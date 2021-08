Per la giornata di domani, martedì 17 agosto 2021, l’Oroscopo si farà decisamente interessante per il segno della Vergine, con tante novità ed energia da vendere, ma sarà meno entusiasmante per i nati sotto il segno dell’Ariete, alle prese con qualche problematica e del nervosismo.

Sul piano sentimentale, il segno del Cancro sarà in netto miglioramento, mentre i Pesci dovranno recuperare qualche faccenda in sospeso.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni.

Vergine vivace

1° Vergine: la vivacità e la creatività saranno al centro della vostra attività lavorativa nel corso di questa giornata, che se sfruttata al massimo vi porterà enormi vantaggi pecuniari.

Anche il lato passionale migliorerà sensibilmente, secondo l’oroscopo.

2° Scorpione: questo sarà il momento ideale per confessare il vostro amore, o per fare un investimento molto più forte nonostante dovreste recuperare qualcos’altro. Secondo l’oroscopo, avrete in serbo qualche novità che vi cambierà la giornata.

3° Leone: avrete le occasioni di ripristinare l’equilibrio in famiglia, ritornare al dialogo costruttivo e ai buoni sentimenti. Qualche collega potrebbe essere un valido alleato per alcuni progetti, e probabilmente sarà anche l’inizio di una bella amicizia.

4° Sagittario: approfittate dell’opportunità che potrebbe presentarsi in questa giornata, perché potrebbe essere una delle poche in questa settimana che possa realmente darvi una chance pressoché irripetibile.

Dialogo per Bilancia

5° Bilancia: la vostra propensione al dialogo e la disponibilità altrui nei vostri confronti crescerà in modo esponenziale, e la fiducia in voi stessi potrebbe essere la chiave di volta per un affare ben più sostanzioso dei precedenti. Continuate così.

6° Cancro: la tensione familiare sarà sempre più appianata, e ora come ora potrete pensare ai progetti che state portando avanti sul lavoro o comunque all’interno del contesto familiare.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Dovrete però fare i conti con qualche piccola faccenda rimasta in sospeso negli ultimi giorni.

7° Gemelli: ci saranno delle sfide che supererete in modo brillante, magari anche con qualche ausilio che potrebbe rivelarsi anche come una nuova collaborazione. Avrete un chiarimento nella vostra relazione che vi aiuterà ad uscire dalla tensione di queste ore.

8° Ariete: pensare al lavoro sarà decisamente più produttivo rispetto all’amore, secondi l’oroscopo di domani. Probabilmente vi sentirete infastiditi per un litigio che vi ha colpiti nel profondo e che ora vorreste semplicemente dimenticare.

Pesci impegnato

9° Pesci: avrete delle faccende rimaste in sospeso da tempo e che necessitano di una soluzione. Però ora vi sentirete oppressi dalla mole di lavoro che si sta facendo sempre più intensa con il trascorrere del tempo.

10° Acquario: la mancanza di qualcosa che possa cambiare in meglio la vostra situazione professionale vi getterà nell’irritazione. Avrete anche un pizzico di impazienza che però dovrete cercare di contenere.

11° Capricorno: darsi da fare al momento servirà molto per poter affrontare una sorte avversa, e del tempo per organizzarvi sarà più prezioso di quello che potreste impiegare altrimenti.

Per il momento l’amore e i sentimenti in generale non saranno contemplati.

12° Toro: sarete troppo nervosi per poter pensare lucidamente ad alcune questioni legate al contesto burocratico. Sarà opportuno mantenere un basso profilo per poter lavorare senza troppi ostacoli sulla vostra strada.