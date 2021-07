L'oroscopo di martedì 13 luglio si concentrerà sui sogni e sulle delusioni dei 12 segni zodiacali. Alcuni segni non si faranno abbattere dalla sconfitte, mentre altri preferiranno mantenere un profilo basso.

Per avere un'idea più chiara delle influenze astrali di domani, sarà necessario osservare la volta celeste e individuare i principali aspetti planetari. Tra essi spiccheranno i seguenti:

Sole in trigono a Nettuno e in opposizione a Plutone

Luna in congiunzione a Venere e in congiunzione a Marte

Mercurio in trigono a Giove

Venere in congiunzione a Marte

Saturno in quadratura a Urano

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo di domani 13 luglio.

Previsioni zodiacali di martedì 13 luglio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: la giornata di domani sarà caratterizzata da importanti cambiamenti. Avrete voi il controllo della situazione e proverete a introdurre degli elementi di novità. Non sarà facile dare una svolta ma, grazie alla vostra determinazione, otterrete buoni risultati. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non essere troppo precipitosi.

Toro: userete tutte le vostre energie per rendere felice il partner. Il cuore batterà all'unisono con quello della persona amata e proverete a difenderla a qualsiasi costo. Alcuni individui potrebbero apparire invidiosi e poco tolleranti nei vostri confronti. Non dovrete essere costretti a sopportarle, ma attenzione a non perdere il controllo.

Gemelli: l'amore busserà alla vostra porta e voi sarete pronti lasciarlo entrare. Dovrete fare qualche piccolo sforzo per conoscere l'altra persona. Non sarà facile inquadrare subito il suo carattere ma, se ascolterete ciò che avrà da dire, la sintonia tra voi diventerà inarrestabile. L'oroscopo di domani consiglia di non giudicare impulsivamente.

Cancro: sarete stanchi di vivere secondo la solita routine quotidiana. Avrete bisogno di conoscere persone nuove e di rivoluzonare la giornata. Tenderete ad allontanarvi dai vostri vecchi amici perché darete spazio a nuovi individui. Sarà fondamentale non dimenticare il passato perché fa parte di voi.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 13 luglio: dal Leone allo Scorpione

Leone: avrete bisogno di lasciarvi le brutte esperienze alle spalle. Sarete pronti per un nuovo inizio e, per fortuna, non sarete da soli. Avrete modo di fare la conoscenza di nuove persone e di imbattervi in situazioni del tutto inaspettate. Dovrete fare appello a tutte le vostre energie, però a fine giornata, potrete definirvi finalmente felici.

Vergine: la giornata di domani sarà caratterizzata da alcuni ostacoli imprevisti. Ciò vi spingerà a prendere delle decisioni difficili che vi metteranno a dura prova. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di mantenere il sangue freddo e non darvi per vinti. L'aiuto delle persone care, unito alla vostra forza d'animo, farà la differenza.

Bilancia: l'elemento portante della giornata di domani sarà la creatività. Vi confronterete con nuovi lati del vostro carattere e userete l'immaginazione per raggiungere uno stato di quiete emotiva. Prediligerete attività che vi permettano di fantasticare con la lettura di un libro o la visione della vostra serie tv preferita. Non ci saranno novità sul lavoro.

Scorpione: la relazione con il partner subirà una piccola battuta d'arresto. Ci saranno delle cose che sentirete l'esigenza di modificare. La persona amata, però, apparirà irremovibile. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di prendere le distanze perché non dovrete essere voi a rimetterci. Il partner, ovviamente, non ne sarà molto contento.

Astrologia di domani 13 luglio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: il lavoro vi regalerà numerose soddisfazioni. Dopo tante ore dedicate alla vostra crescita personale, potrete fare il salto di qualità. I superiori si renderanno conto del talento sprigionato e vi proporranno ruoli di maggiore responsabilità. Sarà una vera e propria sfida per voi, però, questa novità potrebbe aprirvi tante altre porte.

Capricorno: la famiglia sarà fondamentale per voi. Cercherete di stare insieme il più possibile, ma non toglierete spazio al lavoro. I sentimenti avranno un ruolo determinante, così come anche i vostri sogni. Non ci saranno cambiamenti significativi, ma questo non escluderà la possibilità di una svolta nei giorni successivi.

Attenzione a non stressarvi troppo.

Acquario: non vi sentirete in sintonia con il partner. Ci saranno numerose incomprensioni e farete fatica a dare spazio al dialogo. Inizialmente, proverete a risolvere la cosa, ma non avrete riscontri. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di attendere il momento giusto. Insistere troppo non farà altro che creare ulteriori problemi.

Pesci: ci saranno delle belle opportunità sul posto di lavoro. Non vedrete l'ora di prendere parte a questa nuova avventura, ma il vostro carattere riflessivo vi suggerirà di agire con cautela. Chiederete aiuto alla vostra famiglia e i loro consigli si riveleranno davvero importanti per voi. Vi offriranno, infatti, maggiori spunti di riflessione.