Anche la prima settimana del mese di agosto è giunta ormai al suo termine e con il suo primo weekend si prepara a lasciare il posto ad un nuovo periodo. L'Oroscopo di questo fine settimana preannuncia l'arrivo di giornate interessanti per coloro nati sotto al segno dell'Ariete ed attimi a dir poco emozionanti per il segno della Vergine. Anche i nativi della Bilancia riusciranno a godersi le prossime giornate senza troppe problematiche, riscoprendo addirittura sensazioni che si credevano essere andate perdute. Il periodo in questione sembra essere ottimale anche per il segno del Capricorno, intento a recuperare le proprie energie fisiche e mentali per poter affrontare una nuova settimana a testa alta e senza problemi.

Saranno quindi giorni positivi per la maggior parte dei segni zodiacali, ma non mancherà qualche nota di negatività per qualcuno.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - L'oroscopo del primo weekend del mese in questione preannuncia una continuazione gradevole di un periodo già di per sé ottimale ed interessante. Ci si potrebbe imbattere nella nascita di nuove amicizie ed anche la vita di coppia potrebbe subire qualche cambiamento. Chi non ha ancora trovato la persona giusta avrà modo di imbattersi in essa durante le prossime giornate, instaurando un rapporto in grado di durare nel tempo. Ottimi propositi anche in ambito lavorativo ed economico.

Toro - la fortuna sembra non avere intenzione di abbandonare il segno del Toro, accompagnandolo anche durante il prossimo weekend. Chi ha in mente di affrontare una spesata, o comunque di investire in qualcosa, potrà farlo durante questo periodo luminoso. Attenzione però a non strafare: investire in qualcosa di produttivo va bene, ma sperperare i propri risparmi no.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Positività anche in ambito relazionale.

Gemelli - le proprie capacità verranno finalmente mostrate al prossimo e quasi tutti saranno in grado di accettarle. Secondo l'oroscopo, riuscire a farsi notare non è sempre semplice, ma in questo nuovo fine settimana del mese di agosto si avrà la possibilità di attirare l'attenzione dei superiori e guadagnarsi così una qualche ricompensa.

Cancro - la settimana appena trascorsa è stata piena di intrighi e situazioni romantiche non da poco, ma il fine settimana sembra portare con sé un po' di frescura. Chi vive all'interno di una relazione stabile potrà finalmente creare un rapporto saldo con il proprio partner, migliorando anche l'intimità di coppia. Chi invece non ha ancora trovato l'anima gemella avrà modo di imbattersi in situazioni non poco strane, ma decisamente piccanti.

Leone - una carica energetica ha accompagnato il segno del Leone durante tutta la settimana, ma con l'arrivo del weekend ci si potrebbe imbattere in qualche rallentamento. Riuscire a far conciliare gli impegni lavorativi con la vita di coppia non è sempre facile ed in determinate situazioni potrebbe risultare necessario porre dei divieti e fare dei sacrifici.

Il futuro potrebbe non sembrare roseo, ma la situazione migliorerà con il passare del tempo.

Vergine - varie emozioni giungeranno durante i prossimi giorni per il segno della Vergine. Nulla di negativo sembra ergersi all'orizzonte e grazie alla vicinanza delle persone care e sincere si potranno godere i vari momenti in totale tranquillità, riscoprendo qualche sensazione che si credeva essere ormai perduta.

L'oroscopo, da Bilancia a Pesci

Bilancia - come già anticipato, l'oroscopo di questo primo weekend del mese preannuncia l'arrivo di giornate interessanti per i nativi della Bilancia. Si avrà modo di scoprire nuove amicizie e di recuperare quella sintonia con il partner che si credeva perduta.

Nuove emozioni si stanzieranno all'orizzonte e grazie alla giusta compagnia si avrà modo di godere appieno dei doni che la vita ha deciso di seminare lungo il cammino.

Scorpione - nonostante qualche iniziale preoccupazione, le giornate che stanno per sopraggiungere saranno decisamente rosee e proficue. Chi si è impegnato al massimo nel proprio lavoro potrà finalmente ricevere i dovuti riconoscimenti, così come chi ha combattuto per farsi notare dalla persona verso cui si provano sentimenti indescrivibili riuscirà finalmente ad attirare la sua attenzione ed accrescere il rapporto.

Sagittario - qualche problematica iniziale ha portato il Sagittario a chiudersi un po' in sé, ma l'oroscopo prevede un netto miglioramento con l'avvicinarsi del nuovo weekend del mese.

Mostrare il sorriso, invece che tirare fuori i denti, potrebbe aiutare ad avvicinare molte più persone e ricevere anche qualche notizia positiva. Circondarsi di negatività non farà altro che allontanare le persone giuste e le buone occasioni.

Capricorno - l'oroscopo sembra preannunciare quiete e tranquillità per il segno del Capricorno. Si avrà la possibilità di recuperare le energie fisiche e mentali senza troppi intoppi, circondandosi di persone care e di gente che palesa i propri sentimenti in maniera reale, senza fingere per scopi secondari. Non mancheranno di certo il relax e la serenità, specialmente se si considera l'idea di una vacanza di qualche giorno fuori città.

Acquario - il weekend in questione, quello compreso tra venerdì 6 e domenica 8 agosto, riuscirà a portare con sé un'ondata di novità, ma non senza qualche piccola turbolenza.

Recuperare le varie energie, fisiche e mentali, non sarà un'impresa titanica, ma non per questo si avrà modo di riempire al massimo il proprio serbatoio. Circondarsi di persone care e fidate si rivelerà un aiuto importante per le varie situazioni.

Pesci - attenzione ai battibecchi che nasceranno lungo il cammino. Nonostante la calma e le buone maniere, sfortunatamente per il segno dei Pesci, non tutte le situazioni potranno giungere rapidamente a conclusione. Alcune spingeranno entrambe le parti ad alzare la voce, ma secondo le previsioni dell'oroscopo, riuscire a mantenere la calma e dosare bene le parole permetterà di affrontare ogni discussione nel migliore dei modi e senza troppi sprechi di energie.