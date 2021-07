Per la giornata di domani, lunedì 12 luglio 2021, l’Oroscopo prevede ancora che il pianeta della grande fortuna Giove rimanga nella costellazione dei Pesci, conferendo a questo e agli altri segni di aria una particolare fortuna e anche piuttosto duratura. L’ottimismo sarà prerogativa dei nati sotto il segno del Cancro, così come l’energia sarà disponibile per i nati sotto il segno del Gemelli.

A seguire approfondiamo le previsioni dell’oroscopo per la giornata di lunedì, segno per segno.

Gemelli energici

1° Gemelli: energici. Potreste fare molte cose nel corso di questa giornata e rimanere comunque sempre freschi e attivi.

Di riflesso, anche la vostra mente sarà in grado di supportare le sfide più difficili e di superarle senza troppa fatica, secondo l’oroscopo.

2° Pesci: ancora molta fortuna vi farà osare sempre di più nel mondo del lavoro, e vi permetterà di fare qualche incontro che potrebbe rivelarsi decisamente interessante. Potreste avere anche una chance con la persona che vi fa battere il cuore.

3° Cancro: sarete decisamente ottimisti e vivaci. Farete faville in amore, con il partner che non soltanto condividerà con voi i progetti per il futuro, ma anche la passionalità che in serata si farà sempre più forte. L'oroscopo prevede anche tanta dolcezza.

4° Scorpione: avrete delle prospettive di incontro molto prolifiche, sia per quel che riguarda le amicizie che per quel che concerne la sfera amorosa.

Avrete a che fare con una grande novità che vi renderà molto più caparbi con le vostre sfide.

Progetti per Sagittario

5° Sagittario: questo lunedì sarà ottimo per cominciare un progetto con la dovuta cautela e per rendere la settimana ottimale su tutti i fronti. L’ottimismo sembrerà essere dalla vostra parte, secondo l’oroscopo, ma fate del vostro meglio anche per diffonderlo alle persone vicine.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

6° Leone: purtroppo non sarete molto dinamici in questa giornata, la cosa migliore da fare sarà quella di riposarvi e magari anche di prendervi delle ore per poter dedicarvi agli affetti e alla famiglia di origine. Concedetevi del tempo per riflettere su alcune questioni presenti.

7° Toro: la giornata di domani secondo l’oroscopo sarà pressoché stabile, senza scossoni significativi che potrebbero mandare all’aria molta della vostra concentrazione sul posto di lavoro.

Sarà indispensabile rilassarvi il più possibile e recuperare le forze perdute.

8° Bilancia: probabilmente ora vi sentite a disagio con il partner, forse per una incomprensione o una gelosia. Però le amicizie sapranno come tirarvi su di morale e trascorrere una serata positiva e che non dimenticherete facilmente.

Ariete attivo

9° Ariete: forse è il caso di procrastinare qualche impegno o appuntamento non urgente e concentrarvi maggiormente sul lavoro. La famiglia sarà un altro fulcro su cui ruoterà la vostra attività, ma anch’essa potrebbe necessitare di un impegno da parte vostra.

10° Acquario: avrete un calo della fiducia nel futuro, dunque anche ciò che vi gravita attorno, come il lavoro, risentirà di questa atmosfera molto negativa da parte vostra.

La ricerca di nuovi stimoli potrebbe darvi un slancio maggiore negli affari.

11° Capricorno: ancora qualche problematica sul lavoro vi darà parecchio filo da torcere, ma allo stesso tempo avrete una tenacia davvero invidiabile, che potrebbe essere di aiuto anche in alcune problematiche familiari da risolvere.

12° Vergine: la fortuna molto scarsa potrebbe essere di intralcio nelle vostre faccende lavorative, e in amore sarà un periodo in cui gli stimoli - più che rendere la vostra relazione migliore - finiranno per creare delle incomprensioni molto marcate.