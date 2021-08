Secondo le previsioni dell'oroscopo di lunedì 30 agosto i nati sotto il segno della Vergine sono in grande forma. I Toro devono rimettersi in sesto dopo il week-end e i Cancro sono in balia delle novità.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Toro: gli ultimi giorni potrebbero essere stati un po' provanti, pertanto, è il momento di recuperare le forze. Le cose da fare continueranno ad essere tante, tuttavia, se gestite con attenzione, riuscirete a fare tutto.

11° Ariete: l'Oroscopo del giorno 30 agosto invita i nati sotto questo segno a non essere troppo intransigenti.

Imparate ad adattarvi alle circostanze, in quanto la vita è in continuo divenire e nulla può essere dato per scontato.

10° Pesci: occhi aperti per quanto riguarda le faccende professionali. Non tutte le persone che vi circondano si stanno comportando in modo sincero con voi, pertanto, è il momento di fare una bella cernita.

9° Capricorno: siete un po' fuori forma ultimamente. Il fine settimana è stato piuttosto impegnativo, pertanto, adesso non vi resta da fare altro che racimolare le idee e le forze e affrontare questa settimana al meglio.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Bilancia: l'unione fa la forza. Spesso siete portati a pensare che da soli siete in grado di risolvere tutto, ma non è così.

Chiedere aiuto a qualcuno non è segno di debolezza, ma di intelligenza.

7° Gemelli: le previsioni dell'oroscopo del giorno 30 agosto vi invitano a non tirarvi indietro di fronte le difficoltà. I problemi vanno affrontati e presi di petto e non elusi. Questo non farà altro che peggiorare la vostra situazione.

6° Acquario: interessanti risvolti sul fronte dei sentimenti.

Lasciatevi andare un po' di più e siate meno puntigliosi. Troppe volte vi applicate su cose che, in realtà, non hanno nessuna importanza.

5° Scorpione: le stelle vi invitano ad osare. Prendete in mano la vostra vita e diventate i protagonisti assoluti del vostro spettacolo. Diceva Pirandello che la vita è un palcoscenico e noi non siamo altro che attori, quindi, non vi resta che andare in scena.

Oroscopo 30 agosto segni fortunati

4° in classifica Cancro: i nati sotto questo segno devono abituarsi ai cambiamenti. Cercate di prendere di buon grado tutte le novità che si presenteranno sul vostro cammino. Non tutti i mali vengono per nuocere.

3° Leone: l'oroscopo del 30 agosto denota una giornata piuttosto positiva sotto più punti di vista. Non circondatevi di negatività. In questo momento siete una spugna, pertanto, tendete ad assorbire gli stati d'animo altrui.

2° Sagittario: buon momento per cominciare una nuova relazione. Se siete single e siete alla ricerca di una storia, potreste essere accontentati. Se, invece, state bene così, allora godetevi la libertà e dedicatevi alle vostre passioni e ai vostri obiettivi.

1° Vergine: siete in grande forma oggi. La settimana comincia con il piede giusto, pertanto, cercate di risolvere entro la mattina tutte le cose in sospeso, in modo da lasciare il pomeriggio un po' più libero per la creatività.