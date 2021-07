L'oroscopo di venerdì 9 luglio sarà caratterizzato da una varietà incredibile di sentimenti. I segni zodiacali lotteranno per la loro famiglia e alcuni di loro saranno in grado di conquistare il cuore della persona amata.

Per avere una visione più precisa delle influenze astrali di domani, sarà necessario individuare i principali aspetti planetari. Tra essi emergeranno i seguenti:

Luna in trigono a Giove

Venere in congiunzione a Marte, in opposizione a Saturno e in quadratura a Urano

Marte in opposizione a Saturno e in quadratura a Urano

Saturno in quadratura a Urano

Di seguito tutti i dettagli dell'Oroscopo di domani 9 luglio 2021.

Previsioni zodiacali di venerdì 9 luglio dall'Ariete al Cancro

Ariete: sentirete di avere il mondo in mano. Riuscirete a gestire tutte le difficoltà della giornata e non vi farete intimorire da eventuali fraintendimenti. La vostra positività vi consentirà di conoscere nuove persone e di essere presenti nella vita del partner. Vi renderete conto di essere legati da un profondo legame che non potrà far altro che crescere.

Toro: la routine quotidiana inizierà a essere un po' troppo opprimente per i vostri gusti. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di allontanarvi, almeno per un po', dal caos della città e di stare a contatto con le persone care. La famiglia sarà felice di poter passare del tempo con voi.

Inoltre, gli amici avranno un ruolo importante in questa giornata.

Gemelli: il vostro desiderio darà quello di migliorare il profilo professionale. Per riuscirci dovrete impegnarvi molto, ma non avrete paura di essere costretti a sacrificare il tempo libero a disposizione. Non ci saranno dubbi sulle vostre capacità e i superiori potrebbero decidere, a breve, di darvi una promozione.

In amore, Cupido non sarà dalla vostra parte.

Cancro: anche se non riuscirete a ottenere i risultati sperati, ce la metterete tutta. Ci saranno dei piccoli imprevisti che interferiranno con la vostra serenità, ma con il giusto approccio riuscirete a superare tutto. Il partner potrebbe apparire un po' sfuggente a causa dell'eccessivo stress.

L'oroscopo di domani consiglia di organizzare una cenetta solo per voi due.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 9 luglio dal Leone allo Scorpione

Leone: non avrete molto tempo da dedicare a voi stessi, questo non vi impedirà di essere dolci e gentili verso i vostri amici. Se qualcuno vi chiederà aiuto, sarete disposto ad aiutarlo senza controbattere. Le previsioni zodiacali di domani, però, consigliano di non abbassare la guardia perché non tutti avranno buone intenzioni. I consigli del partner potrebbero cambiare le carte in tavola.

Vergine: vi sentirete molto nervosi. Questo vi spingerà ad avere delle reazioni spropositate verso le persone care. Non sopporterete le critiche e non avrete voglia di ascoltare consigli.

L'oroscopo di domani consiglia di provare a cercare una valvola di sfogo efficace. Sport e attività creative potrebbero aiutarvi a ritrovare la serenità perduta.

Bilancia: sarete ossessionati dai dettagli e non sopporterete di vivere in un ambiente disordinato. Spingerete i vostri cari ad avere massima cura per la casa e a contribuire alla vita domestica. Forse, non tutti saranno d'accordo con la vostra presa di posizione, ma sarete irremovibili. Il partner, al momento, non troverà il coraggio per opporsi.

Scorpione: l'immaginazione sarà il vostro punto di forza. Vi dedicherete a hobby creativi che, seppur complessi, vi faranno provare un'improvvisa felicità. Avrete cura per il corpo e per la mente, ma un piccolo imprevisto potrebbe turbarvi.

Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non tenervi tutto dentro perché non farà altro che danneggiarvi.

Astrologia di domani 9 luglio dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: sarete talmente vivaci da non riuscire a mettere un freno alla vostra curiosità. Sul posto di lavoro, avrete molti progetti da proporre e, anche se non tutti si riveleranno idonei, sarete fieri di voi stessi. Gli amici apprezzeranno il vostro carattere audace e brillante, ma potrebbero consigliarvi di non sottovalutare un sano riposo notturno.

Capricorno: non dedicherete molto tempo alla riflessione. Tenderete a gettarvi a capofitto sulle cose, senza avere un quadro completo della situazione. Questo potrebbe avere delle importanti conseguenze sulla vostra vita sociale e personale.

L'oroscopo di domani consiglia di non esagerare con l'audacia: sarà meglio una maggiore attenzione.

Acquario: il rapporto con il partner diventerà insostenibile. Le eccessive pressioni e il desiderio di liberarvi dallo stress in eccesso prenderanno il sopravvento. L'oroscopo di domani, però, consiglia di non prendere decisioni senza prima consultare la persona amata. Insieme, potreste riuscire a trovare una soluzione alternativa a cui non avevate pensato.

Pesci: sentirete il bisogno di acquisire nuove competenze. Forse, non vi sentirete pronti a intraprendere un lungo percorso di studi, ma potrete sempre dedicarvi a brevi corsi che, con la giusta preparazione, potrebbero offrirvi nuove possibilità lavorative.

Non baderete molto ai bisogni del partner perché, dopo l'ultima discussione, ancora non sarete pronti a perdonarlo.