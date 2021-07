L'Oroscopo di domani 12 luglio è pronto a svelare la tendenza prevista per il prossimo lunedì. Sotto scacco dal volere delle stelle, come al solito, i comparti della vita interessanti amore e lavoro, analizzati esclusivamente per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Ma, quali saranno i segni baciati dalla fortuna lunedì? Diciamo subito che a beneficiare a pieno della giornata saranno gli amici nativi del Toro, meritatamente classificati al "top del giorno". In merito ai meno fortunati del periodo, intanto, le previsioni astrologiche del 12 luglio indicano abbastanza problemi da risolvere per i nativi del Cancro.

Vediamo di dare profondità a queste predizioni giornaliere, ovviamente subito dopo aver controllato la situazione relativa alla classifica stelline di domani.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Toro;

2° posto - ★★★★★: Gemelli, Leone;

3° posto - ★★★★: Ariete, Vergine;

4° posto - ★★★: Cancro.

Previsioni zodiacali del 12 luglio, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 12 luglio al segno dell'Ariete preannuncia un lunedì intriso di normalissima routine: vediamo come risolvere. Intanto, nel caso aveste un rapporto scricchiolante, sentirete dentro il bisogno di cambiare qualche cosa, di sperimentare situazioni nuove: occhio a dove andrete "a parare", facile prendere lucciole per lanterne, chiaro?

Chi è legato sentimentalmente potrà ritrovare pieno entusiasmo nei confronti del partner, rinnovando il rapporto con passione e armonia. Risolverete delle piccole incomprensioni ed il vostro cuore batterà più forte che mai. Single, avrete la disinvoltura necessaria per avvicinarvi ad una persona con cui sentite una grande affinità e con la quale desiderate allacciare un legame importante e duraturo.

È tempo di mettere a frutto gli appoggi astrali favorevoli, prendendo in totale libertà una decisione importante per il il vostro futuro. Se parliamo di lavoro, prendete in considerazione l'idea di battere la concorrenza ottimizzando i vostri servizi.

Toro: top del giorno. In arrivo previsioni top per un un lunedì 12 luglio veramente sublime.

La giornata d'inizio settimana partirà alla grande già dal mattino, soprattutto in amore: regalate il vostro tempo a chi vi ama approfittando della giornata super-positiva. Uscite, trascorrerete certamente dei momenti magnifici, poco ma sicuro. In campo sentimentale, avrete la strada spianata e sarà una giornata tutta in discesa. Sarete felici e riceverete tanto affetto, attenzioni e soprattutto arriveranno quelle conferme che aspettavate da tanto tempo da parte della persona che amate. Single, la voglia di emergere sarà notevole: avete in mano le carte giuste per realizzare un obiettivo al quale tenete molto. Considerate pure il fatto che i pianeti saranno dalla vostra parte e vi caricheranno di energie, di decisionalità e di tempismo.

Nel lavoro, giornata vivace e fortunata, ricca di incontri promettenti per gli affari. Quel che più conta comunque è il fatto che lunedì avrete nella testa tante idee e progetti che riuscirete a mettere in pratica. Potrete compiere sostanziosi passi avanti, purché abbiate aspettative valide e strategie realistiche.

Gemelli: ★★★★★. Lunedì molto buono, pieno di novità e con anche ottime notizie in arrivo. L'oroscopo di domani invita al relax sotto ogni forma e a ogni livello. E visto che sarete pieni di buoni propositi e ottimisti, forse sarà l’aria della settimana che sta per cominciare, si consiglia di agire con massima fiducia. Attorno a voi tutto si placherà e non ci sarà nessuno che vi distoglierà dai vostri programmi.

Qualcuno intraprenderà un piccolo viaggio, organizzato in questi giorni insieme a una bella persona o forse insieme ad amici fidati. In amore, proverete piacevoli emozioni e darete libero sfogo a tutta la vostra tenerezza. Sarete molto disponibili e comprensivi, metterete i bisogni di chi amate davanti ai vostri. Raggiungerete così un alto grado di positività, il che vi farà trascorrere la giornata in massima serenità e relax. Single, grazie al sostegno delle stelle, il giorno comincerà nel migliore dei modi. Cogliete le occasioni che il destino vi offre e accettate un'appuntamento. I pianeti guideranno i vostri passi rendendovi tranquilli oppure creando buone occasioni per essere felici. Nel lavoro niente è impossibile se sarete abili nel destreggiarvi fra i vari problemi.

Alla fine non avrete difficoltà nel far quadrare i conti.

Oroscopo e stelle di lunedì 12 luglio

Cancro: ★★★. Si preannuncia un lunedì portatore di impegni inderogabili, incorniciati in un frangente decisamente "sottotono". In generale, astri in aspetto dissonante potrebbero favorire subbugli o incomprensioni nel corso della giornata: non fatevi trascinare via dall’ansia ma attendete che tutto si risolva per il meglio. Per i sentimenti, mantenete la calma in ogni situazione, non assumete più impegni di quelli che potete affrontare; non fissate appuntamenti, se non siete in grado di poterli rispettare; non fate promesse che non potete mantenere. La pazienza vi sarà d'aiuto per affrontare la giornata complessa, ma anche per risolvere una situazione delicata.

Single, per tanti di voi le stelle risulteranno piuttosto moderate in fatto di positività. Alcune situazioni spegneranno eventuali facili entusiasmi obbligandovi a ridimensionare qualche vostro programma per la giornata. Anche in famiglia vi sentirete poco compresi riguardo a certe vostre aspirazioni o per specifici desideri di cambiamento. Nel lavoro, non rifiutate i consigli di un collega che in questo momento riesce a vedere le cose da una prospettiva diversa, sicuramente più obiettiva della vostra.

Leone: ★★★★★. In arrivo un lunedì 12 luglio davvero fantastico! La giornata di partenza della nuova settimana sarà piena di emozioni. In amore, sarete percorsi da un sentimento molto intenso che vi farà perdere ogni inibizione.

Vi stupirete di voi stessi per l'ardore di cui sarete presi. Nel corso di questa giornata le stelle portano senz'altro tanta gioia e benessere nella coppia e vi fanno trascorrere momenti felici in compagnia delle persone che vi vogliono bene o di quelle che hanno sempre fatto di tutto per farvi sorridere. Questo cielo parla di grandi novità e rinnovamento e sarà molto positivo per la sfera familiare: approfittate del momento buono per pensare al futuro oppure a qualcosa di importante da fare. Single, non perdete l'attimo fuggente, individuate come e dove dare una svolta alla vostra vita. Sappiate che non mancheranno le buone occasioni per incontrare gente nuova, quindi datevi degli obiettivi e spuntateli.

Nel lavoro, state costruendo delle solide basi per il futuro e, come la saggia formica, non lasciate mai nulla al caso.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 12 luglio, predice senz'altro un avvio settimanale positivo, anche se relativo ai frangenti indicati di normale routine. In campo sentimentale, fantasia e curiosità saranno le parole d'ordine di questa giornata: sfruttate questo influsso abbastanza positivo per stupire il partner. Tenete presente il fatto che, in questo periodo, sia la passione che la disinvoltura saranno in primo piano, dunque il vostro appagamento e quello del partner sarà quasi perfetto. Single, in campo amoroso il vostro fascino farà ancora nuove vittime, ma forse è giunto il momento d'impegnarsi più seriamente e fare scelte definitive per il vostro cuore.

Così, potrete godervi una giornata esuberante, a patto di non tralasciare di considerare che simili momenti non durano a lungo, quindi approfittatene ora che ne avete facoltà. Nel lavoro, gli astri aumenteranno il buonumore e vi doneranno una sostanziale serenità di fondo. Anche se in qualche campo non raggiungerete i risultati sperati, questo non vi turberà più di tanto.

