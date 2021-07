Con l'inizio di una nuova settimana, i segni zodiacali avranno bisogno di rivedere le loro priorità. Alcuni, secondo l'Oroscopo del 5 luglio, si concentreranno sul lavoro e sulla loro crescita professionale, mentre altri si dedicheranno alla famiglia e all'amore di coppia.

Per avere un quadro definito di come amore, carriera e vita sociale si intrecceranno tra loro, sarà fondamentale analizzare i diversi aspetti planetari. Tra essi spiccheranno i seguenti:

Luna in congiunzione a Urano

Mercurio in quadratura a Nettuno

Venere in congiunzione a Marte e in opposizione a Saturno

Marte in opposizione a Saturno e in quadratura a Urano

Saturno in quadratura a Urano

Vediamo adesso cosa ha in serbo per tutti i segni zodiacali l'oroscopo di lunedì 5 luglio.

Previsioni zodiacali del 5 luglio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: non avrete dubbi riguardo all'amore per il partner. Avrete piena fiducia nelle sue parole e lascerete che le emozioni prendano il sopravvento. Alcuni amici potrebbero consigliarvi di prestare maggiore attenzione ai comportamenti della persona amata, ma voi non sarete ancora pronti ad accettare questi suggerimenti. Un dialogo diretto e sincero potrebbe essere d'aiuto.

Toro: non sarete pronti a rinunciare a un po' di sano shopping. Vi divertirete a osservare le vetrine e ad acquistare oggetti di vostro gradimento. Potrebbe essere il momento giusto per ampliare il guardaroba, ma attenzione a non esagerare con le spese inutili: potreste pentirvene nei prossimi giorni.

Il partner avrà qualcosa da ridire al riguardo.

Gemelli: sul posto di lavoro riceverete molti consensi. Verrete apprezzati per le vostre doti e per il modo di rapportarvi con i colleghi. In amore, al contrario, i problemi non mancheranno. Farete fatica a interagire con il partner e le differenze di vedute potrebbero influenzare negativamente il rapporto di coppia.

Sarà fondamentale intraprendere un percorso di accettazione dell'altro.

Cancro: non sarete ancora disposti a rinunciare ai sogni custoditi nel cassetto. Nonostante le difficoltà, continuerete ad avere speranza nel futuro e godrete di ogni singola gioia. L'amore per il partner sarà così intenso da offrirvi una nuova visione del mondo.

Vi sentirete molto più positivi e non avrete paura di sfruttare al massimo le vostre energie.

Oroscopo e consigli dalle stelle di domani 5 luglio: dal Leone allo Scorpione

Leone: la gestione del tempo costituirà uno scoglio per voi. Dovrete evitare di procrastinare per riuscire a portare a termine tutti gli impegni quotidiani. Il partner potrebbe sentirsi trascurato, e gli amici vi chiederanno di fare qualcosa insieme. L'oroscopo del 5 luglio consiglia di non farvi prendere dal panico: nel giro di pochi giorni riuscirete a trovare il giusto equilibrio.

Vergine: forse vi porrete degli obiettivi un po' troppo complessi da realizzare. Metterete molta carne al fuoco, senza tenere in considerazione tutti gli elementi della vostra vita quotidiana.

La presenza del partner sarà d'aiuto perché alleggerirà il peso dei diversi compiti da portare a termine. Le previsioni zodiacali consigliano di dedicare del tempo anche ai vostri hobby.

Bilancia: riguardo ad alcune decisioni, vi lascerete influenzare dai vostri amici. Non sarà necessariamente una cosa negativa, ma dovrete attuare un'importante scrematura sui consigli che riceverete. Inoltre, sarà fondamentale circondarvi di persone fidate che non provino invidia o desiderio di prevaricazione. Le vostre doti empatiche vi aiuteranno nella scelta.

Scorpione: avrete una pessima opinione dello stress. Lo considererete come un nemico da sconfiggere, ma la realtà potrebbe smentirvi. La tensione emotiva, infatti, se ben sfruttata, vi spingerà verso il raggiungimento di nuovi e promettenti traguardi.

Sarà un incentivo a fare sempre di più e a dimostrare le conoscenze apprese tramite le esperienze precedenti.

Astrologia di lunedì 5 luglio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: tenderete a preoccuparvi molto per le persone care. Vorreste proteggerle dalle cattiverie del mondo, ma dovrete dare loro modo di fare delle scelte. Un'eccessiva intromissione, infatti, potrebbe spingere gli altri ad allontanarsi da voi. Per tenere l'ansia sotto controllo, potrete trovare qualche attività che vi tranquillizzi e che vi dia accesso a nuove risorse personali.

Capricorno: la vostra determinazione vi darà una marcia in più. Rimarrete fermi nelle vostre posizioni e non vi farete abbattere dagli imprevisti. Il vostro spirito d'adattamento vi aiuterà a gestire ogni situazione, ma attenzione a non peccare di presunzione.

Le previsioni zodiacali del 5 luglio consigliano di lasciare il giusto spazio alla riflessione.

Acquario: sarete dominati dai vostri sentimenti. Le emozioni vi spingeranno a prendere parte ad avventure inaspettate. In questo percorso non sarete da soli perché sarete circondati da partner e amici. Il lavoro potrebbe farvi sorgere degli interrogativi. Ci saranno delle questioni che vorrete indagare in modo più approfondito e, per fortuna, ne avrete la possibilità.

Pesci: sarete molto critici nei confronti dei vostri difetti. Farete fatica a perdonare i vostri sbagli e, in ogni occasione, ricercherete la perfezione. Le previsioni zodiacali del 5 luglio consigliano di provare a stemperare tutta questa tensione.

Le persone care cercheranno di supportarvi in ogni modo possibile e di dimostrarvi tutta la loro stima.