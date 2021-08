Nuova giornata estiva per i segni zodiacali. Vediamo come andrà giovedì 26 agosto per tutti i segni zodiacali, dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in amore alcune relazioni vanno gestite con attenzione, le emozioni sono da tenere sotto controllo. Non è questo il periodo ideale per chiudere una storia. Nel lavoro potranno arrivare nuove prospettive da qui ai prossimi giorni.

Toro: per i sentimenti le prossime giornate saranno dalla vostra parte. Nel lavoro i progetti che partono ora sono importanti, attenzione solo agli impegni che avete davanti.

Gemelli: a livello sentimentale, le storie che hanno vissuto una crisi ora possono recuperare.

Cercate di liberarvi di alcune situazioni difficili. Nel lavoro gli investimenti e i progetti, al momento, non decollano anche a causa di diversi pianeti dissonanti.

Cancro: in amore, se c'è bisogno di vivere al meglio una storia, ora potrete farlo. Se c'è qualcosa di importante da fare, agite. A livello lavorativo, dopo le difficoltà degli ultimi tempi, ora sentite la necessità di dovervi liberare di qualcosa.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale si avvicina un fine settimana che vedrà maggiori difficoltà da affrontare. Non mancheranno preoccupazioni. Nel lavoro, chi ha iniziato un nuovo progetto potrebbe avere diversi dubbi.

Vergine: in amore periodo che porta nuove conquiste, per questo motivo meglio non perdere le occasioni che arriveranno.

Nel lavoro alcune situazioni potranno finalmente decollare.

Previsioni e oroscopo del 26 agosto 2021: la giornata

Bilancia: a livello amoroso, con la Luna in opposizione, ci saranno delle difficoltà da dover superare. Fortunatamente alcune crisi potranno essere superate. Nel lavoro, attenzione a non prendere tutto di petto, anche se un po' di agitazione nell'aria non manca.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Scorpione: per i sentimenti situazione, comunque, positiva, avrete la possibilità di recuperare dopo alcuni giorni difficili. A livello lavorativo, è meglio evitare di pensare troppo al passato. Alcune situazioni vanno gestite meglio.

Sagittario: in amore, momento favorevole in particolare per rapporti con gli altri. Se volete iniziare qualcosa di nuovo, ora potrete farlo.

Nel lavoro, con Marte in opposizione, meglio vivere tutto con maggiore cautela.

Capricorno: a livello amoroso potreste vivere dei contrasti in questa giornata, per questo motivo meglio non prendere tutto di petto. Nel lavoro potranno non mancare alcuni conflitti, pertanto prima di prendere decisioni meglio aspettare.

Acquario: a livello amoroso, se state vivendo due storie, è ora di prendere una decisione per evitare tensioni nel prossimo futuro. Nel lavoro c'è uno stato di maggiore stanchezza, avete bisogno di riposo.

Pesci: in amore, situazione che chiede di fare maggiore attenzione. Avete più energia in questo momento. Nel lavoro, situazione che permette di fare qualcosa in più, vi sentite più forti.