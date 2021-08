Le previsioni zodiacali di sabato 28 agosto 2021 sono pronte a rilasciare le nuove predizioni interessanti la parte conclusiva della settimana. Come al solito, a dare modo di misurare il grado di positività offerto dalle effemeridi ai singoli segni sarà l'Astrologia. A fare la differenza, la splendida presenza della Luna in Toro, con il Sole in Vergine e Nettuno in Pesci. Ottima la posizione di Venere in Bilancia, nel contempo in trigono ad un ottimo Saturno in Capricorno. In questo contesto così variegato, l'Astrologia di sabato pone l'accento su Toro e Gemelli, segni valutati a massima fortuna nel periodo.

Non male Ariete e Leone, preventivati in periodo da quattro stelle. A soffrire un po' di più questo avvio di weekend saranno invece coloro della Vergine e del Cancro.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 28 agosto su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Toro, Gemelli;

2° posto - ★★★★: Ariete, Leone;

3° posto - ★★★: Vergine;

4° posto - ★★: Cancro.

Previsioni zodiacali del 28 agosto, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 28 agosto al segno dell'Ariete porta tanta normalità, in questo caso espressa dalle quattro stelline relative alla routine. L'amore sarà al centro dei vostri interessi.

Capirete così ciò che vi rende felice e, seguendo i vostri sogni d'amore, realizzerete anche quelli del partner. Le stelle vi infonderanno una carica incommensurabile e la giornata sarà vivacissima, ricca di sorprese intriganti. Il cielo vi addolcirà, vi renderà sensibili alle manifestazioni affettive. Avrete così voglia di coccole e la giornata positiva vi aiuterà a comunicare con il partner.

Single, le stelle consigliano di trascorrere più tempo con i vostri amici e di approfittare della loro compagnia per ritrovare un po' di equilibrio in casa e in famiglia. Oggi nella vostra sfera di cristallo ci potrebbe anche essere un incontro importante, una seduzione nuova da consumarsi magari, lontano dai luoghi abituali, durante un piacevolissimo viaggio.

Nel lavoro, avrete conferme che i sacrifici che avete fatto ultimamente non sono stati vani e avrete quindi dei riconoscimenti graditissimi.

Toro: ★★★★★. L'oroscopo del giorno a voi del Toro predice la possibilità che possano arrivare buone notizie in merito a quella questione che sapete... Pertanto si pronostica un periodo valutato col massimo delle possibilità. Cinque stelle saranno il vostro lasciapassare per la felicità? Speriamo! Intanto cercate di osare qualcosina in più nei confronti delle persone che interessano. In campo sentimentale, forti della Luna nel segno, ritagliatevi più spesso momenti di relax: pensate a voi stessi cercando di tagliare fuori gli impegni superflui. Così in serata la tenerezza della persona amata vi scalderà il cuore, vi darà intense emozioni, rendendovi socievoli, facendovi comunicare con spontaneità i vostri sentimenti.

Single, la vita di società sarà movimentata come voi desiderate, con hobby e interessi che certamente non lasceranno il tempo per il riposo. Allora guardatevi bene attorno: forse la vostra anima gemella è nascosta proprio tra le persone che frequentate ogni giorno e aspetta solo di essere scoperta. In questo periodo non si escludono incontri interessanti e inaspettati. Nel lavoro, l'idea vincente potrebbe essere dietro l'angolo: date ascolto alla fantasia che vi fornirà materiale più che positivo da sviluppare nei settori che più vi premono.

Gemelli: ★★★★★. In arrivo un giorno fantastico, valutato con le cinque stelle della buona sorte. Quindi, preparatevi a gustare un sabato con alcune buone novità in campo sentimentale o nelle attività professionali.

In amore, la giornata in analisi soddisferà le vostre aspettative: ovunque andrete otterrete ampi consensi e questo vi renderà particolarmente di buonumore. Si profila una serata in perfetta sintonia con il partner, grazie alle stelle che porteranno movimento alla vostra giornata, rendendovi allegri e spensierati. Sarete così convinti di aver incontrato la vostra anima gemella e sentirete di aver raggiunto un livello molto alto di appagamento interiore. Cercate di essere sempre voi stessi, anche quando sapete che "la verità" potrebbe far male a qualcuno. Single, giorno perfetto per gli interessanti risvolti professionali che molti di voi si troveranno a vivere: il cielo sarà a vostro favore e le vostre ambizioni più segrete potranno realizzarsi in un battito di ciglia.

Il morale sarà buono e si rifletterà positivamente anche sugli affetti familiari e su tutti i vostri amici. Nel lavoro, i riflettori stellari saranno puntati sul lavoro: ovunque vi troviate, in casa o fuori, da fare ne avrete comunque. Arriveranno così dei buoni guadagni per chi ha un'attività commerciale.

Oroscopo e stelle di domani, sabato 28 agosto

Cancro: ★★. L'astrologia del momento indica una giornata "complicata" in arrivo, decisamente poco affascinante su molti aspetti. Infatti il periodo è stato valutato nelle predizioni del momento con le due stelle relative ai frangenti da "ko". Per i sentimenti, sarà necessario rallentare i ritmi, seguire con attenzione l'evolversi delle situazioni e ascoltare tutto e tutti.

Un po' di nervosismo in coppia andrà messo in conto, dovuto forse al dialogo che si incepperà su equivoci, provocati dalla rabbia. Siate dunque chiari, diretti, sinceri e vedrete che insieme riuscirete a sistemare tutto. Single, la verità viene sempre a galla e ciò che avete a lungo taciuto potrebbe emergere, grazie agli influssi degli astri maggiori. Spetterà a voi prendere repentinamente una scelta: mantenere la solita strada o cambiare rotta e confessarsi, confidando nella comprensione di chi sta cercando risposte in voi. Nel lavoro, sarete piuttosto tranquilli, quasi svogliati. Per paura di litigare sceglierete la via del silenzio, così i soliti intoppi quotidiani vi lasceranno quasi del tutto indifferenti: non avrete voglia di arrabbiarvi!

Leone: ★★★★. Una giornata perfetta in tutto? Diciamo pure che potrebbe essere davvero così, visto il buon quadro astrale riservato per voi dalle stelle. Diciamo che qualcosina in più potrebbe muoversi tra fine pomeriggio e sera, comunque da verificare. In amore, la vita di relazione sarà intensa: abbandonate le vostre remore e lasciatevi andare al sentimento, non potrà che farvi bene. Le incomprensioni nella coppia saranno così superabili a patto di mettere da parte immaginari desideri di rivalsa e non fare passi di cui in seguito potreste pentirvi. Single, avete di fronte un giorno molto piacevole. Se state cercando l'anima gemella, potreste avere la fortuna di trovarla; se avete nel cassetto un vecchio progetto, è giunta l'ora di tirarlo fuori, togliere la polvere e riprenderlo in considerazione.

Nel lavoro, ottimisti e intraprendenti metterete a segno in questo periodo un gran numero di successi. Tutti (o quasi) apprezzeranno questa vostra insolita radiosità e ne gioiranno insieme a voi. Giornata ideale per pensare agli investimenti economici da effettuare.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, sabato 28 agosto, predice un avvio di weekend non troppo positivo: potreste sentirvi decisamente giù di tono senza reale motivo. In campo sentimentale, sarà una giornata offuscata dalle stelle antipatiche. Anche se in realtà non avrete nulla di cui lamentarvi, purtroppo vi sentirete scarichi e confusi; sarà così più facile rifugiarvi nell'immaginario, piuttosto che portare a termine gli impegni in calendario.

Se state vivendo un rapporto di coppia sottotono, non devono esserci segreti fra voi e il partner: sappiate manifestare senza timidezza quello che avete nel cuore! Single, per vivere con tranquillità e serenità questa giornata dovete rinunciare al dettaglio: prendete gli eventi con serenità e valutate le risposte di chi vi sta intorno per quelle che sono, senza replicare se non sarete del tutto convinti. Nel lavoro, giornata piena di pratiche e commissioni da sbrigare: concentrate il tutto nella mattinata e staccate la spina appena potete, perché avete bisogno di distrarvi e rilassarvi.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di sabato 28 agosto.