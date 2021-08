Per la giornata di domani, lunedì 23 agosto 2021 , l'Oroscopo prevede una svolta per i nati sotto il segno del Capricorno e per un evento anche per quello della Vergine. Il segno dei Pesci e quello dell'Acquario hanno ancora le prime posizioni della classifica, mentre potrebbe calare sensibilmente il segno del Cancro.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni della giornata.

L'oroscopo di domani: Capricorno al primo posto

1° Capricorno: la settimana si aprirà nel migliore dei modi con tanta fortuna e allo stesso tempo con tante sfide da affrontare con entusiasmo.

In amore si può finalmente iniziare un progetto in due che attendevate di realizzare da tempo.

2° Vergine: questo periodo prometterà tante soddisfazioni e romanticismo in amore, e avvierete tanti progetti che potrebbero cambiarvi la vita, soprattutto se avrete a che fare con una famiglia. Varrà la pena fare qualche piccolo sacrificio.

3° Pesci: avere paura di fare un passo falso nel lavoro ormai sarà solo un brutto ricordo che però vi darà la volontà di agire, e farlo significherà avere una collaborazione con i colleghi che supererà di gran lunga le vostre aspettative, secondo l'oroscopo.

4° Acquario: ascolto delle occasioni che secondo l'oroscopo potrebbero essere dettate da una fortuna sorprendente, quindi stare con le orecchie in un affare potrebbe essere soddisfacente e pieno di tante prospettive.

Scorpione entusiasta

5° Gemelli: sarà molto produttivo iniziare chiarimenti in famiglia, perché potrebbe davvero fare la differenza nei rapporti interpersonali in generale. Nella cerchia dei colleghi ci sarà una discreta collaborazione che vi porterà a fare qualche piccolo affare.

6° Scorpione: sicuramente niente e nessuno potrà togliervi l'entusiasmo di questa giornata per gli studi, per il lavoro o qualsiasi attività in cui servirà la vostra concentrazione e la vostra esperienza.

Avrete tutte le energie che vi serviranno, secondo l'oroscopo.

7° Ariete: probabilmente avrete qualche piccola incrinatura in amore, forse una discussione che per adesso potrebbe portarvi un leggero malumore. Le amicizie al momento saranno quelle che vi daranno maggiore supporto, secondo l'oroscopo.

8° Leone: fare affidamento su una persona potrebbe avere un risvolto molto positivo, se riguarda la sfera lavorativa.

Nel privato, ci saranno i presupposti per una carriera che ha sempre stentato a decollare.

Bilancia impegnata

9° Bilancia: potrebbe essere una giornata molto tosta sul lavoro, ma allo stesso tempo una volta liberi potreste dedicarvi a ciò che amate di più con qualche piccolo strappo alla regola da condividere con le amicizie più care. Fate attenzione al calo dell'umore troppo repentino.

10° Sagittario: qualche discussione potrebbe andare avanti a lungo, anche perché ci sarà una decisione che potrebbe decretare una svolta nella vostra vita sia professionale che privata. Cercate di ritagliare del tempo per voi stessi.

11° Cancro: preferibile fare una tabella di marcia per poter riorganizzare il vostro lavoro, perché ci saranno situazioni più da affrontare e fare preparativi.

Probabilmente avrete a che fare col malumore che per il momento potrebbe non lasciarvi in ​​pace.

12° Toro: sarà un periodo molto fermo nei sentimenti, in cui potrebbe non accadere niente nel bene e nel male, anche se ora come ora gli impegni lavorativi potrebbero assorbire tutto il vostro tempo libero per non lasciare molto spazio ad altro.