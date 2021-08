Per il fine settimana del 28 e del 29 agosto 2021, l’ultimo del mese, l’Oroscopo prevede che la Vergine sia al primo posto della classifica grazie a dei passi in avanti sul lavoro , così come i Gemelli conosceranno un periodo di vantaggi su molti aspetti. I Pesci potrebbero vivere una situazione di precario equilibrio, al contrario del segno del Cancro che sarà piuttosto ottimista.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni.

L’oroscopo di domani: Cancro ottimista

1° Vergine: emergere al primo posto nella classifica dell’oroscopo significherà avere dei vantaggi sul lavoro e una grande volontà di ripristinare l’equilibrio su tutti i fronti che concernono i rapporti interpersonali.

Le energie saranno efficienti e quasi inesauribili.

2° Acquario: finalmente la fortuna in amore sarà ai massimi livelli, con la prospettiva di una grande ottimismo nelle vicende future e tanti incontri che per i single potrebbero fare notevolmente la differenza. Secondo l’oroscopo avrete molto più tempo libero del previsto.

3° Gemelli: finalmente avrete un breve periodo di successi e di ambizioni che saranno accontentate, soprattutto nel lavoro e nella giornata di sabato. Ora come ora si avvieranno tanti nuovi orizzonti e la prospettiva di un giro di vite significativo.

4° Cancro: l’ottimismo di queste giornate sarà essenziale per rendere più sereno e stabile il vostro equilibrio, vi darà risposte più concrete alle domande di carattere personale, e potrebbe anche fare la differenza nei chiarimenti con qualcuno con cui vorreste riallacciare dopo un litigio.

Soddisfazioni per Capricorno

5° Capricorno: gli affari vi daranno più soddisfazioni del previsto, soprattutto alla luce di una situazione che fino a qualche tempo fa stava andando un po’ male. L’oroscopo prevede anche tanta sintonia con il partner, soprattutto nelle due serate.

6° Pesci: qualche persona potrebbe potenzialmente irritarvi e rendervi questo weekend abbastanza difficile da gestire, senza contare che le cose da fare potrebbero sensibilmente aumentare.

Vi dimostrerete molto forti e tenaci anche se ci saranno ostacoli nella giornata di domenica.

7° Toro: vi sentirete di buonumore, anche se ci sarà molto da "digerire" a causa di una delusione che probabilmente per il momento potrebbe non scemare completamente. Il riposo e la calma saranno strumenti essenziali per poter trascorrere al meglio questo fine settimana.

8° Bilancia: avrete un equilibrio con il partner che potrebbe trasformarsi in un'intesa abbastanza buona nel corso del fine settimana, dunque avere semplicemente a cuore il vostro rapporto con la persona amata sarà ottimo per poter far evolvere la vostra relazione.

Pausa per Leone

9° Ariete: i miglioramenti in amore si faranno sentire, arriverà una complicità che probabilmente in questo periodo suona come inaspettata e ricca di tante iniziative che dovrete semplicemente afferrare al volo per vivere al meglio questo fine settimana.

10° Leone: scenderete nella classifica, a causa di una "pausa", anche se tollererete poco la prospettiva di fermarvi, anche se soltanto per un fine settimana. Purtroppo però in amore la comunicazione potrebbe “non funzionare” a dovere.

11° Scorpione: per il momento dovrete fare qualche sacrificio per poter rendere alcune problematiche più agevoli da risolvere. Però avrete un po’ del vostro umore compromesso: le distrazioni potrebbero servire molto a poco.

12° Sagittario: concluderete la settimana in modo stabile, sempre all’ultimo posto nella classifica ma con la consapevolezza che avete fatto molto affinché le cose cambino in meglio. Focalizzarsi sulla cura della vostra persona al momento sarà la cosa migliore da fare per evitare malesseri.