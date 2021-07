L'Oroscopo della giornata di lunedì 12 luglio prevede forti attrazioni per i nativi in Leone, grazie in particolare alla Luna e Venere favorevoli, mentre Gemelli cercherà di essere piuttosto ottimista in ambito lavorativo.

Scoppiettanti i nativi in Sagittario dal punto di vista sentimentale, desiderosi di dare un po' di brio alla loro vita sentimentale, mentre Acquario potrebbe decidere di tagliare i legami con qualcuno. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di lunedì 12 luglio.

Previsioni oroscopo lunedì 12 luglio 2021 segno per segno

Ariete: periodo di belle emozioni per voi nativi del segno. La Luna e Venere vi sorridono, e dal punto di vista sentimentale tutto andrà bene, dalle questioni d'amore a importanti progetti di coppia. Voi single avrete diverse idee per far innamorare la vostra fiamma. Nel lavoro sarete molto affidabili e precisi nelle vostre mansioni, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 8,5 ⭐⭐⭐⭐⭐

Toro: previsioni astrali non così favorevoli, soprattutto in amore. Quando Luna e Venere decidono di non darvi più sostegno, allora forse sarebbe il caso di cambiare strategia per cercare di avere un rapporto stabile o per avvicinarvi alla persona che vi piace, qualora siate single.

In ambito lavorativo un po' di stanchezza potrebbe farsi sentire, ma non perderete di vista l'obiettivo. Voto - 6,5 ⭐⭐

Gemelli: mostrerete un atteggiamento calmo e comprensivo dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo del 12 luglio. Questo cielo non è niente male per regalare emozioni, dunque perché non organizzare qualcosa di romantico?

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Se siete single vi sentirete più attivi, con la voglia di trascorrere il vostro tempo con chi più vogliate. Nel lavoro credete nei vostri progetti, e con Marte favorevole ci proverete a portarli avanti fino in fondo. Voto - 8- ⭐⭐⭐⭐

Cancro: periodo nel complesso convincente per voi secondo l'oroscopo, anche se questo cielo non è così influente.

In ogni caso, in amore riuscirete a mantenere bene il controllo della situazione, vivendo un rapporto stabile e senza complicazioni. Se siete single dovete ancora imparare a gestire i vostri sentimenti, ma ci state lavorando e anche abbastanza bene. Nel lavoro un atteggiamento diplomatico si rivelerà il più adatto. Voto - 7,5 ⭐⭐⭐⭐

Leone: configurazione astrale che splende dal punto di vista sentimentale per voi. L'amore supera ogni difficoltà, e in questa giornata ne avrete la prova. Se siete single non perdete mai la speranza, perché potrebbe essere la vostra giornata. In ambito lavorativo questo cielo sta per cambiare, e per cogliere ogni occasione dovrete essere pronti a tutto. Voto - 8⭐⭐⭐⭐

Vergine: oroscopo della giornata di lunedì 12 luglio nel complesso positivo per voi nativi del segno.

In ambito sentimentale avrete un paio di astri alle vostre spalle che potrebbero influenzarvi, ma con il giusto atteggiamento vedrete che tutto andrà per il meglio tra voi e la vostra anima gemella. Se siete single, anche se gli altri si avvicinano a voi, faticate un po' a lasciarvi andare. Nel lavoro prenderete le vostre decisioni con cura, perché il rischio di sbagliare sarà dietro l'angolo. Voto - 7 ⭐⭐⭐

Bilancia: cielo piuttosto convincente dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo di lunedì 12 luglio. Luna, Venere e Marte vi aprono le porte verso una relazione forte, stabile e matura, piena di cose da fare e tanti momenti emozionanti. Se siete single, questo inizio di settimana potrebbe rivelarsi sorprendente.

Nel lavoro vi sentirete un po' nervosi per via di Mercurio in quadratura. Attenzione a non prendere le scelte sbagliate. Voto - 7,5 ⭐⭐⭐⭐

Scorpione: ancora non ci siamo in fatto di sentimenti secondo l'oroscopo. Questo inizio di settimana non sarà così convincente, ma forse sarebbe il caso di chiedersi se voi per primi non avete fatto niente di male al partner o alle persone che più amate qualora siate single. Molto meglio in ambito lavorativo, dove presterete particolare attenzione ai dettagli, svolgendo lavori di alta qualità. Voto - 6,5 ⭐⭐

Sagittario: configurazione astrale ottima per ottenere discrete soddisfazioni nel corso della giornata. Dal punto di vista sentimentale svolgerete bene il vostro ruolo nella relazione di coppia, e ciò non potrà che rendere felice la vostra anima gemella.

Single particolarmente scoppiettanti, con una gran voglia di fare conquiste. Nel lavoro le ambizioni saranno molte, ma il consiglio è quello di non fare il passo più lungo della gamba, soprattutto in questo periodo. Voto - 7,5 ⭐⭐⭐⭐

Capricorno: oroscopo di lunedì tutto sommato discreto, ma con ancora diverse difficoltà da superare, soprattutto in ambito lavorativo. Mercurio in opposizione, infatti, vi offuscherà le idee, per cui prenderete le vostre decisioni con calma. In amore ve la caverete bene, considerato anche che questo cielo non è così influente. Cercate però di far uscire fuori il vostro lato più tenero, anche voi single, se davvero vorrete avvicinarvi alla vostra fiamma. Voto - 7⭐⭐⭐

Acquario: un cielo non così grandioso per voi nativi del segno.

In amore questo quadro astrale vi toglierà ogni possibilità di riprendere il vostro rapporto, al punto che tutto quello che potrete fare sarà giocare sulla difensiva. Se siete single, sarà necessario avere pazienza se vorrete conquistare la persona che amate. Nel lavoro sarà una giornata a tratti anonima, ma non per questo negativa. Voto - 6 ⭐⭐

Pesci: oroscopo di lunedì nel complesso discreto per voi nativi del segno. Pochi astri al momento influenzano la vostra relazione di coppia, ragion per cui forse potreste provare a fare qualcosa per il partner. Se siete single, potrebbero esserci nuovi e interessanti incontri. Nel lavoro Mercurio e Giove in buon aspetto porteranno buone notizie e opportunità che andranno sfruttate. Voto - 8- ⭐⭐⭐⭐