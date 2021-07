Sta per arrivare l'agognato fine settimana: pronti a scoprire come sarà la giornata di venerdì prima dell'inizio di un nuovo weekend? Leggiamo le nuove previsioni zodiacali riportate nell'Oroscopo del 2 luglio con tutte le nuove opportunità che arriveranno in amore e nel lavoro per i segni dall'Ariete fino a Pesci.

Previsioni di venerdì 2 luglio dall'Ariete al Cancro

Ariete: con la Luna che entra in casa la vostra carica passionale è davvero inarrestabile e grazie anche al trigono con Marte in arrivo grandi responsabilità. Accettate anche perché potrebbe essere una sicura fonte di reddito per il vostro futuro immediato.

In amore una gentilezza in più è sempre meglio che una in meno. Certo, a volte vi costa un po’ di fatica, ma alla fine ne sarà valsa la pena. Nel lavoro invece una piccola coincidenza potrebbe farvi molto comodo, tuttavia anche senza riuscirete benissimo a cavarvela in ogni circostanza.

Toro: se siete abili nel maneggiare le risorse altrui e farle fruttare, accettate questa pesante responsabilità, ma dovrete sgobbare più del solito! Poco male, dato che a voi non importa la fatica quanto piuttosto il certo e sicuro positivo risultato. In ambito lavorativo non perdete di vista gli obiettivi che vi siete prefissati o potreste rimanere indietro rispetto alla vostra tabella di marcia. Invece in amore dovreste lasciarvi andare un po’ di più, e non restarvene tutta la serata a guardare l’altro nell’attesa che faccia la prima mossa.

Gemelli: non fatevi distrarre da fantasie o idee pressoché irrealizzabili. Continuate invece a elaborare con calma e attenzione i vostri progetti. Sorprese positive nelle finanze. Un’intuizione luminosa consente di trovare nuove risorse a cui attingere. Nel lavoro intanto valutate con calma la possibilità di accettare un’offerta per un impegno extra, specie se il compenso è inadeguato alle risorse energetiche spese.

Amore in risalita: malgrado le incertezze e l’inquietudine di fondo, la vostra intesa è solida soprattutto dal punto di vista affettivo. Sensualità a volontà a fine giornata!

Cancro: impegno e buona volontà non mancano. Così prendono il volo nuove opportunità di lavoro e il settore economico registra un’impennata verso l’alto.

Potete contare sulla stima e il sostegno degli amici. Energia da investire nel settore che più aggrada. In ambito lavorativo la prospettiva di una gratifica o di un aumento di stipendio è una golosa tentazione che vi stimola a lavorare con più precisione e tenacia. Per quanto concerne il reparto sentimentale, giornata tranquilla sia sul fronte affettivo che familiare in generale. Tutto filerà via liscio senza darvi alcun pensiero nel bene come nel male.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 2 luglio dal Leone allo Scorpione

Leone: se la giornata vi trova sottotono, la colpa è dell'opposizione di Saturno in Acquario. Rimostranze e incomprensioni si addensano sul fronte delle relazioni interpersonali.

Fate tutto senza riflettere e non accettate consigli, neppure quelli pieni di buonsenso. In amore la giornata invoglia a nuove esperienze e massima fiducia in voi stessi: andrebbe moderata quella foga che non manca mai nei vostri approcci amorosi. Nel lavoro intanto fate attenzione a non agire di fretta trascurando così i piccoli dettagli. Lievi insoddisfazioni in pubblico per via di incoerenze o contraddizioni.

Vergine: raggiungerete presto un’ottima popolarità fra gli amici e sui social network, grazie all’appoggio della Luna in Ariete, vostra momentanea alleata insieme a Venere. Non andate però in giro a vantarvene o rischiate di cancellare di colpo i punti che avevate ottenuto. In amore l’altruismo apportato da Venere vi permetterà di limare i vostri spigoli e di accettare incondizionatamente pure quelli del partner.

Invece nel lavoro basterà insistere, ma senza esagerare, e ogni porta che vi sembrava sbarrata nel passato si aprirà, per lasciarvi passare senza problemi. Buone nuove in arrivo ma tra pochi giorni.

Bilancia: con la solita vivacità, coltiverete amicizie e contatti, anche in vista di un vantaggio futuro. Non siate però superficiali nelle decisioni. Mettete un po’ d’ordine nei vostri programmi e soprattutto più razionalità nella gestione degli impegni. In campo lavorativo, a mente fredda potete esaminare la vostra attività, focalizzare i miglioramenti da fare e rivedere nei dettagli i progetti da avviare. La parte sentimentale con l'amore in primo piano convince abbastanza: trascinati dall’entusiasmo di nuove conoscenze, potreste mettere in discussione rapporti di vecchia data.

Ma passata l’esaltazione cosa resta?

Scorpione: approfittate di questa giornata per concedervi un po’ di relax. Mettete da parte i pensieri, spegnete il cellulare, dedicatevi ai vostri hobby preferiti. Una passeggiata all’aria aperta o per le vie alberate della città vi ritemprerà corpo e spirito. Parlando di lavoro, in questi giorni avete la necessità di ricaricarvi e di riorganizzare le idee. Meditate tranquillamente sugli impegni in programma per la prossima settimana. In campo sentimentale invece, l'amore con la "A" maiuscola raccomanda, se in coppia le cose non vanno come vorreste, di cambiare registro. Mettete in chiaro le esigenze di entrambi evitando di prevaricarvi.

Astrologia di venerdì 2 luglio dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: irrequieti per carattere, oggi siete innervositi anche dai transiti del giorno: Marte opposto a Saturno e in quadratura a Urano in Toro. Insofferenti al lavoro, poco disponibili in coppia e in famiglia, cercate almeno di moderare le parole. Infatti, proprio nel lavoro voi, che già per natura non sopportate di eseguire ordini e regole che non condividete, figuriamoci oggi, sarete molto contrariati dalle attuali correnti celesti. In amore partner paziente, orientato a tenervi buoni quando partite a testa bassa. Ma non esagerate: anche la sua pazienza ha un limite!

Capricorno: l’eccessiva sicurezza nelle vostre capacità può portarvi fuori strada e farvi prendere decisioni che meriterebbero invece di essere ponderate.

Controllate gli sbalzi d’umore, conseguenza diretta dello scontro tra la Luna, Marte e Venere. Nel lavoro diluite nel tempo gli impegni evitando di sovraccaricarvi, ora che siete vicini alla realizzazione dei vostri progetti. Niente appuntamenti romantici, riguardo la parte relativa all'amore, perché di romantico sia oggi, quanto domani o dopodomani, ne avete poco. Anche in famiglia, tra varie interferenze, comunicare diventa difficile.

Acquario: la giornata prevede un’immersione totale nella routine, che servirà però a smaltire tutto il lavoro arretrato e a rimettere ordine nelle finanze. Non fatevi disorientare dai possibili contrattempi: siete perfettamente in grado di superarli. Una proposta di lavoro in arrivo in questi giorni potrebbe disorientarvi o far sorgere in molti di voi una marea di dubbi, anche se l’idea di un cambiamento vi alletta.

In amore questo venerdì tutto tranquillo, forse un po’ troppo! Proponetevi in modo nuovo, diverso dal consueto: il rapporto di coppia ha bisogno di stimoli, e su questo non ci piove.

Pesci: con la presenza della Luna in Ariete, l’umore scivola sotto i tacchi al minimo contrattempo: respirate a pieni polmoni e provate a resistere. In famiglia cercate di nutrire i legami: siate presenti non solo con il corpo, ma anche con lo spirito. Nel lavoro le difficoltà non vi infastidiscono, anzi vi spingono a fare meglio, pianificando strategie vincenti in grado di sbaragliare la concorrenza. In amore forse troverete da ridire sull’operato e sulle decisioni del partner, ma non avrete il coraggio di contrastarlo di fronte ad altre persone. Siate sinceri, costi quel che costi!