Sarà un mese piuttosto intenso per Ariete, Toro e Gemelli. La Luna Nuova in Vergine del 7 settembre impone un esame di coscienza. È ora di tirare le somme e di rimboccarsi le maniche, se necessario. Ricominciate da capo eliminando tutto ciò che vi fa male e che vi è d'intralcio, compreso il vostro stesso orgoglio. Il cerchio si chiuderà con la magica Luna Piena nel segno dei Pesci il 20 settembre. Sarà un periodo in cui vi sentirete in pace con voi stessi, se avrete attuato i cambiamenti necessari. L'Oroscopo di settembre 2021 prevede inoltre l'entrata di Venere nel segno dello Scorpione e di Marte in Bilancia.

Aspettatevi, perciò, forti emozioni in amore, sia nel bene che nel male.

Previsioni per il segno Ariete: oroscopo di settembre 2021

Buoni pronostici per l'amore! Le stelle sono favorevoli a nuovi incontri soprattutto nell'ultima settimana del mese. Molto favoriti saranno i viaggi e gli ambienti ricchi di persone nuove, diverse ed eccentriche. Vi farete notare anche nei gruppi più numerosi. Troverete una persona compatibile entro la fine del mese, ma attenzione a non ripetere gli stessi errori del passato.

In coppia, l'oroscopo di settembre 2021 annuncia solo cose positive. Avrete piena fiducia nel partner e nelle sue intenzioni, per questo vi sentirete sicuri e appagati. Finalmente, potrete far uscire il vostro lato romantico senza paura di esporvi troppo.

Meno positive sono le previsioni per lavoro e finanze. Le vendite e gli affari saranno instabili, meglio mettere da parte dei risparmi per ogni evenienza. L'ambiente lavorativo è teso; le relazioni con i capi, i clienti e il management saranno fonte di grande stress. Cercate di non buttare benzina sul fuoco.

Previsioni per il Toro: oroscopo del mese di settembre

Preparatevi a tirare fuori gli artigli: nel prossimo mese dovrete essere combattivi e aggressivi. Le previsioni per il lavoro sono troppo favorevoli per non approfittarne! È il momento giusto per fare un salto di livello e chiedere una promozione o un aumento. Non vergognatevi della vostra ambizione: persone meno competenti guadagnano più di voi soltanto grazie alla loro audacia.

In amore vi toccherà rivestire di nuovo i panni della persona più matura della coppia. Accettate il fatto che il partner non la pensa come voi e andate avanti. L'oroscopo di settembre 2021 preannuncia un mese dolce e romantico, non sprecate questa occasione tenendo il broncio! I single avranno un incontro fortunato nella seconda settimana del mese. Starà a voi decidere se iniziare qualcosa di serio oppure no. Se siete in dubbio, chiedete il parere di un amico.

Gemelli: previsioni del mese di settembre

L'impazienza e il nervosismo tipiche del vostro segno non giocheranno a vostro favore a lavoro. L'oroscopo del mese suggerisce cautela e discrezione. I presupposti per ottenere bei risultati ci sono, ma la competizione e le invidie tra i colleghi saranno davvero accese.

Occhio a non fare passi falsi: ogni cosa arriverà col tempo, il vostro lavoro non passerà inosservato.

In amore, invece, si prevedono alti e bassi. L'aiuto di Venere non è sufficiente a placare gli animi. Basta poco per causare un litigio e ormai diventa sempre più difficile fare pace. Cercate di discutere di meno e comunicare di più. I single faremmo meglio ad aspettare prima di cercare un partner. Non è un momento tranquillo per voi e non riuscireste a dare una buona impressione.