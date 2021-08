L'Oroscopo della settimana dal 23 al 29 agosto 2021 è pronto a stilare la classifica dei giorni migliori e a evidenziare le giornate negative del periodo. In campo quest'oggi le previsioni sui sei segni interessanti la prima metà dello zodiaco. Sotto i riflettori, dunque, la parte del mese corrente cadente sulla quarta settimana messa in relazione ai soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. A dominare la scena, nella nostra anteprima, il simbolo astrale dell'Ariete (voto 10), in questo contesto considerato al 1° posto in classifica.

Decisamente inferiore il riscontro astrale sui prossimi sette giorni, anche se non affatto male, per coloro del Toro (voto 9) e dei Gemelli (voto 8). Ad andare invece controcorrente, tanto per introdurre la parte relativa ai segni in momentanea difficoltà, le previsioni astrologiche da lunedì a domenica vedono lievemente in apnea gli amici del Leone (voto 6) e della Vergine (voto 6), sottoposti nel periodo a piccole turbolenze astrali decisamente facili da arginare.

Luna nei segni: transiti della settimana

Le analisi relative alle previsioni dell'oroscopo della settimana premono per dare un senso al periodo da lunedì 23 a domenica 29 agosto. In questo caso ci teniamo a mettere in evidenza i prossimi sette giorni.

Il periodo osservato fa segnare nel complesso tre tappe programmate in altrettanti segni. La Luna in Ariete, presente nel segno d'Aria già da questo martedì 24 agosto alle ore 20:57, darà inizio agli spostamenti lunari. A seguire venerdì 27 agosto alle ore 6:26, la Luna in Toro farà segnare il secondo dei transiti. La settimana potrà ritenersi chiusa in merito ai passaggi lunari con l'arrivo della Luna in Gemelli prevista per domenica 29 agosto.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 10. Il periodo sottoposto ad analisi da parte dell'oroscopo, come anticipato nella nostra anteprima, vi vedrà possessori dell'ambita corona di segno migliore della settimana. Avrete una "super giornata" proprio nel secondo giorno della settimana, portata da una meravigliosa Luna presente nel vostro segno martedì, dunque alla grande sentimenti e amore.

Mercoledì, giovedì e domenica saranno quasi all'altezza della "top del giorno", pertanto tenetele in considerazione. Periodo da dedicare principalmente alle questioni di cuore: nasceranno le occasioni giuste per vivere belle e intense emozioni. Se possibile organizzate un viaggetto fuori porta. La scaletta di vostra competenza:

Top del giorno martedì 24 agosto (Luna nel segno);

martedì 24 agosto (Luna nel segno); ★★★★★ mercoledì 25, giovedì 26 e domenica 29;

★★★★ lunedì 23, venerdì 27 e sabato 28.

♉ Toro: voto 9. Vi aspetta una bella settimana, densa di soddisfazioni. Ce la state mettendo tutta e in questi prossimi giorni riceverete i meritati riconoscimenti: prima di tutto da chi lavora al vostro fianco e sa apprezzare sia il vostro valore che la vostra autentica passione.

Godetevi questa bella atmosfera, ma non fermatevi, anzi. La marcia deve proseguire, eccome! La Luna nel segno, in arrivo questo venerdì, vi incoraggia al cambiamento, seminando sulla vostra strada qualche imprevisto che vi spiazzerà in positivo, magari rendendo necessario un colpo di scena da parte vostra. Una volta superati i primi timori, comincerete a divertirvi sul serio e scoprirete doti che non credevate di avere. Vediamo nei dettagli come si presenteranno, una a una, le giornate in arrivo:

Top del giorno venerdì 27 agosto (Luna nel segno);

venerdì 27 agosto (Luna nel segno); ★★★★★ lunedì 23, sabato 28 e domenica 29;

★★★★ martedì 24 e giovedì 26;

★★★ mercoledì 25 agosto.

♊ Gemelli: voto 8. L'oroscopo prevede una settimana giudicata ottima, formata da giornate in prevalenza belle e performanti.

Dunque avrete solo l'imbarazzo della scelta: giorno per giorno analizzate e seguite il calendario delle stelline, mettendo eventuale "carne al fuoco". Soprattutto domenica, la vostra giornata superfortunata: in arrivo proprio a fine settimana una positiva Luna nel segno. Sono altresì in arrivo grandi cambiamenti che potrebbero destare in voi un senso di felice appagamento: il vostro compito è quello di vedere il lato positivo e non farvi troppe domande sul resto, anche perché va tutto bene. Le rivoluzioni sono sempre utili, in un modo o nell’altro. Le stelline da lunedì a domenica:

Top del giorno domenica 29 agosto (Luna nel segno);

domenica 29 agosto (Luna nel segno); ★★★★★ giovedì 26, venerdì 27 e sabato 28;

★★★★ mercoledì 25 agosto;

★★★ lunedì 23 agosto;

★★ martedì 24 agosto.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 7.

L'oroscopo della settimana indica che le giornate in arrivo prossimamente osserveranno un corso ad andamento lento, in primis quelle di venerdì e sabato, rispettivamente catalogate come "sottotono" e da "ko". Le restanti saranno mediamente buone: sfruttabili al meglio soprattutto quelle del 24 e del 25 agosto indicate da cinque stelle. La migliore in assoluto? Ovvio, quella al "top del giorno" di lunedì 23 agosto. Non vi spaventerà nulla, neanche la concreta possibilità di dover cambiare rotta all’improvviso. Sfruttate al massimo questi giorni, ma non mettete in secondo piano gli affari di cuore. A seguire le stelline giornaliere legate a stretto filo con i sette giorni sotto analisi:

Top del giorno lunedì 23 agosto;

lunedì 23 agosto; ★★★★★ martedì 24 e mercoledì 25;

★★★★ giovedì 26 e domenica 29;

★★★ venerdì 27 agosto;

★★ sabato 28 agosto.

♌ Leone: voto 6.

Le giornate sotto osservazione in questo momento annunciano un giovedì (sottotono) e un venerdì (ko) decisamente poco gradevoli in quanto a positività. Andrà decisamente meglio lunedì 23 e martedì 24 agosto, tutte giornate considerate da cinque stelle. La passata settimana avete iniziato a tirare il fiato. In questi giorni state ritrovando la vostra solita energia: concedetevi una tregua e nelle giornate indicate come migliori tornate in campo, tenendo però a bada l’eccessiva impulsività. Se qualche idea non è ancora lineare, riflettete con calma sul da farsi e non comportatevi come se aveste i giorni contati. I dettagli a seguire:

★★★★★ lunedì 23 e martedì 24;

★★★★ mercoledì 25, sabato 28 e domenica 29;

★★★ giovedì 26 agosto;

★★ venerdì 27 agosto.

♍ Vergine: voto 6.

Periodo poco convincente per voi del segno, però se preso con criterio non sarà esente dal dare piccole ma interessanti soddisfazioni. L'oroscopo della settimana 23-29 agosto sottolinea il fatto che sarà molto importante conoscere e di conseguenza prendere visione delle giornate negative, in modo da evitare di cadere in difficoltà proprio in quei frangenti. Nel complesso le giornate non saranno troppo impegnative da portare a discreto fine: intanto state concentrati sabato e domenica, le uniche a basso profilo in quanto valutate rispettivamente con il "sottotono" e il "ko". Potreste avere qualche difficoltà nel dare voce ai vostri pensieri: forse perché non li avete ancora decodificati bene.

Provateci comunque: se ci riuscirete il bilancio di questa settimana sarà davvero positivo. Il responso degli astri e le stelline interessanti il periodo:

★★★★★ lunedì 23 e mercoledì 25;

★★★★ martedì 24, giovedì 26 e venerdì 27;

★★★ sabato 28 agosto;

★★ domenica 29 agosto.

