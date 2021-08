L'oroscopo della giornata di martedì 24 agosto prevede un Ariete scontroso e poco affidabile in fatto di sentimenti, colpa di questa Venere opposta, mentre Toro sarà più comprensivo e disposto al dialogo. Situazione di stallo per i nativi Sagittario a causa della Luna in quadratura, ma che dovrebbero riuscire a sistemare presto, mentre la determinazione sul lavoro da parte dei nativi Gemelli aumenta. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 24 agosto.

Previsioni oroscopo martedì 24 agosto 2021 segno per segno

Ariete: un cielo che vi vedrà ancora insicuri e scontrosi dal punto di vista sentimentale.

Ciò si riduce a poca affidabilità da parte vostra in amore, e di certo non potrete pretendere un rapporto sano, che funzioni davvero. Se siete single alcuni piccoli cambiamenti potrebbero rendere la vostra vita più interessante. Nel lavoro invece siete verso la strada del successo, anche se con l'atmosfera che si respira, non sarete proprio al settimo cielo. Voto - 6️⃣

Toro: configurazione astrale che promette bene anche per questa giornata secondo l'oroscopo del 24 agosto. In ambito amoroso sarete sempre comprensivi e disposti al dialogo nei confronti del partner, ma anche voi cuori solitari, intenti ad avere sempre un rapporto aperto e sincero con chi avete intorno. In ambito lavorativo invece è il caso di darsi una svegliata, perché presto Marte e Mercurio non saranno più così favorevoli.

Voto - 8️⃣

Gemelli: oroscopo di martedì non proprio al top per via della Luna in quadratura, ma non temete, la vostra relazione non attraverserà una crisi. Ciò nonostante dovrete saper gestire eventuali incomprensioni tra voi e la vostra anima gemella. Per quanto riguarda i single avete un po’ d'ansia da prestazione. Mantenete la calma, e siate più naturali nelle vostre azioni.

Per quanto riguarda il lavoro avrete maggior determinazione nonostante questo cielo non sia ancora al suo massimo splendore. Voto - 7️⃣

Cancro: previsioni astrali nel complesso positive in questa giornata. La Luna in trigono dal segno dei Pesci sarà di grande aiuto per la vostra relazione di coppia, soprattutto per provare a recuperare intesa tra voi e il partner.

Per quanto riguarda i single attenti a non fare mille ripensamenti. Nel lavoro Mercurio e Marte in buon aspetto favoriscono i vostri progetti, e se necessario potreste permettervi di fare qualche investimento. Voto - 7️⃣

Leone: un cielo più che discreto nel corso di questa giornata, e che tenderà a migliorare. Venere in sestile infatti garantisce una discreta stabilità nel vostro rapporto, utile per portare avanti i vostri progetti di coppia in modo convincente. Se siete single coglierete le occasioni per provare a corteggiare la vostra fiamma. In ambito lavorativo faticherete a sentirvi coinvolti nei vostri progetti, tant'è che avrete bisogno di un po’ di motivazione. Voto - 7️⃣

Vergine: settore professionale più che soddisfacente secondo l'oroscopo.

La posizione favorevole di Marte e Mercurio vi metterà a vostro agio con i vostri progetti, che procederanno verso la giusta direzione. In amore invece non sarà una giornata così entusiasmante a causa della Luna opposta, ma per fortuna da domani le cose tra voi e il partner andranno meglio. Se siete single sfruttate questo periodo per pianificare al meglio una serata romantica con la persona che vi piace. Voto - 7️⃣

Bilancia: oroscopo della giornata di martedì 24 agosto che vi vedrà al settimo cielo dal punto di vista sentimentale grazie a questa romantica Venere in congiunzione. Lasciarsi andare alle emozioni sarà possibile per voi e per il partner, ma anche per voi single. Infatti, potrebbe essere il momento più adatto per farsi avanti.

Nel lavoro attivi e vigorosi come siete, non vi farete problemi a farvi carico di lavori extra. Voto - 9️⃣

Scorpione: configurazione astrale magnifica per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. Con la Luna che si affaccia nel segno dei Pesci, tra voi e la vostra anima gemella ci sarà una notevole intesa, molto efficace per dare un di romanticismo e passione al vostro rapporto. Se siete single il vostro istinto vi suggerisce che questo potrebbe essere il momento di dichiararsi. In ambito lavorativo meglio essere piuttosto realisti al momento, perché con Giove e Saturno negativi gli ostacoli non mancheranno. In ogni caso, quello che vi chiederanno di fare, lo saprete fare abbastanza bene.

Voto - 8️⃣

Sagittario: situazione di stallo in questa giornata considerato che la Luna sarà in quadratura. Dal punto di vista sentimentale dunque amate il partner, ma senza esagerare, in particolare se siete nati nella seconda decade. Se siete single meglio mettere in chiaro certe cose prima di buttarvi in una nuova relazione. Per quanto riguarda il lavoro Giove continua ad aiutarvi, ma attenzione a Marte e Mercurio che portano qualche imprevisto. Voto - 7️⃣

Capricorno: oroscopo di martedì 24 agosto che vi permetterà di riprendere fiato in amore grazie alla Luna in sestile, ciò nonostante siete ancora lontani da poter dire di avere un rapporto che funzioni bene. Tra voi e il partner al momento manca il dialogo, e dovrete fare qualcosa per riuscire a ritrovarlo.

Per quanto riguarda i single dovrete saper gestire bene le vostre emozioni. Attenti inoltre al nervosismo. In ambito lavorativo energici e attivi come siete, i buoni risultati non mancheranno. Voto - 7️⃣

Acquario: un quadro astrale più che valido secondo l'oroscopo di martedì. Questa giornata sarà piuttosto piacevole da vivere con il partner, anche perché magari avete qualcosa di particolare da festeggiare con la vostra anima gemella. Se siete single vi sentirete abbastanza ispirati e pieni di affetto da spargere, soprattutto se siete nati nella prima decade. Nel lavoro ci vorrà ancora un po’ d'attenzione con i vostri progetti, ma in ogni caso la situazione sta per migliorare. Voto - 8️⃣

Pesci: periodo che si fa sempre più interessante in fatto di sentimenti secondo l'oroscopo.

Con la Luna in congiunzione, tra voi e il partner ci sarà un'ottima complicità che vi permetterà di vivere splendidi momenti insieme. Se siete single evitate pensieri negativi e sfruttate le opportunità sentimentali. Nel lavoro faticherete ancora a rimanere concentrati. Vi servirà qualche idea davvero interessante. Voto - 7️⃣