L'oroscopo della giornata di martedì 3 agosto vedrà un Acquario particolarmente ispirato soprattutto in ambito lavorativo, mentre Cancro prenderà le proprie decisioni con attenzione al lavoro. Venere in trigono per il segno del Toro permetterà momenti intensi in amore, mentre le capacità comunicative dei nativi Gemelli saranno piuttosto valide. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 3 agosto.

Previsioni oroscopo martedì 3 agosto 2021 segno per segno

Ariete: giornata piena di soddisfazioni per voi nativi del segno, grazie ad un ottimo cielo a sostenervi.

Dal punto di vista sentimentale ci penserà la Luna a ispirarvi e rendere più magica la vostra relazione di coppia. Se siete single proverete belle sensazioni nel corso della giornata, ma dovrete anche concretizzare. Bene anche nel lavoro. Finalmente tornerete ad essere abili in quel che fate, e i risultati parleranno da sé. Voto - 8,5

Toro: oroscopo di martedì 3 agosto valido dal punto di vista amoroso. Potrete contare sulla posizione di Venere per vivere momenti intensi con la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single con la vostra determinazione e simpatia attirerete molti sorrisi. Settore professionale non eccezionale se, ma la determinazione e la voglia di recuperare e fare di più non vi manca.

Voto - 7+

Gemelli: giornata lavorativa davvero soddisfacente per voi nativi del segno. Energie e voglia di fare non vi mancheranno, avrete ottime capacità comunicative, e terrete testa ai vostri colleghi, dimostrandovi adatti a ogni situazione. In amore la Luna in congiunzione porta un po’ di tranquillità nel vostro rapporto, ma non aspettatevi momenti di pura passione.

Per quanto riguarda i cuori solitari sarete simpatici agli altri, ma niente di più. Voto - 7,5

Cancro: configurazione astrale più che discreta secondo l'oroscopo. In amore la semplicità potrebbe rivelarsi particolarmente efficace per godere di una relazione di coppia gradevole. Se siete single i buoni sentimenti non vi mancano, ma dovrete anche sconfiggere questa vostra timidezza.

Settore professionale che vi vedrà cauti nelle decisioni che prenderete, per evitare di commettere uno sbaglio. Voto - 7,5

Leone: giornata nel complesso molto equilibrata tra amore e lavoro secondo l'oroscopo. In fatto di sentimenti il vostro modo di fare sarà piuttosto sensuale e ammaliante, e ne approfitterete per condividere bei momenti insieme al partner. I single in cerca di amore vorranno qualcosa di serio, e non una storia mordi e fuggi. Nel lavoro Mercurio vi guida nelle vostre scelte strategiche, che tuttavia non saranno esenti da difetti o imprevisti causati da Giove opposto. In ogni caso, farete molta attenzione. Voto - 8-

Vergine: previsioni astrali convincenti solo a metà a causa della Luna in quadratura.

In amore non mancheranno momenti di romanticismo, ma il vostro atteggiamento un po’ ironico, pungente, potrebbe mettervi in difficoltà. Se siete single tutte queste attenzioni sono piacevoli, ma sarebbe anche il caso di concretizzare. In ambito lavorativo svolgerete bene le vostre mansioni, ma dovrete essere un po’ più convincenti. Voto - 8-

Bilancia: un'altra giornata fantastica secondo l'oroscopo, dominata dalla Luna in buon aspetto, e tanti altri astri al vostro servizio. In amore per voi single è il momento di dare maggior spessore alla vostra vita sentimentale, senza trascurare quella sociale. Se invece avete già trovato la vostra dolce metà, il vostro magnetismo nei confronti del partner non passerà di certo inosservato.

Sul posto di lavoro questa giornata si rivelerà molto produttiva, merito di tante buone idee che vi balenano in mente grazie anche a Mercurio in sestile. Voto - 9

Scorpione: oroscopo della giornata di martedì 3 agosto senza infamia e senza lode per voi nativi del segno. In amore il vostro rapporto è stabile, ma vi sembra che vi manchi qualcosa per renderlo ancora più appagante. Se siete single vi sentirete piuttosto in pace con voi stessi, ma la voglia di trovare la vostra dolce metà potrebbe mancarvi. Ancora qualche criticità per quanto riguarda il lavoro a causa di Giove e Mercurio negativi, e non potrete pretendere miracoli da Marte in sestile. Voto - 6,5

Sagittario: un cielo che non vi riserverà niente di che dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo.

Quando Venere e Luna decidono di mettersi contro di voi, vi sentirete giù di corda, ma anche un po’ troppo impulsivi, soprattutto nei confronti del partner, e non potrete pretendere momenti romantici. Discorso simile anche per voi single, che però potreste concentrarvi su altro. Settore professionale che invece porta qualche piccola soddisfazione, ma attenzione a Marte in quadratura, non molto amichevole nei vostri confronti. Voto - 6,5

Capricorno: giornata perfettamente in linea con le vostre aspettative. Secondo l'oroscopo del 3 agosto, Venere continuerà a fornirvi quel pizzico di romanticismo che serve per rendere magica la vostra relazione di coppia, soprattutto se siete nati nella terza decade.

Per i single fare nuove conoscenze sarà un'attività davvero piacevole. Nel lavoro successo e affermazione sono due parole che si sposano bene tra loro al momento, e non vi lascerete di certo sfuggire certe occasioni. Voto - 8,5

Acquario: particolarmente ispirati nel corso di questa giornata secondo l'oroscopo. La posizione di Giove e di Saturno vi metterà a vostro agio con le vostre mansioni, svolgendole in modo magistrale. In amore avrete una bella Luna dalla vostra parte per portare un po’ di passione nella vostra relazione di coppia. I cuori solitari avranno un cuore grande soprattutto con le persone a cui tengono tanto. Voto - 8+

Pesci: periodo ancora poco soddisfacente per quanto riguarda i sentimenti.

Non sarà il cielo più adatto per delle dichiarazioni d'amore, soprattutto per voi single. Se invece avete già una persona importante al vostro fianco, impegnatevi di più per far sentire il partner una persona speciale. Nel lavoro potrete provare ad assumervi qualche rischio in più, ma senza esagerare. Voto - 6,5