L'Oroscopo del mese di luglio 2021 apre nuovi scenari promettendo bene per il segno dell'Ariete e della Vergine. Sarà un mese all'insegna dei successi lavorativi e anche l'amore andrà a gonfie vele. In questo splendido contesto, anche il Capricorno sarà tra i protagonisti indiscussi, investendo nel lavoro con pazienza e capacità. Per qualcuno si tratta di un mese di sperimentazioni, non privo di piccole crisi e di importanti decisioni relative alla casa o alla proprietà. A qualcun altro invece capiterà di seguire il partner in un trasferimento, dovrà ingegnarsi per incrementare le proprie entrate per compensare spese nuove e si orienterà verso nuove scelte di lavoro.

Scopriamo le previsioni dell’oroscopo di luglio segno per segno. Ecco cosa dicono le stelle.

Previsioni zodiacali di luglio, il mese per i segni della prima sestina

Ariete - Periodo importante per il segno dell'Ariete, uno dei maggiori favoriti per il nuovo mese di luglio. Se avete avuto difficoltà di carattere legale o finanziario, se i traguardi lavorativi sono stati ostacolati o avete avuto un colpo basso dovete ora dimenticare tutto: da adesso nessuno vi fermerà! Le stelle specialmente torneranno in aspetto magico e realizzano molti dei vostri desideri anche nei prossimi mesi. Anche in amore sarà possibile recuperare il sorriso, specialmente per chi ha lungamente tenuto in piedi due storie, una ufficiale l’altra segreta.

Bene anche coloro che hanno combattuto per una separazione o per coloro che hanno dato molto senza avere quasi niente in cambio. Lo scorso mese infatti ci sono state diverse vicissitudini, di cui qualcuna ancora aperta: entro la fine del mese sarà tutto risolto.

Toro - Eccovi arrivati all’appuntamento con le previsioni per il nuovo mese di luglio.

In questa parte iniziale del periodo il transito di alcuni pianeti veloci, tra l'altro già in movimento, faranno sentirete a molti una scossa benefica, come una grande e portentosa sferzata di energia. Quello che vi attraverserà sarà inaspettatamente un primo sentore di grande trasformazione e che indubbiamente se non preparerete il terreno vi troverete spiazzati e anche un po’ confusi.

E' in arrivo un periodo ottimo per la vostra vita e anche se non sarà facile ogni obiettivo da raggiungere, alla fine sarete quasi sempre vincenti. Fino a metà mese potete riprendere tutte quelle cose che vi stavano a cuore e che non hanno mai avuto l’esito desiderato. Poi però occorrerà rispolverarle e la buona sorte vi aiuterà, finalmente gioia e felicità lasceranno il passo a momenti difficili e poco fluidi.

Gemelli - Attenti a non far diventare alcuni piccoli conflitti dei veri e propri duelli. Cercate di rinnovare le promesse d’amore: fate dimenticare alla persona amata certi vostri comportamenti. L’appoggio di Venere, oltre a dare linfa alle relazioni di lunga data, fa prevedere che alcuni vostri desideri amorosi potranno tradursi in realtà, in men che non si dica.

Bisogna tener conto degli aspetti poco favorevoli delle effemeridi, prima di concedere la vostra fiducia. Assicuratevi di avere a che fare con situazioni certificate. Verso la seconda decade di luglio vi attendono giornate molto movimentate sotto il profilo sentimentale. Potrà praticamente succedere di tutto, nessuna probabilità esclusa, a dar retta al cielo sopra di voi! Pianificate attentamente ogni progetto senza forzare i tempi. Non dimenticate che Giove, in caso, è in linea al vostro segno e protegge i vostri impegni finanziari.

Cancro - La prima settimana di luglio favorisce le strategie: saprete elaborare piani astutamente diabolici e inattaccabili per qualunque situazione. La fortuna sarà quindi dalla vostra parte anche nella seconda settimana.

Se siete in coppia, Venere e Marte vi prendono per mano e vi portano oltre le porte del Paradiso grazie a una sensualità strepitosa e a un eros di ottima fattura. Se siete single avrete buone opportunità per incontrare una persona interessante. Chi è in crisi col partner, potrà approfittare del periodo per appianare le divergenze. È un momento importante sotto il profilo professionale. Godete, infatti, delle migliori circostanze astrali per condurre in porto un progetto che vi preme molto: tra alti e bassi, punte di felicità e momenti di apprensione, questo periodo sarà tutto sommato positivo. Avrete voglia di tenerezza e di tanta stabilità sentimentale.

Leone - In risalita il periodo con le stelle tutte al vostro fianco, pronte a sostenervi in ogni vostra iniziativa o conquista amorosa.

Avrete voglia di accudire, coccolare, quasi “viziare” il vostro partner. Se avete quindi una vita di coppia ben strutturata, non lasciate che piccole incomprensioni creino tensioni inutili. Nel caso, chiarite sul nascere ciò che vi disturba o v’infastidisce. In qualche caso sentirete il bisogno di imprimere una correzione di rotta alla vostra vita affettiva, di inventarvi nuovi parametri per stare insieme, anche se avete una relazione appagante. Sarete di umore mutevole nella parte conclusiva, a volte malinconico, a volte esaltato. Chiederete maggiori attenzioni al partner, ma non sempre le otterrete e questo vi farà sentire offesi. Rispettate il ritmo naturale degli eventi: non potete pretendere di accelerarli a seconda delle vostre esigenze personali.

Agite con prudenza se avete un’attività autonoma.

Vergine - Mese importante, anche se non mancherà di giorni abbastanza spigolosi. Venere e Marte saranno vostri alleati mentre Urano e Saturno un po' meno. In parte vi sentirete strani, scontenti e irrequieti! Attenti a non provocare tensioni se siete in coppia. Comunque non tutto è perso: il cielo, in certi giorni, risplende di stelle propizie. Il vostro cuore potrà esultare di entusiasmo, perché col partner dovreste avere un’intesa affettiva e intima perfetta. Per alcuni di voi l’amore farà un bel salto di qualità, perché procederà verso prospettive più piacevoli e nettamente più stabili e rassicuranti. Notevole l’eros: in certe giornata non vi mancheranno l’entusiasmo e il calore di una vita affettiva intensa e variegata.

Saprete essere teneri e affettuosi come non mai con la persona amata. Nelle attività di lavoro alcune vecchie abitudini, ormai obsolete, vanno cancellate. Chiedete, e riceverete un valido aiuto per attuare un progetto che vi sta molto a cuore. Sgombrate il campo dalle incertezze.

Oroscopo mensile di luglio, previsioni segni della seconda sestina

Bilancia - Ci sono buone opportunità in arrivo per parecchi di voi da non farsi sfuggire per nessun motivo. L’inventiva e l’impegno di cui molto presto saprete dare prova, saranno molto apprezzati. A metà mese di luglio però, varie opposizioni astrali fanno prevedere un leggero scompiglio nella vostra organizzazione quotidiana, sia personale che di lavoro.

Gli impegni potranno risultare più faticosi del solito: qualche buona occasione può fare capolino all’orizzonte nella parte iniziale e finale del periodo. Evitate ogni atteggiamento superficiale e non distraetevi per non lasciarvi sfuggire un’inaspettata opportunità. Notevole la vostra grinta nelle giornate del 5, 6 e 7 luglio e poi anche il 24, 27 e 28 luglio. Saprete essere convincenti non solo a parole ma soprattutto con i fatti, che sono poi quelli che contano. Le vostre idee saranno degne di attenzione per tutti.

Scorpione - Potete abbandonarvi agli slanci che il vostro cuore detta già da ora: a luglio Venere rinsalderà i legami d’amore già esistenti favorendo anche quelli in procinto di consolidamento.

Affrettatevi dunque a cogliere ciò che il destino vi offre su un piatto d’argento. In molti casi potrebbe essere il mese adatto per concludere progetti, realizzare imprese o consolidare le vostre posizioni professionali. Ci sono tutte le premesse per un bel successo in ambito lavorativo/professionale. In primo piano anche tanta audacia e capacità nel saper valutare eventuali rischi: molte giornate vi vedranno vincitori su tutta la linea. Le energie per affrontare gli impegni quotidiani, poi, saranno più che sufficienti per raggiungere gli obiettivi che avete in agenda. Il periodo vi accoglie benevolmente proponendovi dolce giornate all’insegna di un’intesa profonda con il partner. La fiducia nei confronti della persona amata sarà totale.

Sagittario - Non scoraggiatevi se la fortuna non vi accompagnerà in questa prima settimana del mese di luglio. Imparate a rispettare il ritmo naturale degli eventi: non potete pretendere di accelerarli a seconda delle vostre esigenze personali! Agite con prudenza se avete un’attività autonoma sapendo o convincendovi che, a turno, prima o poi toccherà a tutti. Il periodo vi vedrà in crescita da metà della seconda settimana del nuovo mese: sarete vincenti su tutta la linea, qualunque sia la vostra condizione. La vita di coppia soprattutto vi darà grandi gioie. Chi è single invece vivrà un periodo di splendide conquiste o avventure veramente molto passionali. Mese interessante anche per tutti coloro che sapranno dosare i propri interventi e agire con astuzia.

Mettete in pratica le vostre qualità e dribblerete ogni situazione poco chiara.

Capricorno - Luglio 2021 potrebbe offrire più di un’opportunità a voi del segno additandovi tra i protagonisti indiscussi del periodo. In generale, ci saranno maggiori occasioni per essere impegnati e coinvolti emotivamente negli eventi delle prossime settimane, tanto è vero che i sentimenti di ogni tipo saranno costantemente in primo piano man mano che vi avvicinerete al centro del periodo. Alcuni potrebbero trovarsi a dover prendere delle decisioni difficili che rischiano di far traballare amicizie consolidate. Tuttavia queste persone potrebbero scoprire (o riscoprire) che solo attraverso queste inevitabili prove è possibile definire il valore di un’amicizia. Alcuni scopriranno di non avere altra scelta che imbarcarsi in situazioni che non promettono di essere tanto facili, quindi né tranquillizzanti né convenienti. In effetti nei prossimi giorni è possibile che il duro lavoro e l’impegno saranno ricompensati con altri impegno e nuovo lavoro. Tuttavia, alla fine, ci sarà una ricompensa finale che ripagherà ampiamente di tutta la fatica.

Acquario - A maggio e giugno in molti avete guadagnato la fiducia e la stima delle persone, ma guai a sedervi sugli allori nel mese in arrivo. Facendolo perdereste tutti i vantaggi che avevate ottenuto! Al contrario, a luglio converrà far vedere a tutti che si sbagliano continuando a dare ancora il cento per cento di se stessi. A fine mese benedite l’arrivo della Luna nel segno: per essere precisi il giorno 24 luglio. Alcuni pesi finalmente scompaiono di colpo e vi sentirete subito più leggeri. Ottimo momento per fare progetti, sognare ad occhi aperti, e magari concretizzare anche qualcosa di insolito. In caso di storie o legami appesantiti da criticità rilevanti, invece di mandare a rotoli un’importante storia d’amore, seguite il cuore. Il bisogno impulsivo di trasgressione potrebbe fuorviarvi dal vero sentimento: attenti ad una persona del Toro o del Sagittario, potrebbe far perdere il lume della ragione.

Pesci - Secondo quanto preannunciato dall'oroscopo del mese di luglio, parecchi di voi potranno sentirsi molto affaticati: il contrasto di astri decisamente poco di parte può portare un calo di tono tra la seconda e la terza settimana del mese. Prima di prendere decisioni importanti, valutate bene ogni dettaglio perché il rischio di valutare male sarà molto elevato: indietro non si torna. Se avete un sogno d’amore da realizzare, una persona dell'Ariete o della Vergine potrà aiutarvi a porre le basi per tradurre in realtà ciò che è nel vostro cuore e nella vostra mente. Buona parte del nuovo mese promette un andamento nel complesso positivo e sereno sul fronte professionale. Intanto sarete decisi, determinati, pronti a tenere duro davanti a possibili contrarietà. Qualche piccola incertezza, se dovesse esserci, non deve impensierirvi: le idee giuste non vi mancano. Siate tempestivi nel cogliere le occasioni in arrivo sfruttando lucidità mentale e fantasia.