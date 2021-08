Secondo l'oroscopo del 22 agosto, i nati sotto il segno dello Scorpione salgono nella prima posizione in classifica, mentre i Leone scendono in picchiata e i Bilancia rimangono stabili.

Previsioni astrali ultimi segni

12° in classifica, Leone: le cose non sempre vanno per il verso giusto, la cosa importante, però, è non perdere mai la speranza. Se state lavorando a un nuovo progetto, non gettate la spugna al primo intoppo.

11° Vergine: la vita è movimentata e talvolta vi sembra di stare sulle montagne russe. Voi, in questo momento, state vivendo queste emozioni per quanto riguarda i sentimenti.

Cercate di non prendere la concentrazione per i vostri obiettivi.

10° Toro: l'Oroscopo del 22 agosto mette in evidenza i sentimenti. Come unica priorità avrete quella di riuscire a trascorrere dei momenti sereni con la vostra dolce metà. Se, invece, siete single concentratevi sui vostri affetti

9° Bilancia: le polemiche potrebbero essere dietro l'angolo, specie per quanto riguarda le faccende di tipo familiare. Avere dei pareri contrastanti è una cosa del tutto normale, pertanto cercate di essere calmi e accondiscendenti.

Oroscopo 22 agosto segni intermedi

8° in classifica, Gemelli: le soddisfazioni arriveranno gradualmente per chi sa aspettare. Se volete tutto e subito c'è il rischio d'incorrere in qualche problema.

In amore dovete essere più furbi e meno ingenui.

7° Cancro: talvolta restare in silenzio è la soluzione migliore, onde evitare di creare problemi. Le parole sono un ottimo strumento per comunicare, ma in certi casi sono superflue: non fatene un uso improprio.

6° Capricorno: secondo le previsioni dell'oroscopo del 22 agosto, i nati sotto questo segno devono imparare a trascorrere più tempo con se stessi.

Spesso venite colti dalla solitudine, ma in certi casi la cosa migliore è imparare a stare da soli.

5° Ariete: la giornata potrebbe portarvi qualche bella sorpresa. Le persone che vi circondano riescono difficilmente a stupirvi, in quanto la vostra curiosità vi spinge a scoprire sempre prima del tempo ciò che vi accadrà. Stavolta, però, le cose potrebbero andare diversamente.

Oroscopo segni fortunati

4° in classifica, Pesci: la giornata odierna potrebbe essere caratterizzata da una ventata di novità in amore. Una persona a voi vicina potrebbe ammaliarvi, cercate di non lasciarvi abbindolare troppo e mantenete sempre un barlume di lucidità.

3° Sagittario: le previsioni dell'oroscopo del 22 agosto sono alquanto favorevoli per quanto riguarda i sentimenti. Una relazione importante potrebbe trasformarsi in qualcosa di più.

2° Acquario: non abbiate paura di mostrare i vostri sentimenti. Spesso vi precludete delle possibilità onde evitare di farvi male, in questo caso, però, l'unica cosa da fare è darsi al 100%.

1° Scorpione: netta ripresa per i nati sotto questo segno.

Le stelle sono a vostro favore, adesso spetterà a voi riuscire a sfruttarle come si deve. In amore è giunto il momento di fare una scelta: o dentro o fuori.