Sta per arrivare l'agognato fine settimana: pronti a scoprire come sarà la giornata di sabato, la prima dell'inizio di un nuovo weekend? Leggiamo le nuove previsioni zodiacali riportate nell'Oroscopo del 3 luglio con tutte le nuove opportunità che arriveranno in amore e nel lavoro per i segni dall'Ariete fino a Pesci.

Previsioni zodiacali di sabato 3 luglio dall'Ariete al Cancro

Ariete: coraggio, determinazione e sicurezza: avete tutti i requisiti del sovrano, ciò che stona è un’arroganza che non giova alla vostra immagine. Siete in vena di avventure, di attività sportive, di conquiste.

Un viaggio last minute, partenza immediata. In amore un incontro da sballo è un vero tonico per il cuore. Meglio non farsi troppe domande e vivere il presente con spontaneità e calore. Nel lavoro concentrate la vostra energia. Provate a non disperderla, facendovi distrarre da progetti, proposte e imprese pressoché campate per aria.

Toro: il fine settimana è arrivato e per voi è davvero il momento del relax. Fautrice di tutte le vostre fortune è la Luna in Toro. La buona fiducia in merito a idee e convinzioni vi porta in dono molte simpatie. Contenete l’individualismo a favore di una maggiore espansività sociale: ve lo potete permettere davvero! Per i sentimenti giornata ottima: la sfera affettiva è sotto la protezione di Luna e Venere: è prevedibile che stuoli di ammiratori siano pronti a cogliere un vostro segnale.

Nel lavoro novità entusiasmanti potrebbero cambiare dall’oggi al domani la qualità della vita, non è il momento di farvi prendere dalla pigrizia.

Gemelli: buone nuove vi attendono sul piano professionale. Dovete seguire l’intuito senza esitare, vi suggerirà le mosse migliori per trarne dei vantaggi. La situazione è in evoluzione ma bisogna saperla gestire con metodo, pianificando ogni cosa fin nei dettagli.

A livello sentimentale avete voglia di chiudere un legame che non ha più niente da offrirvi. Se temete la solitudine, sappiate che troverete validi sostituti. Nel lavoro siete pronti a mettervi in gioco? La meta proposta dai pianeti è davvero allettante, bisogna solo aspettare che i tempi siano maturi.

Cancro: se state pensando a una vera dichiarazione, la Luna nel campo del Toro vi darà una mano colorando di emotività le vostre parole.

Se per un motivo o per un altro invece preferite rimandare, potrete comunque godervi un buon sabato. In amore con la Luna in buon aspetto, anche se lo spirito di avventura non è il vostro campo, potreste lasciarvi tentare o almeno provare una certa attrazione magnetica. A livello lavorativo i giudizi sinceri e candidi che date agli altri richiameranno su di voi altrettanto. Per questo non avete proprio nulla da temere!

Oroscopo e consigli dalle stelle del 3 luglio dal Leone allo Scorpione

Leone: la mente è altrove, e così rischiate di perdere buone occasioni. Tutta colpa dell’opposizione di Saturno a Venere, che vi rende irritabili e insofferenti alla routine. Non perdete la calma di fronte a eventuali disguidi burocratici o nelle comunicazioni di lavoro.

Per i nati sotto questo segno zodiacale, per l'amore, da rimandare una decisione delicata che riguarda la coppia. Presto nuovi eventi vi porteranno alla soluzione migliore e definitiva. Nel lavoro anche se non sarà facile, dovrete cercare di trovare un punto d’intesa con un socio in affari che ha metodi di lavoro opposti ai vostri.

Vergine: dovete seguire con particolare attenzione eventuali problemi economici. Questioni di soldi, forse spese inutili causeranno battibecchi in famiglia. Malumori: non perdete tempo a correre dietro a una persona talmente piena di sé da non avere spazio per voi. A livello sentimentale il disordine che regna dentro e fuori di voi, non reagite con insensate prese di posizione: il partner vi risponderà per le rime.

Nel lavoro affari, colloqui di lavoro ed esami si risolveranno felicemente, ma con fatica, stress e ritardi rispetto alla tabella di marcia.

Bilancia: il temporale astrologico scatenato ieri dalla Luna vi ha fiaccato, ma oggi siete tranquilli e rilassati. Anche troppo, se pensate solo a riposarvi! Mettete da parte la pigrizia, i sestili del Sole e di Mercurio vi vogliono pimpanti in questo weekend. A livello amoroso grazie a Mercurio se per il momento non ci sono amori all’orizzonte, potete comunque contare su buone amicizie con le quali condividere passioni e iniziative. Nel lavoro, pensando alla valigia che vi aspetta già pronta, mettete in moto mani e cervello per sbrigare ogni incombenza a tempo di record.

Scorpione: in famiglia alcuni nodi verranno al pettine: siate sinceri e disponibili, ma lasciate anche che gli altri si assumano le proprie responsabilità. Volontà e decisione non vi mancano, anche se dovrete fare i conti con l’ambiente che vi circonda. In amore mettete da parte le ripicche inutili. La tenerezza e il dialogo sincero creano radici profonde per il futuro del vostro rapporto. Nel lavoro infine, non sopportate che vi si facciano pressioni. Se c’è da fare tenete duro fino al completo esaurimento di tutte le vostre incombenze.

Astrologia di sabato 3 luglio dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: giornata anonima, nonostante sia sabato, trascorsa a smaltire le varie incombenze che avete accumulato durante la settimana.

Tutto si gioca sul fronte materiale e finanziario, comprimendo la sfera emotiva e penalizzando i sentimenti. Per i sentimenti Venere fa rima con cuore e amore, almeno per questo inizio di weekend la malinconia viene messa in stand-by. In buon aspetto i rapporti di famiglia: sarete più sereni e disponibili. A livello lavorativo investimenti al sicuro e denaro a disposizione per acquisti vari. Se anche dovrete lavorare, sarà comunque una giornata piacevole.

Capricorno: la Luna oggi vi manda in tilt. Scaricate la tensione con una passeggiata all’aria aperta, evitando però di avventurarvi in luoghi troppo lontani. In famiglia, non perdetevi d’animo se per il momento non vi sentite supportati nei vostri obiettivi.

A livello amoroso pretendete lo scettro del comando e il partner sarà anche ben felice di lasciarvelo, insieme però alle responsabilità che ne derivano, ovviamente. Nel lavoro prima di affrontare il nuovo, occorre riordinare il vecchio. A colpi di spugna fate piazza pulita per poi ricominciare da capo.

Acquario: le novità introdotte dalla Luna in Toro vanno prese in attenta considerazione: portano una valanga di energie di cui voi non potete fare a meno! Una questione personale rimasta in sospeso da troppo tempo richiede un’immediata definizione. In ambito affettivo non ci sono ostacoli ai vostri piani sentimentali: in questa ripartenza del weekend sembra che Cupido, fomentato da Venere e dalla Luna, lavori solo per voi.

Nel lavoro vi troverete al centro dell’attenzione per le vostre idee, sospinti dal fantastico sestile lunare di riflesso dal sapiente Giove.

Pesci: incontri piacevoli vi faranno dimenticare le noie domestiche: in serata una cena con gli amici renderà l’atmosfera disinvolta e frizzante. Nelle faccende di cuore, dovreste dare più importanza ai desideri e alle esigenze di chi vi è accanto. In amore Venere tifa per voi: armati del vostro magnetismo personale, potete farla finita con i sogni e partire alla conquista di chi vi piace. Nel lavoro anche in questo fine settimana non riuscite a far riposare la mente: cercherete di coinvolgere i colleghi in un progetto allettante appena sfornato.