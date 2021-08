L'oroscopo della giornata di giovedì 26 agosto prevede un periodo nero per il Cancro dal punto di vista sentimentale e sociale a causa della Luna e di Venere negativi, mentre Capricorno potrebbe mostrare evidenti segni di gelosia. Settore professionale stabile e soddisfacente per i nativi Scorpione, mentre un invidiabile Vergine potrà contare ancora per un po’ su Marte e Mercurio nel segno. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 26 agosto.

Previsioni oroscopo giovedì 26 agosto 2021 segno per segno

Ariete: previsioni astrali di tutto rispetto solo perché la Luna transita nel vostro cielo.

In ogni caso però, soprattutto in amore, preferirete non essere così romantici, anzi, quello che vorreste al momento, è una relazione che funzioni, dove ci sia rispetto, ma ci vorrà ancora del tempo. Nulla però vi vieta di provarci. Discorso simile anche per voi cuori solitari. Meglio rimanere single al momento, piuttosto che trovare una persona che non vi soddisfa appieno. Nel lavoro i risultati non mancano, ma non sarà questo il momento di fare grandi progetti. Voto - 6️⃣

Toro: oroscopo della giornata di giovedì 26 agosto pieno di soddisfazioni per voi nativi del segno. Nella vostra relazione di coppia ci sarà armonia, e in questo modo superare i problemi di ogni giorno sarà più semplice. I single anche se siete un po’ impacciati, potreste riuscire ad attirare sorrisi.

Per quanto riguarda il lavoro attenzione ai prossimi eventi, perché dovrete essere pronti per non rimanere indietro. Voto - 8️⃣

Gemelli: periodo più che soddisfacente dal punto di vista sentimentale grazie alla Luna e Venere che vi sorridono. Riuscirete a farvi apprezzare dal partner, ma non solo, anche voi cuori solitari riuscirete a familiarizzare in fretta con persone nuove.

Per quanto riguarda il lavoro comunicare in modo comprensivo e più professionale vi permetterà di piazzare risultati migliori. Voto - 8️⃣

Cancro: configurazione astrale che vi svantaggia troppo ultimamente. Secondo l'oroscopo, quando Luna e Venere si mettono contro di voi, non potrete sperare in una relazione solida e affiata, e quello che potete fare, sarà prendere le distanze e riflettere.

Se siete single troppi ripensamenti non vi aiuteranno a trovare la persona giusta. Un po’ meglio nel lavoro, ma anche lì sarà meglio correre ai ripari, e non prendersi troppi rischi. Voto - 5️⃣

Leone: ottimo cielo nel corso di questa giornata per voi nativi del segno. La Luna in Ariete e Venere in Bilancia vi permetteranno di godere della vostra relazione di coppia, crescendo insieme al partner, vivendo momenti sempre più brillanti. Se siete single potrete dare spazio a progetti davvero importanti per voi. Nel lavoro dovrete ancora perfezionare la tecnica prima di ottenere risultati efficaci, ma ci state lavorando su. Voto - 8️⃣

Vergine: periodo nel complesso valido secondo l'oroscopo del 26 agosto, soprattutto in ambito professionale.

Marte e Mercurio saranno favorevoli ancora per un po’, dunque terminate i vostri progetti con un bel tocco di classe. Per quanto riguarda i sentimenti sarà una giornata piuttosto discreta, fatta di momenti teneri e romantici, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single questa giornata sarà abbastanza tranquilla, e apprezzerete le compagnie attorno a voi. Voto - 7️⃣

Bilancia: oroscopo di giovedì che vedrà Venere favorevole, ma la Luna in opposizione. Dal punto di vista sentimentale le interazioni con il partner potrebbero non essere così romantiche, ma in ogni caso il vostro rapporto non avrà nulla da temere, non con Venere in congiunzione. Se siete single forse non è la giornata adatta per un appuntamento, ma potrebbe essere quella adatta per organizzarlo.

In ambito lavorativo sarà possibile ottenere buoni risultati grazie a Giove in buona posizione. Aspettatevi dei miglioramenti in futuro. Voto - 8️⃣

Scorpione: settore professionale stabile e soddisfacente ancora per un po’ grazie a Marte e Mercurio in sestile. Ciò nonostante se avete dei progetti in sospeso, questo sarà il momento migliore per riprenderli e portarli a termine con successo. In amore questo cielo non v'influenzerà più tanto, tuttavia, dalla vostra relazione potreste ottenere ancora tanto se continuate a dimostrare efficacemente i vostri sentimenti. Se siete single prendetevi tutto il tempo che vi serve per riuscire a trovare la persona giusta. Voto - 7️⃣

Sagittario: oroscopo della giornata di giovedì che vedrà il pianeta Giove favorirvi dal segno dell'Acquario.

Per quanto riguarda il lavoro dunque, avrete un buon numero di risorse a disposizione, ma ricordatevi che con Marte e Mercurio negativi l'imprevisto è sempre dietro l'angolo. Molto bene invece per quanto riguarda i sentimenti. Che siate single oppure no, riceverete diverse gratificazioni da parte delle persone che più amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Capricorno: un cielo ancora una volta poco favorevole nei vostri confronti secondo l'oroscopo. Dal punto di vista sentimentale potreste mostrare un po’ di gelosia nei confronti del partner, ma in questo caso potrebbe farvi bene, perché questo dimostra che ci tenete alla vostra dolce metà. Se siete single è difficile superare certi ostacoli, ma dovrete riuscirci per andare avanti.

In ambito lavorativo sfruttate al meglio queste ultime giornate di Marte e Mercurio favorevoli, perché le cose stanno per cambiare. Voto - 6️⃣

Acquario: attivi e determinati nell'ultimo periodo per quanto riguarda il lavoro secondo l'oroscopo, e il bello deve ancora venire. Questo cielo vi permette di trovare una grande armonia tra voi e il partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda i single saranno favoriti nuovi e intriganti incontri. Voto - 9️⃣

Pesci: periodo nel complesso valido per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo saprete prendervi cura della vostra anima gemella, merito di tutto l'amore che ci mettete giorno dopo giorno. Per quanto riguarda i cuori solitari, questo periodo è adatto per stare in giro con le persone che amate, e provare a conoscere nuove persone.

Nel lavoro le cose stanno per cambiare, per cui siate in grado di sfruttare al meglio tali cambiamenti. Voto - 8️⃣