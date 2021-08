Le previsioni zodiacali di venerdì 27 agosto 2021 cercherà di prendere le misure alla giornata numero cinque della corrente settimana. In analisi le effemeridi di competenza dei primi sei segni della corolla zodiacale. A fare da anello della bilancia tra positività e negatività, come da solita prassi l'Astrologia. Come sempre a finire sotto la nostra speciale lente astrologica i comparti relativi all'amore e al lavoro, logicamente analizzati in funzione di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Il cielo astrologico di domani intanto mostra in tutta la sua bellezza una meravigliosa Luna in Toro, nel segno di Terra a partire dalle ore 06:26 del mattino.

Curiosi di sapere chi avrà fortuna in amore e sul lavoro?

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 27 agosto su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Toro

2° posto - ★★★★★: Gemelli;

3° posto - ★★★★: Ariete, Vergine;

4° posto - ★★★: Cancro;

5° posto - ★★: Leone.

Previsioni zodiacali del 27 agosto, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 27 agosto al segno dell'Ariete indica una giornata positiva, anche se a tratti lenta o addirittura farraginosa in determinati frangenti. In amore, le stelle di venerdì creeranno un'atmosfera molto dolce e serena. Ottimi saranno i rapporti con i familiari e con gli amici di sempre e la vostra propensione alla comunicazione e all'espansività senz'altro vi favorirà.

Le maggiori gioie di questa giornata proverranno dalla vita affettiva: riceverete infatti tante effusioni e tenerezza come non vi succedeva da tanto tempo. Contraccambiate le gentilezze organizzando qualcosa insieme alla persona del cuore, una cena romantica al ristorante, oppure in casa a lume di candela. Single, concentratevi, evitando inutili sprechi di energia: l'ambizione e la forza di volontà non mancheranno, ma avrete bisogno di guardare sempre davanti a voi per arrivare a destinazione senza sbagliare strada.

Siate sicuri di quello che volete e non pensate al resto. Nel lavoro, le circostanze potrebbero remare a favore di un miglioramento professionale: prendete al volo la vostra occasione, rimanete concentranti e non perdete di vista la meta.

Toro: 'top del giorno'. Si preannuncia a voi nativi una giornata splendida, tutta improntata all'arrivo della Luna nel segno.

L'Astrologia in questo caso vi anticipa che non avrete problemi di sorta in ambito affettivo come pure nelle situazioni lavorative. In campo sentimentale, amerete la realtà che vi circonda senza avere la tentazione di rivoluzionare tutto e di cercare la felicità al di fuori della coppia. Approfondirete la conoscenza del partner per godere ancora di più della vostra relazione amorosa. Troverete il giusto equilibrio che renda perfetta la vostra vita a due. Single, il cielo di oggi si annuncia di un limpido azzurro. Avrete una gran voglia di esprimervi e di manifestare a chi vi sta intorno la gioia di vivere che vi pervade. Fate pulizia nella vostra testa e poi scegliete cos'è meglio per voi, mostrandovi affettuosi, caldi e disponibili: vi aiuterà a migliorare l'intesa con la famiglia e a vivere la vostra passionalità in modo consapevole, libera e totale.

Nel lavoro, sarà una magnifica giornata griffata da cielo meraviglioso. Tutto filerà liscio e gli impegni affrontati con la dovuta energia si risolvono quasi da soli!

Gemelli: ★★★★★. L'oroscopo per la giornata di domani, di venerdì 27 agosto, indica l'arrivo di un periodo semplice ma altamente positivo: vi sentirete davvero su di giri già dalla prima mattinata. In amore, tutto andrà gonfie vele, finalmente dopo tanto tempo sembra essere ritornata l'intesa con il partner e forse per la prima volta nella vostra vita vi sentite compresi da chi vi sta vicino. Cogliete la palla al balzo, buttatevi il passato alle spalle e abbracciate con speranza il futuro. Anche perché gli astri saranno dalla vostra parte e non vedono l'ora di rendervi felici.

Single, aspettatevi qualcosa di insolito perché oggi o domani per voi potrebbero arrivare nuovi stimoli! Potreste riceverete infatti un caro pensiero da un amico/a a cui volete molto bene o potreste essere corteggiati da quella persona che tanto vi piace. Infine, sembra albeggiare anche la possibilità di fare un viaggio: approfittatene! Nel lavoro grinta, energia e voglia di fare vi faranno sentire padroni della situazione. Si farà strada anche la voglia di vincere, di dimostrare al mondo chi siete e cosa siete capaci di fare.

Oroscopo e stelle di venerdì 27 agosto

Cancro: ★★★. La giornata di domani, venerdì 27 agosto, mette in chiaro un periodo decisamente impegnativo, poco reattivo alle vostre azioni.

Per i sentimenti, i programmi della giornata subiranno dei cambiamenti a causa di una situazione nuova che inizialmente vi metterà in ansia, ma successivamente risveglierà tutta la vostra curiosità. Guardate con fiducia al vostro rapporto di coppia: perché sarà buono l'appagamento con il partner di sempre. Per vivere la vostra relazione serenamente basterà creare con spontaneità il giusto feeling. Single, intralci e tensioni potrebbero guastarvi umore e giornata. In alcuni casi l'amore non potrebbe soddisfare completamente. In serata, comunque, tutto migliorerà e la paura di non essere compresi fino in fondo potrebbe sbloccarsi nella comunicazione con gli altri. Farete bene a riservare solo a pochi certe confidenze, ma non chiudetevi del tutto in voi stessi e rilassatevi.

Nel lavoro, la giornata non scorrerà molto bene, sarà turbolenta e piena di intoppi: cercate dunque di stringere i denti. Dovreste essere più collaborativi e chiedere un aiuto quando siete in difficoltà, piuttosto che soccombere e lamentarvi.

Leone: ★★. L'Astrologia di domani prevede possa profilarsi per tanti voi un periodo difficile, dunque non all'altezza delle aspettative. Non si escludono battaglie e problemi in ambito familiare, specie con i componenti più giovani del nucleo. In amore, superficialità e irritabilità balzeranno ai primi posti nella classifica delle vostre pecche. Assorbiti dai vostri tanti interessi sarete un po' distratti in famiglia e poco attenti ai desideri della persona amata, e questo alimenterà malumori e stupidi litigi.

Sarà così il caso di tenere un profilo basso ed evitare qualsiasi situazione di stress e di scontro. Single, pensieri, ansie e nervosismi turberanno questo giorno, così confidarsi con qualcuno potrà essere utile per togliersi un peso e condividere i propri problemi con altri. Tutto sta a trovare le persone giuste per farlo e gli astri, presto vi aiuteranno proprio in questo. Sul lavoro, non è detto che le vostre idee siano in assoluto le migliori; perciò, se volete che un progetto sia approvato, agite con diplomazia.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 27 agosto, indica un periodo pacato, basato molto sulla buona comunicatività con chi si ha accanto e soprattutto nel cuore. Certamente, non arriveranno "i botti di fine anno", ma con astuzia e capacità potreste raccogliere ben più di quello che nel frattempo avete seminato.

In campo sentimentale, studiate nuovi modi per comunicare con la persona amata, se il rapporto di coppia vi sembra un po' troppo scontato. Godetevi quello che viene senza pensarci troppo! Le stelle vi renderanno molto indulgenti con voi stessi e pronti ad appagare ogni vostro desiderio di ritrovare la tranquillità e la serenità accanto alla persona amata, e questo sarà comunque più importante di qualsiasi altra cosa. Single, tutto dovrebbe andare come sperato. A patto di essere molto attenti, di esigere preventivi precisi e di non farvi prendere la mano da progetti faraonici o amori impossibili. Se nonostante le precauzioni, in corso d'opera dovesse saltar fuori qualche piccola complicazione, con calma e sangue freddo vedrete che troverete la giusta soluzione.

Sarà un momento positivo per il lavoro: i progetti e i contatti prendono velocemente quota e la sicurezza espressiva vi renderà più che mai convincenti.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di venerdì 27 agosto.