimborsi o lasciti, rimpinguano le vostre casse. Un mago della finanza potrà darvi qualche buon consiglio in merito a investimenti, mutui e prestiti. Nel campo lavorativo intanto, il buon intuito finanziario funziona più che bene ma, contrariamente al solito, avete un po’ di timore a seguire i suoi suggerimenti: osate! In amore voi single siete sempre sulla cresta dell’onda. Ma stiano in guardia gli accasati: un’avventura extra potrà tentare anche chi si dichiara fedelissimo e da l^ a generare un "patatrac" il passo è breve. Parlando di buona salute intanto, al fine di rigenerare le energie cambiate hobby, scegliendo magari pratiche di benessere adatte alle vostre attuali esigenze.

Vergine - La Luna in questo periodo, quasi a sorpresa, vi regala una maggiore disponibilità, tanta pazienza ed un tocco più romantico e idealizzato della vita. Approfittatene per apportare dei cambiamenti alla routine che condividete con la persona amata. In ambito lavorativo, se vi verranno proposti nuovi ambiti di ricerca, tenete conto che non è il momento per formulare nuovi progetti o battere nuove strade. Per l'amore, in generale, non sbandierate ai quattro venti le vostre intenzioni o idee. Le stelle vi consigliano un atteggiamento più misurato e riservato. Perché non organizzare una cenetta a lume di candela? Preparatela da soli sforzandovi di creare un’atmosfera soft e seducente. Fate in modo che nessuno vi disturbi.

Bilancia - Sabato al top e con esso tutto il weekend. Ogni progetto che richiede tempo potrà essere portato avanti senza problemi. Sempre che voi ne abbiate il desiderio e la voglia. Spesso infatti è solo la mancanza di entusiasmo che vi impedisce di realizzare compiutamente qualcosa. Nel lavoro intanto, imparerete a correggere piccoli errori di valutazione: è più facile se accanto avete una persona esperta, soprattutto se in quest'ultima avete completamente fiducia. In amore le vostre percezioni potrebbero essere falsate, perciò non prendetele sempre come verità assoluta. Occorre fare maggiore chiarezza su una questione importante. Riguardo la salute, la pigrizia non è mai una buona alleata: se si tratta di mantenere tonico ed in forma il vostro organismo ben vengano semplici purché regolari esercizi.

Scorpione - Il promettente programma della Luna, che dalla Bilancia sta per passare al vostro segno, non può che aiutarvi a preparare a dovere una piacevole sorpresa per una persona amica, oppure per il partner piuttosto che per un famigliare. Tutto sarà perfetto, dal cibo ai dialoghi, e quel che più conta, anche voi riuscirete a stare sereni e tranquilli a godere del momento. Nel lavoro per questo sabato gli impegni possono attendere. Ma se invece provate un sottile piacere nello stare di fronte al computer, allora fate pure! Parlando d'amore, visto che in casa non ci siete quasi mai, se coinvolgerete il partner in qualcosa da fare in comune, eviterete di fargli provare uno struggente sentimento di solitudine.

Per il fisico, se siete soliti ascoltare musica a volume assordante, sappiate che potreste ritrovarvi con un brutto cerchio alla testa.

Astrologia di sabato 17 luglio dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Il weekend porterà più tempo libero e maggiore senso di libertà. Non ne potevate davvero più di sentirvi quasi dei prigionieri in gabbia! Un giro di shopping sarà l’ideale per trascorrere il pomeriggio approfittando dei saldi di stagione. Nel lavoro invece, cercate di non perdere il vantaggio che avete guadagnato, restando in panciolle troppo a lungo. È vero che si tratta di un sabato, ma è pur vero che "chi dorme non piglia pesci". In amore invece, spesso cedete alle lusinghe con troppa facilità.

Invece dovreste intendere istintivamente se le intenzioni dell’altro sono cristalline oppure solo un fuoco di paglia. Per il fisico, prima di andare in spiaggia mettete una crema protettiva. Solo così potrete attenuare quel fastidioso senso di bruciore sulla pelle. Anche l'astenersi da esporsi nelle ore centrali potrebbe giovare, in questi casi.

Capricorno - La Luna in Bilancia preannuncia anche a voi del segno un sabato "stellare", anche se a fine giornata passerà in Scorpione continuerà ad essere vostra amica. Le previsioni zodiacali di domani consigliano perciò di approfittate del weekend per fare il punto della situazione e venire a capo di certe situazioni. Allontanate una persona che ha la capacità di farvi perdere la calma ogni volta che accennate ad un discorso.

Nel lavoro, ottima la Luna, di certo capace di facilitare la positiva conclusione di iniziative prese di recente. Lavorate per assicurare basi solide alla vostra posizione. Intanto, parlando d'amore, non siate così incostanti: focalizzatevi su una relazione soltanto. Il Sole contrario al segno enfatizza la vostra tendenza ad infiammarvi per un nonnulla. Fate uno sforzo cercando di non commettete avventatezze inutili. Evitate se potete l’affaticamento e la stanchezza, magari con un ritmo regolare e la giusta quantità di sonno.

Acquario - Non vi sentite apprezzati per quello che valete veramente? Non crucciatevene. A breve la situazione si capovolgerà ed avrete dei bei riconoscimenti. Saturno in quadratura con Urano sta mettendo alla prova la capacità di affrontare le varie realtà della vostra vita. Nel lavoro infatti, non riuscirete ad essere brillanti e comunicativi, anzi potreste esserlo molto meno del solito. Tale ipotesi non è davvero nelle vostre intenzioni. Pazientate dunque, fatelo per un po’. In amore alcuni di voi faranno proprio sul serio. Comincerete a pensare alla casa, al matrimonio, ai figli, per la gioia del vostro partner. L'aspetto esteriore intanto invoglia ad avere più cura di voi stessi. Adottate un’alimentazione a base di prodotti naturali. Con una buona dieta e il relax, in breve sarete in ottima forma.

Pesci - Venere e Marte in opposizione al vostro Giove tendono a ritardare la realizzazione di quei progetti a cui tenete tanto. Non vi rimane che essere pazienti e fiduciosi. Staccate dagli impegni e godetevi di più la natura. Gustatevi questo weekend con gli amici più cari. Nel lavoro metterete a punto progetti solidi, oltre che organizzare le attività con una certa concretezza. Sono particolarmente favoriti i settori artistici e creativi. In amore sia oggi che domani sarete un po’ pigri e vi piacerà bighellonare. Tenderete anche a giudicare il partner per delle sciocchezze: cercate di essere più realisti. Parlando di stato fisico, occhio all’ossatura, cautela soprattutto per la schiena e le ginocchia. Non fate sforzi e non assumete posture scorrette.