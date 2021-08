Le previsioni zodiacali di venerdì 27 agosto 2021 riparte con nuovi consigli in merito alla quotidianità. Sotto analisi nel trattato astrologico di oggi il quinto giorno della corrente settimana, valutato in relazione ai simboli astrali dalla Bilancia fino a Pesci. Curiosi di sapere, tra quest'ultimi, quali saranno i segni più fortunati del giorno? Diciamo subito che a gongolare in amore e nel lavoro saranno in primis Bilancia, Sagittario e Capricorno. Invece a dover lottare conto astri poco positivi soprattutto i nativi dell'Acquario, preventivati in giornata "sottotono".

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 27 agosto su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di venerdì 27 agosto

Bilancia: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di venerdì indicano la giornata in analisi davvero molto positiva. In amore si gongola! Grazie alla Luna, sarete quasi un tutt'uno con il partner: vi stimola tale prospettiva? Lo sappiamo che siete diversi, eppure splendidamente compatibili. In questo periodo avete molto in comune, come per esempio il gusto per gli acquisti e la smania di viaggiare e di conoscere il mondo. Quindi iniziate a programmare qualcosa per le prossime giornate libere da impegni, vedrete che sarà molto romantico per entrambi.

Single, le vostre scelte stanno dando i loro frutti, alcune delle quali potreste iniziare a raccoglierle già da questo fine settimana: dite grazie al buonissimo aspetto della Luna. L'astro notturno infatti, vi regalerà una forma strepitosa e soprattutto uno stato d'animo sereno ed entusiasta. Nel lavoro, la vostra forza e relativa coerenza nelle scelte potrebbe fare la differenza, facendo pendere dalla vostra l'ago della bilancia, specialmente in merito alla fortuna.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di venerdì invitano alla serenità. Si preannuncia infatti una giornata abbastanza buona, pronta a far capolino nella vostra quotidianità. Ovviamente, ce ne sono e ce ne saranno di gran lunga migliori, ma accontentatevi sapendo che qualcuno di certo sta peggio di voi. Per i sentimenti, intanto, gli astri annunciano una giornata piena di impegni, anche se è pur vero che le stelle vi renderanno vogliosi e ben disposti a collaborare con partner, amici e familiari.

In coppia ascoltate il consiglio della persona che avete a fianco, pensateci su e poi datevi una risposta. Single, qualcuno proverà a rimescolare le carte in tavola con l'intento di screditarvi agli occhi di chi sapete: appoggiatevi pure ai consigli di una persona amica, vedrete che riuscirete a risolvere. In molti sarete affabili e disponibili come non mai, suscitando dovunque interesse e simpatia. Nel lavoro, la giornata prevede un'immersione totale nella routine, il che servirà senz'altro a smaltire gli impegni arretrati oppure a rimettere ordine nelle vostre spese in programma. Gli obiettivi ambiziosi richiederanno pazienza, quindi scalpitare non servirà a nulla.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 27 agosto al Sagittario indica un venerdì non troppo facile da gestire, almeno in prima battuta.

Poi senz'altro le nuvole si schiuderanno verso una luce diversa. L'Astrologia guarda con interesse ad una vostra intenzione: per fare centro mettete da parte l'irascibilità e andate dritti verso l'obbiettivo. In amore, finalmente potrebbero maturare le condizioni migliori per mettere in pratica ciò che più desiderate. Fondamentale sarà non avere fretta, soprattutto in ambito di coppia: affrontate eventuali problemi o "paletti esistenziali" con grinta e convinzione. In caso di problemi, buttatela sull'ironico: un sorriso disarmante è sempre un'ottimo rimedio per chi è a corto di argomenti. Per i single, le vostre scelte stanno dando i loro frutti, alcuni potreste cominciare a raccoglierli già da questo venerdì.

L'astro notturno regalerà una forma strepitosa e soprattutto uno stato d'animo sereno ed entusiasta al tempo stesso, il che vi renderà affascinanti agli occhi degni altri. Nel lavoro, potrete sfruttare la vostra creatività per arrivare lontano. Superare molto presto i problemi che si erano creati in precedenza non sarà affatto un'utopia.

Oroscopo e stelle del giorno 27 agosto

Capricorno: ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di venerdì indica in arrivo un periodo davvero splendido per tanti di voi, sotto molti punti di vista. Diciamo pure che la giornata si preannuncia già dalla primissima mattinata come palesemente positiva, con ottimi risultati sia sul piano affettivo che su quello professionale.

In merito agli affetti, si prospetta la venuta di un bellissimo periodo. L'intesa con il partner sarà a dir poco entusiasmante e tanti di voi nativi potrete finalmente essere allegri e spensierati. In generale, sarete illuminati da una carica di energia che renderà infuocati i sentimenti. La passione vi avvolgerà e vi renderà più affascinanti agli occhi della persona amata. Single, la fortuna sarà la vostra compagna di viaggio e la razionalità vi permetterà di scegliere i progetti giusti o di organizzarvi al meglio per realizzarli. Nel lavoro, arriveranno dei segnali celesti positivi, quindi precisione e affidabilità vi permetteranno di organizzare i vari impegni alla perfezione.

Acquario: ★★★.

Periodo sottoposto a piccole crisi esistenziali. Le previsioni astrali di domani perciò puntano al miglioramento di alcune situazioni aperte, anche se nel contesto non avrete il massimo supporto delle stelle. In campo sentimentale, da segnalare nel periodo un qualche "movimento strano" da parte di qualcuno in procinto di mettervi i bastoni fra le ruote: non preoccupatevi, adesso che sapete tutto senz'altro riuscirete a farlo ribollire nel suo stesso brodo. Per qualche nativo l’intesa a due boccheggia in quanto avrebbe bisogno di una spinta innovativa: aria fresca da amici, viaggi vacanza o cenette romantiche? Single, sarete un po' troppo apprensivi o ansiosi; non dovete esserlo! È vero, le stelle non vi aiutano in questo momento ma è anche vero che le faccende sentimentali imboccheranno presto la strada giusta, quindi rilassatevi e siate pazienti.

Nel lavoro in questo periodo non avete ancora opportunità efficaci su cui fare affidamento: continuate pure come state già facendo, cercando di mettere principalmente in risalto le novità o la sana competizione tra colleghi.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno 27 agosto preannuncia un venerdì classificato solo con quattro stelline. Forse - e a ragione - a qualcuno di voi del segno potrebbe risultare poco, purtroppo lo schema astrologico riguardante il vostro cielo "questo è", dunque non prendetevela ma attendete tempi migliori. In amore il periodo regalerà discrete soddisfazioni, molto più marcate verso la fine della giornata. Il consiglio delle stelle è quello di tenere i nervi saldi, specialmente nelle situazioni agganciate ai sentimenti e alle affettività.

Complici di tale stato, lo sapete bene, il caldo afoso e l'ansia per quelle cose che ancora non vanno. Per coloro ancora single: che giornata da sballo vi regala questa volta il cielo di venerdì! Così, in mancanza di un partner con cui condividere delle follie, potrete sempre contare sugli amici, pronti a coinvolgervi nei loro divertentissimi programmi. Nel lavoro, giornata buona, ma potrebbe essere segnata da uno spiacevole imprevisto in grado di rivoluzionare i vostri programmi.

Classifica oroscopo del 27 agosto, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 27 agosto è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. In primissimo piano la presenza nel segno del Toro di una meravigliosa Luna d'amore.

Allora, ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? Andiamo subito a scoprirlo analizzando il prospetto preposto a tale scopo, relativo a tutti i dodici segni dello zodiaco.

Le stelline di venerdì 27 agosto: