L'oroscopo di lunedì 12 luglio punta i riflettori sul bisogno di sapere come andrà la giornata. In primo piano le analisi astrologiche interessanti tutti i segni zodiacali dall'Ariete fino ai Pesci. In questo periodo la Luna in Leone enfatizza le emozioni che diventano intense e per qualcuno irraggiungibili senza un deciso impegno. Il Sole porta nuove idee, desiderio di viaggiare e tanta voglia di divertimento da mettere in campo nella quotidianità. Di seguito le previsioni zodiacali del 12 luglio segno per segno riguardanti l'amore e la sfera lavorativa.

Previsioni zodiacali di domani 12 luglio: dall'Ariete al Cancro

Ariete - Questo lunedì sentirete il desiderio di fermarvi a riflettere per dare una svolta ad alcune situazioni insoddisfacenti. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di condividere con gli altri le vostre emozioni: non è buono, né sano chiudersi in difesa. Per i sentimenti, presto sarete attratti da una persona misteriosa. La vita di coppia intanto procede un po’ a singhiozzo. Vorreste di più, ma dovete essere voi per primi a dimostrare disponibilità verso la persona amata. Nel lavoro per raccogliere ciò che avete seminato, con pazienza e impegno quotidiano, vostro malgrado i tempi non sono ancora maturi. Concedetevi un po’ di tempo libero da trascorrere come più vi piace.

Dedicatevi a hobby rilassanti o allegri passatempi insieme agli amici.

Toro - La settimana parte con il piede giusto, grazie alla Luna in Leone armonica a Marte e Venere, fautrice di dinamismo, vivacità e spigliatezza. Pronti a divertire e divertirvi, sfoggiate uno charme irresistibile, capace di affascinare chiunque vi avvicini.

Nel lavoro saranno tante ed efficaci le strategie da giocare per valorizzare le vostre iniziative: inventiva, rapidità di decisione, vivacità espressiva. In amore chi ha il cuore libero si prepari a “soccombere” a un’attrazione improvvisa, senza comunque affrettare le prevedibili conclusioni. Parlando di benessere fisico, trattamenti estetici ultramoderni daranno risultati notevoli.

Via libera all’attività libera o al ballo per migliorare la circolazione.

Gemelli - Nessun ostacolo di cui darsi pena, anche se una pigrizia diffusa consiglia di trascorrere, se possibile, la giornata beatamente in panciolle. È tempo di mettere a frutto gli appoggi astrali favorevoli, prendendo in totale libertà una decisione. Per il lavoro prendete in considerazione l’idea di battere la concorrenza ottimizzando i servizi offerti e proponendo prestazioni specialistiche. In amore, intanto, passionalità da profondere senza risparmio e senza farvi domande. Verrete ricambiati con uguale o, se è possibile, maggiore intensità. Lasciate l’auto in garage e usate le gambe per gli spostamenti in città: vi terrete in forma e contribuiranno a rilassarvi.

Momenti di svago saranno i benvenuti.

Cancro - La Luna in Leone vi dà una mano in termini di buonumore e autostima: ci voleva, dato che ultimamente avete avuto qualche incertezza. Giornata ideale da trascorrere in compagnia di chi amate, restando fino a tardi in stretta intimità. Riguardo il lavoro, se siete in cerca di un nuovo impiego, inviate oggi o domani le domande di assunzione, corredate da un curriculum stilato in modo chiaro e completo. In amore cogliete al volo l’occasione di avvicinare una persona che vi intriga da tempo. Non siate impetuosi: un approccio soft coglierà nel segno. Nel frattempo tenete presente che un’alimentazione curata e un po’ di movimento, prediligendo sport o attività da fare all’aria aperta, vi manterranno in buona forma.

Oroscopo e consigli del 12 luglio: dal Leone allo Scorpione

Leone - Sotto il buon auspicio di una infuocatissima Luna in Leone, sarà impossibile essere messi in difficoltà anche da chi è molto più esperto di voi. Avete sempre un asso nella manica e soprattutto sapete quando è il momento più giusto per usarlo. Nel lavoro cominciate con il mettere in moto le energie. Fate telefonate, leggete annunci: fra tante occasioni fasulle ce ne sarà anche una buona! In ambito amoroso, il cuore infiammato dal sentimento è pronto a qualunque cosa: pur di stare vicino alla persona che amate, accetterete ogni condizione. Consiglio del giorno: con venti minuti al giorno di cyclette o di tapis roulant potrete dire addio al sovrappeso e sentirvi di nuovo tonici e in forma.

Vergine - Iniziate questa settimana col piede giusto, prima di tutto cercando di arrivare sempre puntuali a lavoro e agli appuntamenti della giornata. Se anche a voi non piace aspettare i ritardatari, allora imparate a non far attendere gli altri. Trovate nel frattempo anche il modo per rendere piacevole il tempo trascorso in azienda, in ufficio o nelle faccende che normalmente svolgete. L’atteggiamento più giusto non è nella serietà assoluta, ma nella elasticità mentale. In amore forse il momento non è il migliore per una dichiarazione ufficiale: potendo contare sull’appoggio di una persona di fiducia, siete fortunati. Una raccomandazione: una buona colazione non dovrebbe mai mancare al mattino e chi è intollerante al latte può provare i sostituti vegetali.

Bilancia - Con la volontà si ottiene tutto. La Luna in Leone vi sta dando una grossa mano nel coltivare i vostri ideali, che potete mettere anche in pratica. Restare sul piano mentale, infatti, significherebbe sprecare tempo utile, che non tornerebbe più indietro. In ambito lavorativo invece di seguire il gregge, questo lunedì tentate quella che vi sembra un’alternativa sensata e molto interessante. In amore dopo un’interminabile discussione arriverà la quiete e il desiderio di sentirsi ancora più vicini: bisticciare non sarà stato vano. Per il fisico gli esercizi di qualsiasi genere migliorano la circolazione sanguigna e aiutano anche a contrastare l’insorgenza della pressione alta.

Scorpione - Lunedì avrete dalla vostra un buon spirito e la capacità di gestire e risolvere anche gli imprevisti.

L’arrivo d'inaspettati parenti o amici non vi rovinerà la giornata, anzi. Ecco allora che in un attimo allungherete la tavola, aggiungendo i posti mancanti e facendo accomodare tutti. Nel lavoro, con la Luna in casa di un segno amico, sarà più facile arrivare a un accordo in perfetta sintonia con i vostri obiettivi principali. In amore accettate di dover rallentare un po’ dovendo camminare di pari passo con il partner. Forse l’altro ha bisogno solo di più tempo per riflettere. Questi giorni di caldo invogliano a fare piccoli strappi alle regole: resistere alla tentazione di un buon gelato artigianale sembra davvero una cosa pressoché impossibile.

Previsioni astrologiche del 12 luglio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Marte nel segno del Leone sarà in congiunzione alla Luna e insieme vi daranno una mano ad assumere nel lavoro il ruolo tanto ambito di guida. Nel parlare sarete aperti e sinceri, ma farete anche in modo di rispettare la sensibilità degli altri. È il momento di osare, meglio però evitare debiti e prestiti. Guardatevi dalle speculazioni o dagli affari poco chiari. Fate attenzione nel fidarvi troppo di persone conosciute da poco. In amore cercherete la compagnia di un partner con una forte personalità: non per farvi difendere, ma perché apprezzate molto queste caratteristiche. In questi giorni d'estate il livello di energia è molto alto, avrete voglia di fare attività fisica.

Scegliete uno sport individuale oppure a squadre, come la pallavolo o il calcetto da spiaggia.

Capricorno - Avete molte idee per la testa e vorreste tanto condividerle con gli altri. Prima di farlo, però, assicuratevi che l’interlocutore sia in grado di comprenderne il valore. Seguite i vostri obiettivi, non lasciatevi trascinare su quelli degli altri. Sul lavoro siate ottimisti: non vi fate trascinare da un collega su un’impostazione negativa del modo di pensare e di leggere le situazioni. In amore non state lì a rimuginare sui fatti e le parole di ieri. Godetevi pienamente ciò che in questo momento la vita ha deciso di regalarvi. Se il morale risulta un po’ a terra, risollevatelo facendo qualcosa che vi piace, dedicando magari più spazio ai vostri hobby preferiti.

Acquario - Probabilmente vi toccherà difendere il parere del partner a scapito di quello dei familiari, provocando una certa tensione. In compenso vi sentirete in pace con la coscienza. Fate bene a non farvi condizionare dai fantasmi del passato, continuate a farvi guidare dal buonsenso. In ambito lavorativo ci sarà qualche difficoltà per coloro che lavorano in gruppo, meglio per chi ha libertà d’azione: occhio ad antipatiche disattenzioni. In amore, invece, Saturno nel segno farà di voi degli amanti appassionati e infaticabili. I single saranno così magnetici che sarà difficile resistere ai loro approcci. Un consiglio "salutare": controllate con molta attenzione il cibo che mettete a tavola, se dovesse sembrarvi poco fresco o poco genuino scartatelo subito.

Pesci - Questo lunedì la Luna abbraccia Venere in una insuperabile congiunzione astrale, il tutto nel segno amico del Leone. Tale situazione vi renderà propensi ad agire più avventatamente: datevi una regolata e se necessario tirate il freno a mano. L'oroscopo di domani suggerisce di seguire il vostro istinto: avrete voglia di fare qualcosa di diverso del solito. Se potete, sul lavoro prendete un giorno di ferie. La settimana inizierà con una voglia di mettere sottosopra la solita routine, che vi metterà a dura prova. In amore saprete cogliere tra le righe un messaggio pieno di ammirazione, che vi sarà inviato da una persona riservata e che vi emozionerà molto. Per il fisico, una luce troppo intensa è il nemico invisibile che insidia la vostra vista: proteggete gli occhi nel caso dobbiate stare molte ore davanti al computer.