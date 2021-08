Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 3 agosto 2021, i nati sotto il segno dell'Acquario vivranno un momento molto proficuo e produttivo. Gli Ariete, invece, devono essere meno permalosi e i Sagittario devono adeguarsi ai cambiamenti.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: essere troppo permalosi non aiuta certamente i rapporti interpersonali. Se state vivendo un momento turbolento dal punto di vista sentimentale è opportuno che manteniate la calma e vi mostriate piuttosto flessibili.

11° Bilancia: l'Oroscopo del giorno 3 agosto vi invita a mantenere la calma con i sentimenti.

Siete piuttosto agitati e questo potrebbe condurvi verso degli errori imperdonabili. Cercate di non perdere la pazienza alla prima occasione contraria.

10° Toro: gli impedimenti o i cambi di programma improvvisi hanno sempre sortito un brutto effetto sul vostro umore. In questo periodo è opportuno non lasciarsi trasportare solo dal cuore, ma lasciare che sia anche la testa a guidarvi verso certe decisioni.

9° Cancro: in campo professionale ci sono delle belle novità. Se state pensando di avviare una nuova attività, questo potrebbe essere il momento giusto per darvi da fare. Le emozioni, invece, sono un po' più altalenanti del solito, meglio9 essere cauti.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Scorpione: le routine cambiano e abituarsi a dei cambiamenti potrebbe risultare piuttosto difficile al momento. Per quanto riguarda le relazioni, siete abbastanza sereni, ma on crogiolatevi sugli allori.

7° in classifica Vergine: in questo periodo vi sentite particolarmente propensi ad instaurare rapporti di coppia e relazioni.

Qualche p0iccola carenza di affetto potrebbe spingervi ad accettare anche situazioni piuttosto improp0onibili.

6° in classifica Pesci: l'oroscopo del 3 agosto vi esorta ad impegnarvi. Non perdete di vista i buoni propositi e tutto quello che vi eravate prefissati in questo periodo. Cercate di essere più lungimiranti.

5° in classifica Sagittario: attenti ai cambiamenti.

Questo è un periodo ricco di novità, pertanto, potrebbero nascere delle incomprensioni e delle incongruenze. Non lasciate nulla al caso.

Oroscopo 3 agosto segni fortunati

4° in classifica Leone: il Sole è nel vostro segno e questo favorisce molto i rapporti interpersonali. Siete generosi e assolutamente fedeli. Le persone che vi circondano apprezzeranno moltissimo queste vostre peculiarità.

3° in classifica Gemelli: l'oroscopo del 3 agosto denota una giornata particolarmente energica e produttiva. Siete i8ntraprendenti sul fronte professionale e, allo stesso tempo, audaci sul lavoro. Attenzione, però, a prendere con troppa leggerezza questioni più serie.

2° in classifica Capricorno: le stelle aiutano gli audaci e voi in questo periodo lo siete certamente.

Cercate di mantenere alto l'umore e di non lasciarvi condizionare da chi proverà in tutti i modi ad ostacolarvi. In questo periodo il successo è assicurato.

1° Acquario: Giove nel segno vi rende molto intraprendenti. Dal punto di vista delle relazioni state vivendo un periodo di grandi cambiamenti. In campo professionale, invece, siete lungimiranti, non sono escluse interessanti novità su tale fronte.