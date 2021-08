Secondo le previsioni dell'oroscopo del 10 agosto, gli Acquario e gli Scorpione sono un po' stressati. Gli Ariete sono primi in classifica e i Sagittario, invece, in ripresa.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Bilancia: le stelle sono dissonanti e potrebbero far nascere delle discussioni. Cercate di non essere troppo precipitosi. Se state vivendo un momento di crisi con il partner, siate cauti.

11° in classifica Acquario: l'Oroscopo del giorno 10 agosto 2021 denota una giornata un po' stressante. La mattina potreste trovarvi a fare i conti con qualche disguido sul lavoro.

In amore, invece, siete tranquilli.

10° in classifica Capricorno: i rapporti di coppia sono favoriti, specie quelli appena nati. Quelli duraturi, invece, necessiterebbero di qualche novità o cambiamento per rendere più appaganti le relazioni.

9° in classifica Scorpione: gli ultimi giorni sono stati un po' stressanti sotto più punti di vista. Siete stati sommersi di cose da fare e potreste essere stati portati a trascurare delle faccende piuttosto serie.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Leone: ci vuole un po' di pazienza nei rapporti di coppia. Nell'ultimo periodo, il partner potrebbe essere stato un po' troppo distante. Se questo ha causato dei problemi nel rapporto, è il caso di parlarne apertamente.

7° in classifica Pesci: dopo aver vissuto un fine settimana particolarmente entusiasmante, oggi vi sentite un po' più fiacchi del previsto. Se fisicamente non vi sentite in forma, cercate di dedicare un po' più di tempo alla cura di voi stessi.

6° in classifica Gemelli: il quadro astrale promette bene, tuttavia, è necessario andare controcorrente qualche volta se si vuole cercare di costruire qualcosa di interessante.

5° in classifica Toro: smettete di inseguire persone che non meritano la vostra attenzione. Cercate di soffermarvi soltanto su coloro i quali sono degni della vostra presenza e del vostro affetto. Così facendo vivrete molto meglio.

Oroscopo segni fortunati del 10 agosto

4° in classifica Sagittario: le cose da fare sono tante, ma questo non vi dispiace.

Avere la testa sempre impegnata da troppi progetti vi rende vivi e non c'è cosa al mondo che desiderate di più.

3° in classifica Vergine: le previsioni del oroscopo del giorno 10 agosto 2021 denotano una giornata molto produttiva per i nati sotto questo segno. Malgrado la calura estiva, le vostre forze sono sempre al top.

2° in classifica Cancro: seconda posizione per i nati sotto questo segno. Se state pensando di avviare una nuova attività meglio che vi chiede da fare sin da subito.

1° in classifica Ariete: ottimo momento per rischiare e per mettervi in gioco. I nati sotto questo segno avranno delle belle occasioni all'orizzonte, specie dal punto di vista lavorativo. Non lasciatevelo sfuggire. In amore dovete essere audaci.