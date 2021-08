L'Oroscopo di settembre prende forma sotto un interessante aspetto astrale e porta con sé una ventata di novità. Questo mese debutterà e uscirà di scena con la Luna in Cancro, quindi si può dire che le cose andranno bene.

Un altro aspetto interessante sarà caratterizzato dall'ingresso del Sole in Vergine dal 22 agosto. I primi 15 giorni saranno fondamentalmente transitori: qualcuno dovrà riprendere la propria routine e qualcun altro potrà godere ancora degli ultimi scampoli dell'estate.

Occhio alla Luna nuova in Vergine del 7 settembre, ma anche alla Luna piena in Pesci del giorno 21.

Fatte questa premesse, scopriamo approfonditamente che cosa riservano gli astri per tutti i 12 segni zodiacali a settembre.

Oroscopo, previsioni astrologiche di settembre dall'Ariete al Cancro

Ariete – Settembre sarà un mese importante sotto certi aspetti. Si registrerà una ripresa a livello economico e risulteranno favoriti gli investimenti. Purtroppo, in altri comparti potrebbero spuntare degli imprevisti. Le stelle parlano di movimenti a voi ostili. Le vostre scelte, inoltre, rischieranno di essere messe in discussione. Questa situazione vi porterà a sentirvi scoraggiati e delusi in alcune giornate, ma per fortuna anche al peggio c'è una fine. Verso la fine di settembre le cose cominceranno a muoversi nel modo giusto.

Si risveglierà la passione e il vostro cuore tornerà a palpitare forte. Collaborazioni favorite.

Toro – A settembre si cambia rotta, ma che stress! Rispetto a qualche anno fa siete cambiati parecchio, quasi non vi si riconosce. Le vostre priorità sono maturate, inoltre siete di gran lunga più esigenti. In estate potreste aver conosciuto una persona importante che vi ha aperto gli occhi.

Possibili contrasti nel cuore di settembre, soprattutto per quanto riguarda la casa o il denaro. Coloro che negli ultimi anni hanno concluso una storia o un'importante collaborazione, ritorneranno a guardare al futuro con maggiore speranza e gratitudine. In alcune giornate sfogherete la noia e la frustrazione sul cibo, ma attenzione a non mettere su troppo peso.

Esami o operazioni da sostenere.

Gemelli – Questo nono mese dell'anno partirà con qualche affanno. Vi sentirete un po' appesantiti e nostalgici, sia per l'estate che vi lascerete alle spalle e sia per la ripresa del solito tran-tran. Sarà bene tenere gli occhi aperti e rimboccarsi le maniche perché fino a dicembre sarete piuttosto indaffarati. La metà del mese sarà la più difficile, vivrete delle notti insonni e piene di ansia. Evitate di saltare i pasti e di sperperare denaro: comprate solo ciò che vi serve veramente. Una certa situazione generale, che credevate ormai archiviata, si ripresenterà e questo finirà per confondervi le idee. Ad ogni modo, un miglioramento arriverà dal 20 in poi, quando avrete ormai assimilato i cambiamenti settembrini.

Dentro di voi si risveglierà tutto e vi appresterete a fare un salto di qualità. Bene la sfera sentimentale, con il partner di sempre verranno seminati nuovi progetti emozionanti.

Cancro – Dopo un'estate piatta a livello economico, riporrete tante speranze nel mese di settembre. Tuttavia le stelle svelano che sarete ancora nel bel mezzo di una fase di esplorazione. Dentro di voi, negli ultimi tempi, avete cominciato a maturare nuove abitudini e ideologie. Niente è più come prima, ed anche l'amore potrebbe aver subito questa trasformazione. Dopo il 15 comincerete a marciare speditamente verso i vostri obiettivi, ma senza un piano accurato finirete per incappare nelle insidie. Le coppie sono pronte ad allargare la famiglia o a cambiare casa.

In alcune giornate dovrete affrontare un bel carico di stress, poiché dovrete chiudere un affare o sbrigare delle questioni burocratiche. A livello di salute sarà bene migliorare l'alimentazione e ridurre sale e zucchero.

L'oroscopo dal Leone allo Scorpione

Leone – Piano piano recupererete terreno. L'estate non vi ha fruttato granché a livello economico e lavorativo, specie se siete freelance o svolgete lavoretti occasionali. Settembre sarà il mese giusto per cercare delle soluzioni più durature e consone al vostro stile di vita. Chi è sposato o convive da tanti anni finirà per discutere con il partner su certi argomenti importanti. Cercate di soppesare le parole, altrimenti finirete per dire qualcosa di offensivo.

L'amore per i single andrà in letargo, perché avrete voglia di starvene per conto vostro. Inizierete a seguire una nuova serie Tv che vi appassionerà tanto. Evitate le notti in bianco, dormire è molto importante per la salute. Chi ha dei figli piccoli, spenderà un bel po' di denaro per le spese scolastiche e di cancelleria.

Vergine – Settembre è il vostro mese più fortunato dell'anno, anche se non si direbbe. Cercate di mettere la testa a posto e di non vivere alla giornata, altrimenti avrete sempre difficoltà a sbarcare il lunario. Chi combatte una battaglia, finalmente potrà allentare la corda perché il peggio risulterà passato. Durante questo mese un po' di agitazione interiore non mancherà, soprattutto se dovrete rientrare a scuola o al lavoro.

Invece, chi si occupa della casa e della famiglia, vivrà delle giornate impegnative ma anche delle mattinate tranquille. Finalmente tornerete a dormire serenamente e senza sudare. Attenzione ai dolori articolari o ai mal di testa che di tanto in tanto tornano a farvi visita.

Bilancia – Questo è il mese in cui il Sole entra nel vostro segno zodiacale, per cui dopo il 22 tante buone situazioni si paleseranno. Portate un po' di pazienza se le prime settimane non vi sembreranno promettere nulla di buono o se qualcuno o qualcosa vi darà molti grattacapi. Dal 22 in poi, infatti, noterete un sensibile miglioramento che vi conferirà energie, creatività e intraprendenza, tre qualità che vi condurranno verso il successo.

Il lavoro sarà un tema delicato. Ad avere più difficoltà saranno coloro che dovranno riprendere in mano la propria routine quotidiana. L'amore per le coppie, invece, sarà più passionale, ma attenzione alle gelosie e recriminazioni. Tendete a pensare troppo. Festeggiamenti e sorprese in arrivo verso la fine del mese.

Scorpione – Più la fine dell'anno si avvicina, più avrete da fare perché siete un segno pieno di responsabilità e impegni. Attenzione a non esagerare, perché il troppo stroppia e a pagarne le conseguenze sarà proprio la vostra salute. L'oroscopo parla di una situazione astrologica agitata. Ci saranno delle consistenti spese da sostenere e il vostro conto sarà deprimente. Nel corso di questo mese vi ritroverete a fare un sogno particolare che vi susciterà terrore e panico.

Rispetto a qualche anno fa, siete più maturi e consapevoli. Chiarimenti sotto il profilo professionale ma anche sentimentale, qualcuno sarà in procinto di convolare a nozze o di andare a vivere da solo o con la persona amata. Tutelatevi il più possibile.

Le previsioni dell'oroscopo dal Sagittario al Pesci

Sagittario – Problemi finanziari in questo settembre che vi porterà a sedervi ad un tavolo per fare la resa dei conti. Il bilancio che ne trarrete vi aprirà gli occhi, spingendovi ad attuare nuove rivoluzioni all'interno della vostra quotidianità. Tendete a comprare ciò che non vi occorre, e questo perché siete facilmente abbindolabili. Lavorate sulla vostra mente e imparate a non cedere alle inutili tentazioni.

Andrà meglio in famiglia e in amore. La presenza adeguata e le esperienze gentilmente condivise rafforzeranno quei legami a voi cari. Non guardate cosa fanno gli estranei, ma seguite sempre il vostro cuore perché quello che conta è sentirsi a proprio agio.

Capricorno – Mese parecchio dissonante, ma quando il Sole entrerà nel segno della Bilancia troverete pace e serenità. Dovrete fare i conti con spese, agitazioni familiari, lavoro, colleghi, studio, salute traballante. Sarà come stare sulle montagne russe, ma riuscirete a venirne a capo. Cercate solamente di controllare ciò che direte, poiché potreste risultare scortesi e invadenti. Le uscite non mancheranno, ma anche in questo caso evitate di attaccare bottone con chiunque.

Qualcuno dovrà andare dal dentista, altri sosterranno un intervento medico o un certo esame. Litigi d'amore per chi si sta frequentando da pochi mesi: ci vuole tempo per fidarsi dell'altro, perciò non mettetevi fretta. Tutto ok per le coppie sposate o che stanno insieme da molto tempo.

Acquario – Ecco un mese valido per chiudere i conti in sospeso e voltare pagina. Vi sentirete delle persone nuove, anche perché avete trascorso un'estate movimentata e importante. Cercate di non perdere le nuove amicizie fatte di recente e continuate a coltivare le relazioni pubbliche perché vi torneranno di grande utilità in futuro. Chi ha dei figli vivrà con loro delle profonde emozioni. Settembre favorirà la nascita di buoni propositi, inoltre sarà anche un mese valido per iniziare un progetto o per partire per un viaggio.

Attenzione alle spese, sarete alle prese con lo shopping autunnale.

Pesci – La sedentarietà non fa bene, perciò impostate una routine di fitness regolare. Questo sarà il mese della rivoluzione interiore, infatti dentro di voi cominceranno a germogliare nuove intenzioni. Sarete molto indaffarati, sia in casa che fuori. Chi lavora vedrà accrescere le entrate, ma le stelle invitano a risparmiare e a mettere via dei soldini per le future esigenze. Vi sarà possibile raggiungere nuove mete. Tornerete a sorridere perché ciò che tanto attendevate finalmente si paleserà. I vostri sogni assumeranno sfumature via via sempre più nitide. Bene l'amore di coppia, ma anche per i single sono previste avventure piene di passione.