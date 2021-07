La seconda settimana di luglio sta per volgere al termine. Come cambierà la situazione astrale dei segni? Approfondiamo di seguito l'Oroscopo di giovedì 8 luglio per tutti i segni zodiacali.

Previsioni astrali 8 luglio per la prima sestina

Ariete: a livello sentimentale in questa giornata potrebbero esserci delle problematiche da dover affrontare, non mancheranno però anche buone notizie. Nel lavoro sarà possibile ottenere maggiori risultati.

Toro: in campo lavorativo non mancano ambizioni, cercate però di affrontare le problematiche con meno agitazione.

In amore sono possibili dei malintesi da dover affrontare con le persone che amate.

Gemelli: in campo amoroso dovrete comprendere quali sono i vostri sentimenti per poter fare delle scelte. Per quel che riguarda il lato professionale non mancheranno idee per nuovi progetti.

Cancro: nel lavoro in questa giornata bisognerà avere maggiore pazienza per alcuni progetti che negli ultimi tempi hanno subito rallentamenti. Con la Luna nel segno migliora la situazione sentimentale.

Leone: cercate di gestire al meglio i nervosismi, soprattutto se ci sono dei contrasti in campo professionale. In amore potreste vivere belle emozioni.

Vergine: se ci sono delle tensioni in amore, è importante saper risolvere.

Possibili dubbi riguardano anche il lato lavorativo.

Astrologia giornaliera per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: per il settimo segno zodiacale la giornata di giovedì 8 luglio sarà caratterizzata da belle emozioni in campo amoroso. Al livello lavorativo, se ci sono state delle problematiche, bisognerà prestare maggiore attenzione alle nuove situazioni che si presenteranno.

Scorpione: non mancheranno belle emozioni a livello sentimentale, vi sentite molto più disponibili nei confronti del partner. Nel lavoro possibile stanchezza, cercate di non arrabbiarvi e riuscirete a trovare le soluzioni che cercate.

Sagittario: possibili polemiche livello sentimentale, attenzione le parole di troppo che potrebbero creare disagi nella coppia.

A livello lavorativo avete una buona energia, arriveranno anche delle novità, ma cercate di riflettere al meglio prima di agire per capire quali sono le conseguenze.

Capricorno: potrete avere delle opportunità a livello sentimentale, cercate di sfruttare questa giornata di giovedì 8 luglio entrando in contatto con la persona che più vi interessa. Per quel che riguarda il lato lavorativo - con Giove favorevole - non mancheranno un novità, se avete una vostra idea è importante che la sosteniate.

Acquario: in amore chi ha vissuto delle problematiche negli ultimi tempi, ora dovrà essere cauto. Per quel che riguarda il lato lavorativo, non mancano soddisfazioni, nonostante le tensioni dell'ultimo periodo.

Pesci: l'ultimo segno zodiacale in questo periodo sta vivendo un recupero generale. Nel lavoro, se ci sono delle situazioni in ballo, non è il caso di fermarsi adesso. Sono possibili discussioni a livello sentimentale.