Secondo le previsioni dell'Oroscopo del 25 agosto, i nati in Bilancia vivranno una giornata molto positiva. Gli Acquario andranno incontro ai dei cambiamenti, mentre i nativi in Vergine e Leone dovranno essere cauti.

Oroscopo ultimi 4 segni

12° in classifica Vergine: giornata un po' impegnativa per quanto riguarda i sentimenti. Se state attraversando un momento di transizione da una storia ad un'altra, è opportuno agire con cautela.

11° Leone: le previsioni dell'oroscopo del giorno 25 agosto vi invitano ad essere un po' più parsimoniosi. Economicamente potreste entrare in una fase di discesa, pertanto è opportuno non compiere acquisti d'istinto.

10° Capricorno: il lavoro potrebbe riservarvi qualche sorpresa inaspettata. Dal punto di vista sentimentale, invece, concedetevi una piccola fuga d'amore con la persona che amate. Per essere sereni è importante essere in pace con se stessi.

9° Pesci: in amore siete più audaci del solito, tuttavia non sempre le circostanze sono a vostro favore. Sul lavoro è importante mantenere i nervi saldi, anche quando le cose si mettono di traverso.

Previsioni astrologiche posizioni centrali

8° in classifica Scorpione: alti e bassi per quanto riguarda l'umore. In questo periodo alternate fasi in cui siete appagati e sereni, ad altri momenti in cui vi sentite persi. Questo periodo passerà nel giro di qualche settimana.

7° Gemelli: il flusso di Giove influenzerà il vostro modo di vedere le relazioni. Se fino a questo momento siete sempre stati un po' più egoisti, d'ora in avanti vi mostrerete molto più propensi a venire incontro alle esigenze del partner.

6° Cancro: i single avranno delle buone opportunità per fare nuove conoscenze. Se siete alla ricerca di un nuovo impiego, invece, è opportuno che vi guardiate intorno.

Talvolta le buone opportunità sono proprio davanti agli occhi.

5° Sagittario: l'oroscopo del 25 agosto vi esorta a godervi questi ultimi giorni di quiete perché dalla prossima settimana comincerà un periodo un po' più impegnativo. Specie dal punto di vista professionale, ci saranno delle problematiche da affrontare.

Oroscopo segni fortunati del 25 agosto

4° in classifica Acquario: molti di voi nativi in Acquario state vivendo un momento di cambiamento. Che riguardi la sfera professionale, sentimentale o semplicemente voi stessi, la cosa importante è che non perdiate mai di vista i vostri obiettivi.

3° Toro: dopo aver trascorso dei giorni di tensione dal punto di vista delle emozioni, a partire dal 25 agosto ci sarà un miglioramento. Le stelle sono dalla vostra parte e vi esortano a dare luogo a chiarimenti e dialoghi costruttivi.

2° Ariete: secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 25 agosto, questa giornata sarà molto positiva per quanto riguarda l'amore. A volte le cose semplici sono le migliori, quindi non impelagatevi in situazioni troppo complesse.

1° Bilancia: giornata emozionante per quanto riguarda le relazioni di coppia. In questo periodo potrebbero arrivare delle sorprese, cercate di farvi trovare pronti. In campo professionale, invece, le buone opportunità sono alle porte.