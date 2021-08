Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 24 agosto i nati sotto il segno dell'Acquario chiariranno delle questioni in sospeso. I Cancro potrebbero tornare a splendere molto presto, mentre gli Ariete devono essere attenti con i nuovi progetti.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Toro: tutto ciò di cui avete bisogno in questo momento è di staccare un po' la spina e trascorrere un po' di tempo in compagnia delle persone care. In campo professionale siete un po' stressati.

11° Ariete: se state lavorando ad un nuovo progetto è importante prendere in considerazione tutte le variabili.

Non commettete l'errore di sottovalutare delle cose importanti. In amore meglio non rischiare troppo in un nuovo rapporto.

10° Gemelli: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 24 agosto denotano una giornata abbastanza impegnativa dal punto di vista professionale. Non siate frettolosi e, soprattutto, date tempo al tempo, specie per quanto riguarda le faccende personali.

9° Bilancia: in questo periodo siete dominati dalle emozioni. Farete una certa fatica ad essere obiettivi sulle faccende che riguardano i rapporti interpersonali. Sul lavoro, invece, non bisogna essere troppo impazienti.

Previsioni astrali 24 agosto posizioni centrali

8° in classifica Pesci: cercate di prendervi un po' meno sul serio.

Spesso tendete a dare troppa importanza a cose che, in realtà, non ne hanno. Se siete appena rientrati da un periodo di ferie, è importante essere organizzati.

7° Sagittario: le previsioni dell'oroscopo del giorno 24 agosto 2021 denotano un momento importante sul lavoro. Chi era in attesa di una promozione o di un salto di qualità potrebbe rimanere piacevolmente colpito nelle prossime settimane.

6° Capricorno: questo è il momento della pianificazione e dell'organizzazione. Sia in campo professionale, sia nelle faccende inerenti alla vostra vita privata, sarebbe opportuno essere pronti ad ogni evenienza. Questo è possibile solo pianificando tutto al meglio.

5° Scorpione: non amate le sorprese o i cambi di programma improvvisi.

Ad ogni modo, spesso capita che le cose migliori siano proprio quelle non preventivate e non organizzate. Siate più audaci.

Oroscopo primi quattro segni

4° in classifica Acquario: in amore c'è parecchia complicità con il partner. Se, invece, siete single, allora è tempo di allargare i vostri orizzonti. Una relazione complicata potrebbe andare verso la risoluzione.

3° Vergine: meglio non rimandare a domani tutto quello che potreste fare oggi. L'Oroscopo del 24 agosto vi esorta all'azione. Non temporeggiate e, soprattutto, non desistete dal fare cose per paura di sbagliare.

2° Leone: periodo di nuovi inizi per i nati sotto questo segno. Adesso è tempo di tentare il tutto per tutto per riuscire a realizzare i vostri obiettivi.

Specie in campo professionale siete molto favoriti.

1° Cancro: giornata eccellente per cimentarvi in nuove conoscenze. Oggi, rispetto ai giorni passati, siete molto più propensi al dialogo. Poco alla volta riprenderete in mano la vostra vita e tornerete a splendere.