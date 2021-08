Secondo le previsioni dell'oroscopo del 17 agosto, i nati sotto il segno del Sagittario avranno delle particolari soddisfazioni. I Pesci devono credere più in se stessi.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Scorpione: giornata un po' altalenante per voi. Se state attraversando un momento difficile fatevi aiutare da una persona cara. Non siate troppo esigenti da voi stessi.

11° Ariete: le storie in crisi potrebbero prendere una piega definitiva. Le faccende professionali, invece, necessitano di una ventata di novità. Siate cauti.

E tenete gli occhi ben aperti.

10° Bilancia: le stelle promettono bene, ma dovete cercare di essere un po' più propositivi. Specie dal punto di vista dei sentimenti siete un po' assenti. L'Oroscopo del giorno 17 agosto vi invita alla cautela.

9° Capricorno: spesso venite colti dalla smania di risolvere tutto e subito. Talvolta, però, è necessario avere pazienza ed aspettare che le cose si mettano a posto da sole.

Previsioni astrali, le posizioni centrali

8° Toro: oggi siete un po' stralunati. Le persone che vi circondano potrebbero infastidirsi per questo vostro modo di fare. Siate un po' più precisi, specie per quanto riguarda il lavoro. Potreste commettere errori grossolani di cui pentirvi.

7° Acquario: l'oroscopo del 17 agosto 2021 vi invita a stare vicino alle persone care.

In questo momento, potreste essere il punto di riferimento di qualcuno. Non deludetelo. Sul lavoro ci sono delle belle opportunità per chi è in cerca.

6° Gemelli: le faccende professionali procedono abbastanza bene, lo stesso non si può dire per quelle sentimentali. Non fatevi prendere dal panico e siate pazienti. Ricordate che la fretta è, da sempre, cattiva consigliera per ogni cosa.

5° Cancro: la Luna è favorevole, tuttavia, il vostro umore è ballerino. Spesso tendete a colpevolizzarvi un po' troppo e questo non è un bene, né per voi né per chi vi circonda.

Oroscopo 17 agosto, segni fortunati

4° in classifica Leone: vi sentite piuttosto sicuri di voi. Cercate di trasmettere questa sicurezza anche in amore.

Sul lavoro siete autorevoli, ma poco autoritari. Se ricoprite ruoli di spicco e di superiorità questo potrebbe essere un problema.

3° Vergine: l'oroscopo del 17 agosto vi invita a non abbattervi. Questo è il momento di riscattarvi da tante cose. Dal punto di vista professionale sono previste soddisfazioni.

2° Pesci: credete in voi stessi e nelle vostre possibilità. Talvolta siete spinti ad abbattervi e questo non va bene. Buone notizie in amore. È arrivato il momento di voltare pagina.

1° Sagittario: dopo un momento di burrasca, finalmente torna a splendere il sole. Non siate troppo frettolosi perché le soddisfazioni arrivano con il tempo e questo è il vostro momento.