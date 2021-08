Secondo le previsioni dell'oroscopo di lunedì 9 agosto, i nati sotto il segno del Capricorno tornano a occupare la prima posizione. I Bilancia, invece, sono sotto pressione e i Toro agitati.

Oroscopo ultimi quattro segni

12* in classifica, Toro: l'agitazione si fa sentire. L'inizio settimana non sarà molto positivo per i nati sotto questo segno. Cercate di non farvi prendere dall'agitazione e non trascurate le persone care, specie quelle che amate.

11° in classifica, Ariete: non mollate, nella vita si scende e si sale. Se in questo periodo vi sentite poco fortunati, pensate che la ruota gira.

Pertanto non abbiate paura di restare intrappolati in questo vortice di negatività.

10° in classifica, Gemelli: i rapporti interpersonali potrebbero procedere con una certa difficoltà. Siete un po' troppo orgogliosi e questo spesso non è un bene.

9° in classifica, Bilancia: in questo periodo vi sentite un po' sotto pressione. Ci sono cose che non stanno andando esattamente come avreste immaginato e questo potrebbe creare qualche piccolo turbamento. Cercate di essere più obiettivi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Acquario: la giornata potrebbe cominciare un po' a rilento. Ci sono delle cose a cui badare e da modificare nella vostra vita, tuttavia non temete: presto ci saranno delle belle soddisfazioni.

Un traguardo è vicino.

7° in classifica, Leone: l'Oroscopo del giorno 9 agosto denota una giornata piuttosto turbolenta. Iniziare la settimana con molte cose da fare potrebbe essere demotivante. Tuttavia, prima le risolverete e prima potrete rilassarvi.

6° in classifica, Cancro: l'amore è un po' altalenante nella giornata odierna.

La Luna è dissonante, pertanto potreste avere non poche difficoltà a relazionarvi con il prossimo.

5° in classifica, Scorpione: se qualcosa vi turba, meglio affrontarla di petto. Parlare di ciò che non vi sta bene vi aiuterà moltissimo a risolvere le questioni in sospeso. Non lasciate che siano gli altri a prendere le decisioni al vostro posto, specie in amore.

Oroscopo prime posizioni

4° in classifica, Sagittario: l'amore vi ha giocato qualche brutto scherzo nell'ultimo periodo, ma adesso la situazione è di gran lunga migliorata. Le stelle vi sorridono e presto potrebbero esserci delle novità positive anche sul lavoro.

3° in classifica, Vergine: concentratevi un po' di più sui vostri obiettivi. Spesso tendete a trascurarli e trascurarvi. D'ora in poi sarà necessario guardare avanti e a testa alta.

2° in classifica, Pesci: le previsioni dell'oroscopo del giorno 9 agosto denotano una giornata di ripresa. I più attenti riusciranno ad avere delle belle soddisfazioni dal punto di vista professionale. Impegnatevi e non ve ne pentirete.

1° in classifica, Capricorno: i nati sotto questo segno tornano a ricoprire la prima posizione.

Questo è senza dubbio il vostro momento. Tra alti e bassi, sommariamente, il periodo e molto positivo e oggi potreste ricevere una sorpresa.