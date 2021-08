Le previsioni zodiacali di martedì 17 agosto 2021 sono pronte a rivelare l'andamento riservato dagli astri alla giornata numero due di questa settimana. In evidenza nel contesto le analisi astrologiche in esclusiva per i segni della prima tranche zodiacale: l'amore e il lavoro messi in relazione ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. L'Astrologia di martedì, tra le tante novità sottolinea quella ritenuta molto interessante, ossia la presenza della Luna in Sagittario in trigono al Sole in Leone e l'ingresso di Venere in Bilancia avvenuto proprio in questo lunedì d'inizio settimana.

Per l'Ariete come anche per i Gemelli si profila un giorno molto positivo per, eventualmente, risolvere problematiche riguardanti delle situazioni sentimentali complesse. Invece si presume possa essere un periodo sotto le attese, condito da qualche momento di difficoltà a cui dover fare fronte, per coloro nativi del Toro o del Leone.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 17 agosto su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto: - ★★★★★: Ariete, Gemelli;

2° posto - ★★★★: Cancro, Vergine;

3° posto - ★★★: Toro;

4° posto - ★★: Leone;

Previsioni zodiacali del 17 agosto, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 17 agosto al segno dell'Ariete predice un ottimo martedì.

Ritornerà il buonumore, voglia di vivere e nuove emozioni con la persona che amate. In tanti comincerete a sentire nell’aria profumo di novità, per questo saprete progettare una soluzione audace in grado di portare grandi soddisfazioni. In amore, le stelle vi avvolgono e vi proteggono con un'aurea felice che vi irradia di gioia: il vostro benessere sarà percettibile a tutti.

Sarà questa una giornata indimenticabile in cui vi sentirete pronti a conquistare il mondo e a guardare avanti, senza più voltarvi indietro. Single, sfoderate il vostro fascino, il vostro carisma e conquisterete chi volete! Il vostro sogno d'amore appassionato forse non è realizzabile in contemporanea con la lettura della previsione, ma niente ostacola i vostri piani a lungo raggio.

Perciò non buttate la spugna, non lasciatevi condizionare dalle dissonanze e andate alla conquista. Nel lavoro, gettatevi nelle imprese professionali e finanziarie perché ci sono diverse persone che hanno bisogno di una vostra consulenza ed apprezzano il vostro esser sempre informati. La capacità organizzativa in tempi stretti, paga.

Toro: ★★★. Il periodo sarà immerso nella solita routine, dove tutto è dato per scontato e non succede più qualcosa di nuovo o d'interessante: in effetti alcuni rapporti già da un pezzo stentano nel regalare felicità o emozioni. In campo sentimentale, ci potrebbero essere più spine che rose, dunque, d'altra parte la cosa non vi preoccupa più di tanto, abituati come siete a raccogliere ogni sfida.

Stabilmente in coppia: se per il partner sarà bianco, per voi di conseguenza sarà nero. L'amore però spesso è rosso: questo è il monito delle stelle diretto non solo a voi ma a tutti e due. Quindi, evitate eventuali discussioni di principio e sistemate ogni cosa insieme. Single, sarà una fase astrale un po' faticosa; un valido motivo per staccare la spina, rilassarsi e trascorrere ore spensierate con le persone a voi care. Un occhio di riguardo al benessere fisico: niente stravizi ma solo riposo! Nel lavoro, in primis nella vostra vita, si sta per affacciare un cambiamento molto importante. Dovreste aver capito che per affrontare le questioni attuali non potete continuare a ricorrere agli strumenti di ieri: aggiornatevi!

Gemelli: ★★★★★. Le previsioni astrologiche di martedì annunciano una giornata splendida, prevista altamente positiva e con frangenti anche molto fortunati. Periodo costante o fuoco di paglia? Staremo a vedere. Intanto, molti ostacoli potranno essere superati e questo è già un passo avanti. In amore, finalmente il cielo si aprirà e comincerà a mostrare un volto decisamente più in sintonia con le vostre esigenze. L'aria sarà più cristallina e luminosa e le situazioni acquisteranno una visibilità nuova. Prenderete il volo insieme a chi amate (se potete), decollerete così verso paradisi affettivi, verso i sogni che non avete mai neppure osato pensare che si potessero realizzare. Single, si profila una giornata all'insegna dell'amore e della passione, cambierà l'umore e forse qualche altra cosa.

L'aria si farà più serena e potrete dichiarare concluse certe vicende del passato che vi facevano star male. Guardate avanti, perché tra breve potrete iniziare un progetto sentimentale a cui tenete molto. Nel lavoro, dimostrerete di avere una marcia in più e porterete a termine i compiti in maniera rapida ed efficace.

Oroscopo e stelle di martedì 17 agosto

Cancro: ★★★★. Le previsioni zodiacali del periodo preannunciano un giorno buono, ma non al 100%. Diciamo che dal lato sentimentale in parte sarete abbastanza favoriti dalla Luna, mentre per il resto dovrete solamente navigare a vista. Gli astri in questo caso consigliano di tenere a freno l'irruenza del vostro bel caratterino. Per i sentimenti, sentirete l'esigenza di una rassicurante stabilità affettiva, l'importante è raggiungere un solido equilibrio nel rapporto col partner.

Sarete animati da tanta dolcezza e riuscirete a rendere felice la persona del vostro cuore. Sarete in molti casi in un piacevole stato di grazia, vi sentirete più leggeri ed in pace con voi stessi e la vostra famiglia. Single, aprite il vostro cuore: accogliete novità e situazioni desiderate e inaspettate di cui il periodo sarà piuttosto generoso. Bellissime novità nel settore delle amicizie, forse una persona amica avrà bisogno del vostro aiuto: siate generosi. Successo in amore, settore in cui poter soddisfare i desideri sia di tenerezza che di passionalità. Nel lavoro, avrete iniziative, fantasia ed estro che vi permetteranno di produrre spunti originali. Vi accorgerete di aver realizzato buoni affari o di aver concluso operazioni redditizie.

Leone: ★★. L'Astrologia annuncia l'arrivo di un periodo poco efficiente. Diciamo che in prevalenza gran parte della giornata avrà un andamento tra alti e bassi, con possibili momenti dominati da instabilità o malumori generalizzati. La Luna vi guarderà un po' storto, sarete irritabili e avrete delle reazioni sproporzionate ad eventuali "punzecchiature": calma! In amore, l'influsso lunare di oggi e domani invita a un momento di meditazione per trovare la chiara visione di quello che veramente desiderate. Se alcune circostanze ancora vi impediscono di seguire la strada che vorreste intraprendere, prendetene atto in modo da rimuovere gli ostacoli che si frammentano tra voi e il partner. Single, il desiderio di pace, di tranquillità, potrebbe essere messo alla prova dall'invadenza e boria di una persona.

La vostra reazione sarà puntuale ed elegante, ma con un filo di prudenza nel dare spago a una recente conoscenza: sappiate che in futuro questo potrebbe complicarvi la vita. Nel lavoro, vi sarà difficile essere razionali, mantenere un buon livello di autocontrollo: usate pazienza e buonsenso nei rapporti.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 17 agosto, indica l'arrivo di un giorno valutato entro i normali canoni della tranquilla routine. Dunque, periodo non male, con una sola raccomandazione: occhio a eventuali prese di posizione contrarie nei confronti delle persone che interessano. Non dovete farvi influenzare dagli altri, anzi dovete essere voi stessi a decidere del vostro futuro.

In campo sentimentale, finalmente, dopo tanto tempo potete dire di aver raggiunto il vostro equilibrio affettivo. Il vostro standard di vita migliorerà e si risveglieranno in voi emozioni e passioni che credevate assopite. Tutto questo gioverà tantissimo al vostro rapporto di coppia e lo stesso diventerà sereno e tranquillo. Single, potete ritenervi fortunati perché in questa fase leggermente stagnante, sia in città che in vacanza potreste fare nuove frequentazioni che vi spingeranno ad approfondire argomenti interessanti. Preparatevi - nei prossimi giorni - a vivacizzare le vostre serate con inviti e programmi di vostro totale gradimento. Nel lavoro, riceverete un incarico importante che vi darà modo di mettere in pratica quello che avete sempre desiderato.

