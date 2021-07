L'oroscopo di lunedì 12 luglio sarà ricco di sorprese e di nuovi propositi. La settimana, per alcuni segni, inizierà nel migliore dei modi, mentre altri dovranno far fronte ad alcune difficoltà.

Per avere un quadro completo dell'Oroscopo di domani, sarà necessario individuare i principali aspetti planetari. Tra essi emergeranno i seguenti:

Sole in trigono a Nettuno e in opposizione a Plutone

Luna in congiunzione a Venere, in congiunzione a Marte, in opposizione a Saturno e in quadratura a Urano

Mercurio in trigono a Giove

Venere in congiunzione a Marte

Saturno in congiunzione a Urano

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo di domani 12 luglio.

Previsioni zodiacali di lunedì 12 luglio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: sarete molto impegnati con il lavoro. Avrete numerose soddisfazioni, però, una volta a casa, non vedrete l'ora di dedicarvi alle vostre attività preferite. Adorerete praticare i vostri hobby e coinvolgere amici e parenti. Sarete molto creativi e troverete interessanti anche le idee delle persone che saranno al vostro fianco.

Toro: avrete alcuni contrasti con il partner. Vorreste vivere una relazione serena, senza troppe pretese, ma la persona amata non sarà della stessa opinione. Vi metterà sotto pressione e vi chiederà di assecondare tutte le sue richieste. Questo atteggiamento vi infastidirà e vi spingerà ad andare per la vostra strada.

Gemelli: sarete molto legati ai vostri amici. L'obiettivo del giorno sarà quello di trascorrere dei divertenti momenti insieme. L'amore avrà un ruolo marginale perché non avrete voglia di prendervi determinate responsabilità. Per adesso, preferirete essere spensierati e privi di preoccupazioni. Non brillerete sul posto di lavoro.

Cancro: sarà una giornata caratterizzata da emozioni contrastanti. Verrete corteggiati da due pretendenti che, in egual modo, cattureranno la vostra attenzione. Non vorrete ancora fare una scelta, ma preferirete osservare l'evolversi della situazione. Il lavoro vi aiuterà a concentrarvi su altro, ma attenzione a non perdere di vista la situazione.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 12 luglio: dal Leone allo Scorpione

Leone: sarete felici di aver trovato un lavoro compatibile con i vostri sogni. Sarete pronti a impegnarvi al massimo perché punterete a perfezionare la vostra carriera. Con il tempo, avrete modo di acquisire maggiori competenze e di sentirvi più a vostro agio. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di dedicare le ore serali al riposo.

Vergine: sarete molto nervosi perché verrete sottoposti a degli stress non necessari. In famiglia, la situazione sarà molto tesa e, al momento, non riuscirete a trovare un modo per attutire i contrasti. Il partner sarà molto disponibile e vi dimostrerà tutta la sua comprensione. Per fortuna, il lavoro vi darà numerose soddisfazioni.

Bilancia: non troverete le forze per affrontare nel migliore dei modi questo lunedì. Avrete bisogno di curare il vostro benessere e di mettere al primo posto la salute. Sul posto di lavoro, troverete colleghi poco carini nei vostri confronti. Avranno un atteggiamento stizzoso e poco socievole. Per fortuna, i vostri amici saranno altri.

Scorpione: lo stress quotidiano potrà essere attutito dal contatto con la natura. Mare o montagna saranno un ottimo toccasana per voi. Se non avrete la possibilità di partire, potreste provare a organizzare qualche breve gita di poche ore. Sicuramente, con la compagnia giusta, le risate non mancheranno. Il partner sarà entusiasta di questa idea.

Astrologia di domani 12 luglio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: non sarete più disposti a dare corda a quelle persone che, in passato, vi hanno ferito. Troverete il coraggio di interrompere i contatti con loro e di mettervi alla ricerca di nuovi amici. Non avrete alcun problema nel socializzare e anche in amore tutto andrà per il meglio. Potrebbe essere in arrivo la svolta tanto desiderata.

Capricorno: sarete molto legati al partner. Darete libero sfogo ai vostri sentimenti e le dichiarazioni che gli dedicherete saranno ricche di romanticismo. La sua reazioni vi lascerà sorpresi, ma felici. Potrebbe essere il momento giusto per crescere come coppia. Dovrete solo lasciarvi guidare dalle emozioni del vostro cuore.

Acquario: grazie alle frecce di Cupido, vi sentirete molto vicini al partner. Proverete l'intenso desiderio di stargli sempre accanto. Darete poco spazio alla famiglia e agli amici, però, nei prossimi giorni, vi farete perdonare. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di sfruttare al meglio questa giornata, anche dal punto di vista lavorativo.

Pesci: proverete un forte affetto per i vostri amici, però, con una persona in particolare potrebbero esserci delle questioni da chiarire. L'oroscopo di domani suggerisce di ascoltare le sue esigenze e di non sottovalutarle. Non vedrete l'ora di far tornare il sereno tra voi, ma dovrete impegnarvi molto per raggiungere questo risultato.