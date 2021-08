Per la giornata di domani, martedì 24 agosto 2021, l’Oroscopo prevede un rialzo per il segno dello Scorpione e la permanenza del Capricorno nelle prime posizioni. Sagittario e Cancro avranno momenti più sereni da dedicare principalmente al lavoro e agli impegni in generale. In ribasso il segno dei Gemelli.

A seguire le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni.

L’oroscopo di domani: Scorpione in testa

1° Scorpione: nel corso di questa settimana la voglia di andare a gonfie vele sarà soddisfatta dai tanti affari, che vi saranno utili per essere sempre sulla cresta dell’onda.

Unirete il divertimento agli impegni nel modo più corretto possibile.

2° Capricorno: ancora nel podio della classifica dell’oroscopo grazie alla vostra capacità di azione, alla fortuna che in questo momento è più solida che mai e alla tanta creatività che ora come ora potrebbe fare la differenza nella vostra carriera.

3° Pesci: continuerete ad avere molte risorse dalla vostra parte, sia per il lavoro che per il lato affettivo. Finalmente ci saranno tanta complicità e affetto e non soltanto in famiglia e nella coppia, ma anche all’interno della cerchia delle amicizie.

4° Acquario: le energie nuove saranno quelle che daranno slancio alla vostra carriera, che potranno valorizzarla al massimo senza dover fare troppi sforzi.

Darete importanza alle cose che veramente valgono, mentre lascerete da parte ogni cosa negativa.

Sagittario soddisfatto

5° Vergine: l’intesa di coppia sarà ottima e piena di tante sorprese. Secondo l’oroscopo non ci saranno situazioni negative che tengano di fronte a un buonumore così forte e persistente. La salute sarà sempre più ottimale.

6° Toro: un po’ di relax e il non pensare troppo vi aiuterà nell’umore e nella prospettiva di rendere questa giornata abbastanza interessante. Darsi da fare con altro vi aiuterà a scaricare molta della negatività di queste giornate.

7° Cancro: in famiglia si arriverà a una piccola tregua, che potrebbe essere produttiva se ci sarà collaborazione.

Questo rialzo nella classifica dell’oroscopo, infatti, è dovuto principalmente a questa lenta ripresa, che però sarà molto difficoltosa.

8° Sagittario: le soddisfazioni per un progetto in corso purtroppo arriveranno solamente in parte e nel frattempo non ci saranno né energie, né voglia di fare qualcosa che possa realmente cambiare le cose sul lavoro. Secondo l'oroscopo dovrete essere più ottimisti.

Malumore per Ariete

9° Ariete: il malumore nell’ambito lavorativo potrebbe incrementare se non riuscirete a distrarvi, ma al tempo stesso staccare la spina nelle faccende private vi aiuterà ulteriormente a essere più ottimisti.

10° Bilancia: gli impegni di queste giornate potrebbero essere più difficili di quello che potreste pensare in un primo momento, perciò utilizzare molta della vostra pazienza potrebbe essere utile per affrontare il resto della giornata.

11° Leone: una caduta potrebbe essere indice di un forte stress, mentre sul lavoro l’oroscopo prevede che la cosa migliore da fare in questo momento sia prendersi una pausa da qualsiasi impegno che possa peggiorare la situazione.

12° Gemelli: i vostri sforzi saranno vani per cause di forza maggiore, ma per quanto riguarda l’osare e l’agire sul lavoro non ci saranno i presupposti per farlo. Potrete prendervi del tempo per riflettere e riposare.