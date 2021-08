L'Oroscopo del 28 agosto rivela una giornata ancora sotto la Luna in Toro. Per alcuni segni zodiacali sarà un sabato carico di agitazione, specie se dalla prossima settimana si rientrerà a casa o si ricomincerà con il solito trantran. In attesa di un settembre carico di aspettative, passiamo in rassegna le previsioni dello zodiaco di questa giornata, premettendo che a fine articolo è possibile consultare la posizione del proprio segno.

Oroscopo, previsioni astrologiche 28 agosto dall'Ariete al Cancro

Ariete - C’è più soddisfazione a meritarsi le cose, dato che il piatto pronto può risultare insipido se non addirittura indigesto.

Il duro lavoro paga sempre, perciò non gettate la spugna qualunque sia il vostro scopo da raggiungere. In queste 24 ore avrete molta energia, non sprecatela attraverso faccende inutili o con persone pessimiste. Apprenderete un pettegolezzo scottante.

Toro - Estate quasi finita, tempo di riprendere in mano le redini della propria quotidianità e ripartire. Un moto di nostalgia vi pervaderà in questo sabato di vacanze, che potrebbe essere l’ultimo prima della fatidica ripartenza. L’agitazione vi renderà facilmente irritabili, ma occhio a non fomentare litigi in famiglia. Evitate di fare dei pasti troppo pesanti, in particolar modo alla sera.

Gemelli - Vi state decisamente sottovalutando, da un po’ di tempo vi sentite fuori forma o poco performanti a livello mentale.

Forse l’estate non è stata poi così divertente come speravate poiché qualcuno vi ha dato del filo da torcere. Ad ogni modo cercate di liberare la mente dal pessimismo-spazzatura e preparatevi ad accogliere le novità che stanno per germogliare.

Cancro - Ha inizio un weekend rilassante e pieno di dolce far niente. Chi bada alla famiglia e lavora, è molto stressato, perciò farà bene a ritagliarsi 48 ore per se stesso.

Un bel bagno a mare o in piscina vi restituirà le energie. Anche una capatina dal parrucchiere o dall’estetista sortirà effetti rinfrancanti su di voi. Amore stellare per le coppie innamorate che vivranno dei momenti intensi.

L'oroscopo giornaliero dal Leone allo Scorpione

Leone - L’agitazione potrebbe sciuparvi il sonno, a quanto pare ci sarà qualcosa che vi impensierirà moltissimo.

Anziché guardare quello che fanno gli altri, chiedetevi che cosa potreste fare per migliorarvi. Le stelle dicono che la state tirando un po’ troppo per le lunghe.

Vergine - La parola d’ordine di queste 24 ore sarà: semplificare. Sembra esserci una certa situazione invivibile che state trascinando avanti troppo a lungo. Sarà la giornata giusta per liberarsi di tale zavorra prima che la situazione si complichi ulteriormente. Un bel libro in riva al mare, ecco cosa vi servirebbe!

Bilancia - Si prospetta una giornata serena, vi sentirete molto placidi. Prendetevi tutto il tempo necessario per ricaricare le pile, soprattutto se durante la settimana vi siete spremuti troppo. Dedicatevi alla famiglia e alla persona amata.

Colmate le distanze. A breve sarà il vostro compleanno, ma non vi piace invecchiare.

Scorpione - Sarete piuttosto accaldati in queste 24 ore poiché vi ritroverete nel bel mezzo di una situazione scottante. Una conversazione vi lascerà l’amaro in bocca, ma attenzione a non perdere tempo dietro a chi vuole la ragione a tutti i costi. Sarete impegnati in faccende casalinghe ma anche esterne alle mura domestiche. Chi fa da se fa per tre, tenetelo ben presente.

Previsioni dell'oroscopo dal Sagittario al Pesci

Sagittario - L’estate sta finendo, perciò in giornata sarete pervasi da un profondo stato di apatia e nostalgia. Ripenserete a tutte quelle situazioni che avete vissuto di recente, alla spiaggia, agli amici, al cibo.

Tempo al tempo e il vostro umore si stabilizzerà.

Capricorno - Gli astri si presentano piuttosto bene per i Capricorno che ultimamente ne hanno vissute di cotte e crude. Risultano in via di risoluzione tutti quei problemi o ostacoli intercettati sinora. È stato un periodo decisamente difficile, ma presto verrete ricompensati per tutto lo sforzo impiegato. In famiglia tornerà il sereno e lo stesso vale anche per alcune amicizie.

Acquario - Ogni traguardo si raggiunge con il sudore. Perciò se delle cose non vi garbano, anziché dare la colpa ai fattori esterni, rimboccatevi le maniche e dateci dentro. Mal di testa o mal di ossa in agguato, l’età avanza per tutti!

Pesci - Parte bene questa giornata che potrebbe anche regalarvi qualcosa di importante.

Cercate di non sognare ad occhi aperti, bensì di tenere alta la guardia perché potrebbero spuntare delle ghiottissime occasioni. Una persona del Cancro vi vuole molto bene ed ha paura di perdervi.

