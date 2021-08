L'Oroscopo settimanale dal 23 al 29 agosto 2021 è pronto a dire la propria in merito a come potrebbero evolvere i prossimi sette giorni in calendario. Allora, curiosi di sapere quali saranno i giorni migliori e quelli in cui dover stare un po' più con gli occhi aperti? Certo che si, però prima di incominciare a snocciolare dati, previsioni e consigli ricordiamo a tutti che, in questa sede, le predizioni astrali sono in esclusiva per gli ultimi sei segni dello zodiaco. Invece la classifica riguarderà tutti i segni ed è possibile consultarla alla fine delle previsioni.

Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni dell'oroscopo da lunedì a domenica .

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 6. Tutta la settimana in oggetto scorrerà senza troppi grattacapi, ad eccezione di piccoli contrattempi che vedremo nei successivi articoli giornalieri. Poco interessante la parte iniziale della settimana, prevista dagli astri in modo negativo: infatti, con tre stelle arriverà martedì e lunedì porterà solo tanta stanchezza e un probabile 'ko' (calma!). Il modo migliore per trascorrere questo periodo consiste nel circondarsi della compagnia giusta e lasciar sfogo a qualsiasi pensiero, senza filtri e riserve di sorta.

Chiamate a raccolta gli amici più cari, quelli fidati, quelli di una vita, magari intorno a una tavola imbandita e parlate a ruota libera, magari indossando gli abiti più comodi che avete. Il responso:

★★★★★ venerdì 27, sabato 28;

★★★★ mercoledì 25, giovedì 26, domenica 29;

★★★ martedì 24 agosto;

★★ lunedì 23 agosto 2021.

♏ Scorpione: voto 8.

L'oroscopo della settimana anticipa, a tutti voi nativi, il più che ottimo il periodo in arrivo. Come al solito mettiamo in evidenza i giorni 'ok': mercoledì arriverà la vostra meravigliosa 'top del giorno' mentre, altrettanto ottimi sono stati catalogati lunedì, martedì e giovedì, tutti a cinque stelle. In primo piano il cuore: se avete da poco iniziato una relazione, approfittane per scoprire i punti in comune e “misurare” il feeling reciproco; se vivete già una storia, organizzate qualcosa con il vostro partner e non pensate al lavoro, agli impegni e...

alla fine delle ferie! La scaletta a seguire:

Top del giorno mercoledì 25 agosto;

mercoledì 25 agosto; ★★★★★ lunedì 23, martedì 24, giovedì 26;

★★★★ venerdì 27 agosto;

★★★ sabato 28 agosto;

★★ domenica 29 agosto 2021.

♐ Sagittario: voto 7. Il periodo in arrivo potrebbe favorire la crescita di problematiche relative ad alcune persone in ambito lavorativo: martedì 25 febbraio porterà solo due stelle da 'ko', per questo cercate di evitare mosse compromettenti in merito alla vostra mansione, verso i colleghi. Avete le carte in regola per arrivare dove volete, ma dovete mettere in ordine le idee e agire in modo più strategico. Una cosa per volta, insomma. Le relazioni con l’esterno procedono bene, avete carisma, potete convincere e conquistare anche l’osso più duro.

A voi il resoconto finale:

Top del giorno giovedì 26 agosto;

giovedì 26 agosto; ★★★★★ mercoledì 25, venerdì 27;

★★★★ sabato 28, domenica 29;

★★★ lunedì 23 agosto;

★★ martedì 24 agosto.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 7. Diciamo che qualcosa dovrebbe muoversi questa settimana in ambito lavorativo, ma nulla di esaltante in attesa di tempi migliori. La giornata migliore sarà sabato 28 agosto mentre valutati a priori come ottimi, supportati da cinque stelle, anche venerdì e domenica di fine weekend. Nella norma quelle a quattro stelle di lunedì e martedì. Si presenta finalmente l’occasione per mettere a posto una faccenda che vi sta a cuore: forse il prezzo da pagare sarà un po’ alto, nel senso che vi costringerà a rivedere i vostri programmi e mettere in campo un’abbondante dose di energia, ma alla fine i risultati vi ripagheranno.

I dettagli:

Top del giorno sabato 28 agosto;

sabato 28 agosto; ★★★★★ venerdì 27, domenica 29;

★★★★ lunedì 23, martedì 24;

★★★ giovedì 26 agosto;

★★ mercoledì 25 agosto 2021.

♒ Acquario: voto 6. Settimana valutata dall'Astrologia in linea di massima positiva ma risicata sui livelli della scontata sufficienza. C'è da dire comunque che i prossimi sette giorni non saranno avari di giornate propizie: martedì, giovedì e domenica andrete davvero a gonfie vele. Sta per iniziare un periodo estremamente vivace e fruttuoso: continuate a seminare come fatto finora senza mollare la presa. Fra qualche mese raccoglierete frutti al di sopra anche delle vostre stesse aspettative. In generale, però, dedicatevi alle questioni di cuore: qualcuno attende riscontri o conferme.

La scaletta con le stelline quotidiane:

★★★★★ martedì 24, giovedì 26, domenica 29;

★★★★ lunedì 23, mercoledì 25;

★★★ venerdì 27 agosto;

★★ sabato 28 agosto 2021.

♓ Pesci: voto 5. Questa settimana, per molti di voi dei Pesci, sarà da vivere prendendola con lo spirito giusto. Sapete in anticipo che gli astri non saranno d'aiuto, anzi, qualcuno di questi cercherà di mettervi in difficoltà: occhio quindi alle giornate segnalate in negativo (mercoledì e giovedì), cercando in questi casi di restare quanto più possibile fuori dai problemi. Ci sono dei giorni in cui tutto sembra più difficile e la carica, sia fisica che psicologica, viene meno: ecco, per molti sarà uno di quei periodi. E allora cercate di mollare la presa, dedicandovi piuttosto alla sfera privata che invece è rassicurante.

Al resto penserete il prossimo mese. A seguire le stelline di vostra competenza:

★★★★★ lunedì 23 agosto;

★★★★ martedì 24, venerdì 27, sabato 28;

★★★ mercoledì 25, domenica 29;

★★ giovedì 26 agosto 2021 .

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

La nuova classifica della settimana da lunedì 23 a domenica 29 agosto, valida per l'intero comparto zodiacale è pronta a dire la propria in merito ai simboli astrali fortunati e non. Diciamo subito che il segno al "top" la prossima settimana, sarà l'Ariete, meritatamente insignito della corona relativa alla "top della settimana". Una spanna sotto, al secondo posto, troviamo il Toro, supportato in questi prossimi sette giorni dall'ingresso della Luna nel segno (venerdì).

Curiosi di sapere come sono stati valutati i restanti segni? Andiamo a scoprire il resto della scaletta.

La classifica completa dei dodici segni dello zodiaco:

1° posto - Ariete , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° posto - Toro, voto 9;

3° posto - Gemelli e Scorpione, voto 8;

4° posto - Cancro, Sagittario e Capricorno, voto 7;

5° posto - Leone, Vergine, Bilancia e Acquario, voto 6;

6° posto - Pesci, voto 5.

L'oroscopo settimanale dal 23 al 29 agosto 2021, dunque incentrato sull'ultima settimana di agosto termina qui. L'appuntamento con le previsioni della settimana interesseranno il periodo compreso tra il 30 agosto e il 5 settembre.