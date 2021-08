Secondo le previsioni dell'Oroscopo del 23 agosto, si prospetta una giornata piena di novità per i nati sotto il segno della Bilancia. I nativi in Scorpione, invece, saranno un po' agitati, mentre i Sagittario saranno in gran forma.

Oroscopo: ultimi quattro segni della classifica del 23 agosto

12° in classifica Scorpione: il quantitativo di cose da fare vi sta portando un po' di stress. Cercate di essere più organizzati e non pretendete troppo da voi stessi. Se avete un problema con qualcuno, parlatene apertamente.

11° Gemelli: sul lavoro potrebbero esserci delle novità, ma l'oroscopo del giorno 23 agosto vi esorta ad essere più audaci.

Spesso tendete a rifiutare degli incarichi, bloccati dalla paura di non farcela.

10° Toro: giornata di quiete in amore. Dal punto di vista professionale, invece, se siete tornati da un periodo di ferie, potrebbero esserci dei problemi di organizzazione.

9° Acquario: odiate le critiche e tendete a reagire sempre piuttosto male nel momento in cui qualcuno ve le muove. Dal punto di vista professionale, invece, le cose procedono bene ma dovete evitare le polemiche.

Previsioni astrali 23 agosto: metà classifica

8° in classifica Cancro: mai tenersi le cose dentro. Se avete un problema, di qualunque natura e di qualunque genere, è meglio che approfittiate di questo momento di calma per parlarne sinceramente.

7° Leone: le stelle sono positive e vi invitano a prendere la vita con maggiore leggerezza. Se state pensando ad un grosso cambiamento, è meglio che cominciate sin da subito a costruire le basi del vostro futuro.

6° Vergine: l'oroscopo del giorno 23 agosto esorta i nati sotto questo segno ad essere più chiari in amore. Se ci sono delle cose che vi turbano e che non vi fanno stare bene è opportuno che siate cauti, potreste dire delle cose di cui potreste pentirvi.

5° Ariete: giornata piuttosto interessante sul fronte dei sentimenti. Non siate troppo precipitosi nel valutare delle persone. Ricordate che talvolta l'apparenza inganna, e che quello che conta è la sostanza.

Oroscopo primi segni

4° in classifica Bilancia: in amore ci sono delle novità. Spesso tendete a trarre subito delle conclusioni, mentre dovreste valutare attentamente ogni situazione.

Dal punto di vista professionale, invece, è tempo di una ventata di freschezza.

3° Capricorno: sul lavoro ci sono dei cambiamenti in arrivo. L'oroscopo del giorno 23 agosto vi invita a tenere gli occhi ben aperti e, soprattutto, a non compiere scelte dettate dalla fretta. Prendetevi il vostro tempo per riflettere su tutto.

2° Pesci: buon momento per cimentarvi in una nuova relazione. Le coppie stabili, invece, dovrebbero fare il possibile per concentrarsi un po' di più sul loro rapporto. Talvolta è necessario essere creativi.

1°Sagittario: ottime novità per quanto riguarda la sfera professionale. Presto potrete dare vita ad un progetto al quale stavate lavorando da molto tempo. Sul fronte delle relazioni, invece, sarete piuttosto audaci.