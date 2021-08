L'Oroscopo del 31 agosto rivela che il mese si chiuderà con la Luna in Gemelli. La fase calante dell'astro argenteo favorisce i ricambi e prepara ad affrontare ciò che verrà. L'intera settimana garantirà qualcosa di promettente per molti segni zodiacali. Approfondiamo dettagliatamente le previsioni dello zodiaco di questa giornata, premettendo che a fine articolo è possibile consultare la posizione del proprio segno.

Oroscopo e previsioni astrologiche dall'Ariete al Cancro

Ariete - L’erba del vicino è sempre più verde, ma è bene ricordarsi che l’apparenza inganna.

Anziché pensare agli altri, focalizzatevi sul vostro ipotetico giardino e curatelo. In queste 24 ore comincerà la vostra battaglia: non sarete più disposti a indietreggiare o ad accontentarvi. La lettura arricchisce il proprio bagaglio culturale e nutre la mente, quindi non sottovalutate il potere dei libri.

Toro - Arricchite la vostra quotidianità facendo dei piccoli cambiamenti. Del resto siete un po’ stufi di fare e dire sempre le stesse cose. Ponetevi delle piccole sfide e superatevi mettendovi alla prova. Qualche nativo di questo segno sta combattendo una guerra interiore che molto spesso lo mette in ginocchio. Non siete soli nella vostra battaglia.

Gemelli - L’oroscopo invita a darsi da fare.

Si prospettano 24 ore intense, in special modo per chi lavora o studia. Nei mesi scorsi vi siete lasciati andare un po’ troppo e ora dovrete correre per recuperare il terreno perso. Salute stabile, siete molto attenti a ciò che mangiate e alla qualità del vostro sonno. L'estate è praticamente terminata, scrollatevela di dosso e preparatevi ad accogliere l'autunno.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Cancro - In questa giornata i vostri pensieri saranno focalizzati sugli affari e sul lavoro. Investimenti, pratiche, soldi, tutto ciò vi terrà molto occupati. Prima il dovere e poi il piacere, tenete a mente questa massima se non volete rischiare di non finire più. Riservate la sera alle vostre passioni e concentratevi sulla famiglia quando siete a tavola.

Sta per iniziare settembre e lo farà con la Luna nel vostro segno, avrete un autunno pieno di impegni ma anche memorabile.

Oroscopo, dal Leone allo Scorpione

Leone - Spesso pretendete così tanto da voi stessi, ma portatevi il dovuto rispetto. In giornata la vostra autostima sarà sotto ai tacchi e faticherete a vedere il risvolto positivo delle cose. Chi lavora non sembra andare d’accordo con qualche collega o con il proprio superiore. Cercate di non costringervi a tollerare ciò che va contro la vostra personalità. Voltate pagina ed esplorate nuovi orizzonti.

Vergine - Giornata condita di alti e bassi. Vi sentirete demotivati e deconcentrati. Non è facile riprendere il solito trantran, specie se siete reduci da un’estate di vacanze al mare.

L’amore di coppia sarà a rischio litigio a causa di alcune incomprensioni. Cercate di non essere troppo offensivi.

Bilancia - Qualcosa comincerà a smuoversi in queste 24 ore che profumano di vittoria e fortuna. Siete un segno destinato a grandi cose, ma se non avete accanto una persona capace di spronarvi, ispirarvi e supportarvi tendete a non muovere un solo muscolo. Datevi da fare se le vostre ambizioni sono valide e grandi. Non ponete limiti ai vostri sogni.

Scorpione - L'oroscopo parla di una giornata tutto sommato valida e intensa. Godrete di buone condizioni psicofisiche e non vi lascerete condizionare dagli altri. La famiglia risulterà compatta così come la sfera sentimentale. Chi lavora otterrà consensi e potrebbe anche ricevere qualche notizia promettente.

Predizioni dell'oroscopo dal Sagittario al Pesci

Sagittario - A volte ricominciare da capo può spaventare, ma nel caso del Sagittario questo è proprio quello che serve. Avete rimandato troppo a lungo un rinnovamento, un discorso o una partenza. Queste 24 ore favoriranno la comunicazione e la semina di nuovi progetti. Qualcuno sta per tornare a studiare, magari per trovare nuovi sbocchi oppure per pura passione. Evitate di battere strade troppo trafficate, ma tenetevi alla larga anche da quelle che non conducono da nessuna parte.

Capricorno - Cercate di rimanere ben ancorati ai vostri principi, ma al contempo mantenete la mente aperta. Spesso avete l’impressione che la vostra vita sia una ruota che si ripete all’infinito e che non ci sarà mai qualche novità emozionante.

Uscite e andate incontro alle opportunità, perché se volete veramente cambiare, allora dovete partire all’attacco.

Acquario - Da alcuni giorni siete preda della distrazione e questo vi sta dando parecchio filo da torcere. Non cedete al nervosismo e cercate di vedere il lato positivo delle cose. A volte basta cambiare prospettiva per rimettersi in carreggiata. Chi è in pensione e ha i nipoti, vorrebbe poter stare di più con loro.

Pesci - La mattina faticate a mettere piede fuori dal letto, ultimamente state facendo le ore piccole davanti alla televisione o in giro con gli amici. Le stelle invitano a darsi da fare in vista del fatidico rientro. Chi, invece, è già tornato a lavorare, dovrebbe iniziare a impostare la proprio routine in modo tale da non creare troppo scompiglio.

L’ordine prima di tutto!

Classifica astrale del giorno

Bilancia 1°

Scorpione 2°

Cancro 3°

Sagittario 4°

Pesci 5°

Gemelli 6°

Ariete 7°

Toro 8°

Capricorno 9°

Vergine 10°

Acquario 11°

Leone 12°