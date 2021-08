Mercoledì 11 agosto troveremo sul piano astrale Luna, Marte e Venere sostare nel segno della Vergine, mentre Plutone stazionerà sui gradi del Capricorno. Urano, invece, proseguirà l'orbita in Toro, così come Giove assieme a Saturno continueranno il domicilio in Acquario. Nettuno rimarrà stabile nel segno dei Pesci, come il Sole insieme a Mercurio resteranno in Leone.

Oroscopo quotidiano favorevole per Toro e Cancro, meno roseo per Vergine e Capricorno.

Sul podio

1° posto Toro: passionali. La Bianca Signora in congiunzione alla Luna, entrambe appollaiate nell'amica Vergine, doneranno probabilmente ai nati Toro una giornata all'insegna della passionalità nel ménage amoroso, specialmente per la terza decade alle prese con una storia sentimentale stabile.

2° posto Cancro: concilianti. L'atmosfera del nido domestico di casa Cancro avrà ottime chance di rasserenarsi durante questo mercoledì estivo, grazie soprattutto al rinnovato mood conciliante che i nativi metteranno in campo durante i dialoghi col partner.

3° posto Scorpione: decisi. Nonostante l'opposizione uraniana e le quadrature del terzetto Giove-Sole-Saturno, il terzo segno d'Acqua godrà, con ogni probabilità, degli ottimi influssi lunari e marziali di Terra, che gli doneranno una determinazione non indifferente nell'affrontare questa giornata d'agosto.

I mezzani

4° posto Leone: volitivi. Se per l'amore, probabilmente, occorrerà il cambio della guardia di Venere (dal 16 in Bilancia), per la professione il discorso potrebbe essere ben diverso per i felini, i quali avranno buone possibilità di premere sul piede dell'acceleratore con ottimi risultati, al seguito nella giornata in questione.

5° posto Sagittario: dosare le energie. Mercoledì che vedrà, c'è da scommetterci, la seconda e terza decade di casa Sagittario dover fare i conti con uno scarno bottino energetico, il quale li costringerà a procrastinare le attività meno impellenti.

6° posto Acquario: compromessi. Ventiquattro ore che, secondo il parterre planetario, risulteranno presumibilmente zeppe di equivoci e contrattempi, coi nativi che dovrebbero armarsi di santa pazienza e, ove necessario, cedere a qualche compromesso per il quieto vivere.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

7° posto Bilancia: dietrofront. In questa giornata di metà agosto, i nati sotto il segno della Bilancia potrebbero doversi rapportare agli annebbiamenti nettuniani e alla retrogradazione saturniana, che tenderanno a farli tornare sui propri passi circa una scelta presa nell'ultimo periodo.

8° posto Gemelli: bastian contrario.

Un po' per partito preso e un po' per un'insicurezza di fondo, i nati Gemelli si troveranno probabilmente in disaccordo col partner su svariati fronti, risultando dei poco sopportabili bastian contrario.

9° posto Ariete: in disparte. Insolitamente alla loro indole dinamica, i nati Ariete si ritroveranno, con ogni probabilità, a starsene in disparte, rimuginando sulle ultime vicende sentimentali e non riuscendo a comprendere come comportarsi nei prossimi giorni.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: ipocondriaci. Il trigono tra Luna e Plutone, irradiando l'undicesima dimora, potrebbe parlarci di un secondo segno di Terra in costante apprensione per la propria salute e tendente a sopravvalutare i minimi disturbi.

11° posto Capricorno: venali. Timorosi verso ciò che li aspetta nel loro prossimo futuro professionale, i nati sotto il segno del Capricorno avranno buone chance di risultare oltremodo venali, nel tentativo di risparmiare quanto più possibile.

12° posto Pesci: fuori giri. Tra Nettuno retrogrado nel segno e lo Stellium in opposizione, la giornata estiva di casa Pesci non si prospetterà, c'è da scommetterci, tra le migliori. Anzi, i nativi saranno chiamati a fare il minimo indispensabile, specialmente sul fronte lavorativo.