L'oroscopo dell'8 luglio è pronto a mettere in primo piano l'amore e il lavoro in generale. La parte riguardante i sentimenti preannuncia un clima ancora più accattivante per molti dei segni zodiacali. La giornata di giovedì non sarà da meno nemmeno nel settore lavorativo, con alcuni segni in procinto di poter contare su nuove opportunità. la famiglia, gli amici, i rapporti interpersonali, tutto sarà sottoposto alle influenze dell'Astrologia quotidiana: sarà una buona giornata? Lo sapremo presto.

Intanto, per avere un quadro generalizzato relativo alle influenze astrologiche di domani, sarà utile svelare quali saranno i principali aspetti planetari del periodo in analisi.

Tra i più importanti a emergere su tutti saranno i seguenti:

Luna in Cancro in trigono a Giove;

Sole in Cancro in trigono a Nettuno in Pesci;

Urano in Toro in quadratura al Sole;

Saturno in opposizione a Marte;

Nettuno in quadratura a Mercurio

Venere in opposizione a Saturno e in quadratura a Urano.

Di seguito la situazione dettagliata relativa all'Oroscopo dell'8 luglio.

Previsioni zodiacali di domani 8 luglio dall'Ariete al Cancro

Ariete - Tanta serenità in arrivo dalla Luna, nel periodo presente nel segno del Cancro. Il satellite terrestre vi organizza una giornata gradevole fatta di buonumore, di nuove conoscenze e d’incontri interessanti. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non arrendersi: forse potete realizzare quel viaggio che sognate da sempre grazie a una persona conosciuta di recente.

In amore il modo per evitare battibecchi col partner è quello di spiegargli che avete l’esigenza di rilassarvi con i vostri amici. Riuscirete a capirvi. Le energie invece lasciano un po’ a desiderare, ma vi intestardite nel voler seguire i soliti ritmi, troppo intensi. Vi sentite esausti? Nel lavoro rinviate le questioni più impegnative e limitatevi alla sola routine.

Avete bisogno di ridurre i ritmi e di concedervi un po’ di respiro.

Toro - Malgrado qualche contrattempo, questo giovedì riuscite a mantenere la rotta e a rispondere agli imprevisti con ottimismo. Alla fine, avrete ragione voi. I cambi di programmi finiscono sempre con l’innervosirvi, ma dovrete fare buon viso a cattiva sorte.

Nonostante il timore di non farcela, nel lavoro persuaderete chi conta della validità delle vostre richieste, superando anche le più rosee aspettative. In amore invece, contrastati da Marte avverso, i progetti legati alle questioni di cuore procedono con evidente difficoltà. Non perdete la calma. Alcuni pianeti sostengono i vostri progetti di lavoro, ma è vero anche che a questi dedicate gran parte delle energie. Le vostre energie in questo periodo sono in riserva.

Gemelli - Sul segno continua ad addensarsi una significativa benevolenza planetaria che vi permette di porre in primo piano amicizie e interessi personali. Giornata serena e piacevole punteggiata, forse, anche da qualche inaspettata quanto gradevole sorpresa.

Sul lavoro, per ora non ci sono novità e la cosa non vi fa piacere. Se nella vostra attività state attraversando una parentesi faticosa e avara di risultati, non perdete la fiducia, presto arriverà una buona notizia. Continui cambi di umore e di opinione, in ambito di coppia, non possono che lasciare il vostro compagno confuso, disorientato e anche molto contrariato. Anche se avete molte faccende da sbrigare, rimandate quelle meno urgenti. Al momento avete un gran bisogno solo di riposarvi un po’.

Cancro - Amicizie e relazioni sociali in primissimo piano rendono le vostre giornate serene, piacevoli e anche molto rilassanti. Ve la spassate un mondo! E poco importa, se in famiglia c’è qualche battibecco di troppo: trovate subito il modo per superarlo.

Nel lavoro, Plutone opposto al Sole rende tutto più complicato. Ma in questo periodo potreste avere un’idea brillante, capace di farvi uscire dall’impasse in cui vi trovate. In amore intanto non temete di seguire l’istinto. Se sentite che quella è la persona che fa per voi, mettete da parte le esitazioni e abbandonatevi ai sentimenti! Ottimo momento per il fisico: la salute rasenta la perfezione. Vi sentite davvero bene: momento perfetto se volete iniziare a fare un po’ di sport.

Oroscopo e consigli dalle stelle dell'8 luglio dal Leone allo Scorpione

Leone - Le stelle vi rendono intraprendenti e un po’ inquieti. Meglio optare per la pace che per la guerra, anche se in entrambi i casi riuscirete a primeggiare.

Un affare, sicuramente più legato al cuore che al lavoro, vi sprona a far le valigie e a partire. In amore la Luna, congiunta al Sole e in trigono a Giove, vi regala momenti arroventati di erotismo e immaginazioni infuocate. In ambito del lavoro non tollerate l’indecisione né le mezze misure, ma non tutti hanno la vostra stessa rapidità. Imparate a rispettare i tempi degli altri. Consiglio: continuate a seguire una dieta bilanciata e bevete molta acqua, utile a depurarvi e soprattutto a placare l’incendio di emozioni.

Vergine - State lottando molto per conquistarvi la vostra indipendenza. Cercate però di non perdere di vista il resto: casa, famiglia e, soprattutto, amore. Sarete disponibili nei confronti di un amico, ma non lasciate che pretenda da voi l’impossibile.

In amore approfittate della serata per ricreare un po’ d’intimità con il partner. Soli soletti, lontani dagli impegni e dal rumore della gente. Ascoltate i segnali del vostro corpo ed evitate di strafare. Avete bisogno di relax, in questo periodo siete un po’ sotto pressione. Nel lavoro quando c’è da lavorare, lo fate a testa bassa, ma sarebbe opportuno porsi delle domande riguardo ai vostri reali desideri ed obiettivi.

Bilancia - Giovedì vi aspetta una giornata densa di impegni. I compiti cui dovrete attendere vi sembreranno noiosi, questioni che deleghereste volentieri a qualcun altro. Se qualcosa andasse storto nei vostri programmi, non ve la prendete e fate di necessità virtù. Per il lavoro, giornata un po’ sbiadita per le questioni fuori dalla vostra competenza.

Poche idee si affacciano alla mente e l’entusiasmo è merce abbastanza rara. In amore invece, l’intraprendenza che vi anima dà una coloritura vagamente aggressiva ai rapporti amorosi. Urge dose massiccia di tenerezza. Un buon programma alimentare, correlato da adeguata attività fisica e sportiva, vi farà affrontare la stagione più calda dell'anno in piena forma.

Scorpione - L’ingresso della Luna in Cancro spiega perfettamente i motivi del vostro malumore. Permalosi ed irritabili, non riuscite ad essere obiettivi. In famiglia vi sentite oppressi e una decisione difficile non fa che aumentare la vostra inquietudine. Nel lavoro potreste anche trovare conforto, se solo riusciste ad allentare la tensione interiore e a concentrarvi sui vostri progetti.

In amore è quasi certo una giornata poco positiva. Se siete in coppia vi sentite trascurati, se siete single perdete tempo a rimpiangere una storia finita. Scaricate la tensione con il movimento, magari all’aria aperta. Evitate in questo periodo acquisti impegnativi per l’abbigliamento o l’estetica.

Previsioni astrologiche dell'8 luglio dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - La positività è garantito dalla Luna, ancora armonica per tutta la mattina. Cercate di concentrare gli impegni nelle prime ore della giornata. Oggi che siete così efficienti e precisi, datevi da fare per rimettere in sesto i conti che non tornano. In ambito del lavoro non è il momento adatto per inoltrare richieste o reclami, anche se legittimi.

Sfruttate le abbondanti energie per concludere un buon affare. In amore, se avete qualcosa da farvi perdonare, una bugia o un’assenza ingiustificata, siate docili, solleciti, amorevoli e soprattutto sinceri. Consiglio salutare: piuttosto che imporvi troppe rinunce a tavola, cercate di bruciare le calorie in eccesso facendo movimento, magari all’aria aperta.

Capricorno - Si preannuncia una giornata tranquilla, ideale per portare a termine i vostri impegni, compresi quelli che rimandate ormai da tempo. Qualcuno vicino a voi ha bisogno della vostra presenza: non trascurate la famiglia e gli amici più cari. Sul lavoro qualsiasi proposta va meditata con spirito critico. Non vi mancano le idee, ma al momento dovete concentrarvi su ciò che avete in mano.

in amore saranno proprio i sentimenti a risultare i grandi assenti. Non disperate, potrebbe spuntare una bella notizia quando meno ve lo aspettate; l’importante è essere aperti e disponibili. Consiglio salutistico: per mantenersi in forma, scegliete un’attività che vi permetta di stare in mezzo agli altri. Frequentate dei corsi di gruppo.

Acquario - Gli impegni di lavoro non vi danno tregua, ma alla resa dei conti le soddisfazioni non mancano. Guadagni inaspettati e obiettivi centrati. Potete rinnovare l’arredamento dell’ufficio per renderlo più moderno, accogliente e funzionale. Il lavoro procede normalmente: a volte sono proprio le piccole cose a fare grandi le imprese. Attenzione, sollecitudine, disponibilità valgono più di mille parole.

In amore invece potreste darvi da fare ai fornelli, sperimentando qualche nuova ricetta per sorprendere il partner con una concreta dimostrazione d’affetto. Il consiglio del giorno: divertitevi a cambiare la disposizione dei mobili, seguendo i principi del feng shui. Darete un look nuovo e più adatto all’ambiente.

Pesci - Il meglio questo giovedì lo otterrete in ambito sentimentale; il periodo sta prendendo una piega decisamente romantica. Vi sarà facile fare conquiste. Anche soldi e successo sono possibili, ma solo con una dose supplementare di diplomazia. L'oroscopo di domani suggerisce di fare particolare attenzione al fisico: dovete riservare alla linea massima rigorosità, ben sapendo che la golosità può rivelarsi un vero e proprio attentato al rapporto peso-altezza. In amore, complice la stagione estiva in pieno rigoglio, i desideri sbocciano e fioriscono, riscaldati da un tenero sentimento. Il meglio tocca ai nati in seconda e terza decade! Nel lavoro infine, tutto dipende dal tipo di attività che svolgete. Molto bene se avete a che fare con arte o moda, decisamente peggio se lavorate come contabili o affini ai numeri.