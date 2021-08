Le previsioni zodiacali di martedì 31 agosto 2021 sono pronte a svelare come andrà la giornata di domani su amore e lavoro. Lo scopo è sempre quello: cercare di soddisfare al meglio la curiosità nei riguardi del proprio segno di nascita. L'Astrologia di martedì mette sotto osservazione il cielo astrale del momento in relazione ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: pronti a saziare la vostra curiosità in merito a chi avrà "la palma d'oro" riservata ai segni più fortunati del momento? In questo frangente si prevede una interessante giornata per gli amici nativi del Cancro o della Vergine.

Prospettive differenti, invece, secondo quanto estrapolato dalle effemeridi quotidiane, per gli sfortunati amici nativi del Toro: gli appartenenti al predetto segno di Terra dovranno prepararsi ad affrontare un martedì segnato con la spunta del "sottotono".

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 31 agosto su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Cancro, Vergine;

2° posto - ★★★★: Ariete, Gemelli, Leone;

3° posto - ★★★: Toro.

Previsioni zodiacali del 31 agosto, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 31 agosto al segno dell'Ariete indica abbastanza soddisfacente questa parte della settimana.

In amore il buongiorno si vede sempre dal mattino: a giudicare dall'umore, la giornata si annuncia dinamica, con anche delle novità o sorprese, magari con progetti vincenti. Cogliete le occasioni che il destino vi offre, accettando una proposta che potrebbe essere fatta da chi avete nel cuore, anche se potrebbe sembrarvi una sfida azzardata.

La voglia di qualcosa di nuovo nel rapporto di coppia vi farà pensare e ripensare, ma questi problemi si risolvono molto meglio in due. Single, situazione complessivamente positiva con ampie possibilità di mettere la parola 'fine' su vecchi problemi precedentemente irrisolti: alcune diatribe potranno essere facilmente superate, i conflitti con altre persone essere appianati o chiusi.

Non mancheranno neppure occasioni per divertirsi alla grande in serata, con chi sapete voi. Nel lavoro, martedì movimentato, produttivo ma positivo. Momento ideale per riorganizzare le idee e i programmi. Valutare le prospettive per cambiamenti futuri: utilizzate i rapporti sociali per migliorare la vostra posizione.

Toro: ★★★. Domani probabilmente a dominare in parte sarà l'ansia. Forse dovrete affrontare problemi più impegnativi del solito: doveste accontentarvi di quanto (poco!) già ottenuto in attesa di tempi migliori. In campo sentimentale, se vi sentirete un po' in crisi non fatene un dramma: non sempre le cose vanno nel modo sperato e non sempre l'umore è al massimo. Per rimediare cercate di trascurare gli impegni di sempre e di dedicarvi di più al partner e all'amore.

Cercate di ritrovare in voi quella forza e quella energia positiva; se potete, lasciate perdere gli spostamenti e i programmi più stressanti e dedicatevi completamente a chi avete accanto. Single, parecchie cose non vi soddisfano e pretenderete sempre di più dalle vostre capacità. Usate questa giornata per ricaricarvi perché presto potreste raggiungere un traguardo importante ed inatteso per fare nuove conquiste. Nel lavoro, le stelle in parte vi remano contro. Intoppi, ritardi e cambiamenti di programma vi disturbano, creando tensioni e problemi di comunicazione.

Gemelli: ★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 31 agosto, svela una situazione astrale abbastanza invitante, anche se non troppo facile da interpretare a chi non è "del ramo".

La giornata in questione vi vedrà abbastanza in forma, con probabili situazioni investite nell'assoluta normalità, comunque non necessariamente negative. In amore, avrete un cielo spettacolare dove immaginazione e notevole spirito d'iniziativa la faranno da padroni: saranno queste le vostre doti migliori, esaltate in parte dagli attuali transiti planetari, positivi a spot. Vi attende così una buona giornata tutta da saper interpretare e poi gestire, specie a chi è felicemente in coppia. Periodo utile per ritrovarsi, se eventualmente qualcuno si fosse smarrito o avesse avuto qualche incertezza. Single, rimanere fedeli a certi principi o valori per voi è importantissimo e la vostra stima cresce quando incontrate delle persone con cui condividere i vostri ideali.

Così, avrete modo di scambiare opinioni interessanti con una persona in particolare che vi sta molto a cuore. Nel lavoro, vi muoverete con disinvoltura per risolvere brillantemente un problema difficile.

Oroscopo e stelle di martedì 31 agosto

Cancro: ★★★★★. In prospettiva una giornata dalle enormi potenzialità, tutte da spendere in modo proficuo e convincente, cercando di rimettere in sesto situazioni traballanti. Per i sentimenti, vi sentirete più sensuali e attraenti, sapete di avere un grande potere seduttivo e cercherete di sfruttarlo per ottenere quello che desiderate dal partner. A volte basta un piccolo tassello che va al suo posto per completare un quadro di sconfinata bellezza: l'amore in questi giorni sarà il vostro rifugio segreto, il vostro nido.

Grazie anche alle stelle capaci di riportare gioia e calore nella vostra vita quotidiana. Single, alcuni astri vi sorridono e, di conseguenza, i pronostici per la giornata sono assolutamente favorevoli. Abbandonatevi alle emozioni che presto proverete, perché saranno tutte molto utili per voi. Nel lavoro, non sarà affatto male quest'ultimo martedì di agosto, per quanto riguarda il lavoro. Se siete in città e operativi il semaforo sarà verde con nuove strade che si staglieranno all'orizzonte tra proposte e idee eccellenti.

Leone: ★★★★. Il periodo andrà a cadere su una giornata discretamente apprezzabile, anche se non pienamente soddisfacente. Il quadro astrale presenta un buon Saturno in trigono al Sole ma, di contro, una Luna speculare negativa.

Come si evince, momento non male ma da tenere sotto osservazione in quanto non potete permettervi di fare passi falsi. In amore, in questa giornata avrete modo di alleggerire i vostri impegni e di concedervi dei momenti di relax. Se vivete una relazione di coppia felice, potete approfittare, perché questo momento procede veramente a gonfie vele. Periodo ottimo se state vivendo un rapporto serio o state facendo progetti a lungo termine. Le stelle vi doneranno stabilità e provvederanno anche a regalarvi una buona dose di romanticismo. Single, il cielo vi permetterà di mantenere un forte autocontrollo e di gestire con piglio sicuro ogni situazione sentimentale. Una telefonata inaspettata vi farà battere il cuore aprendo nuove prospettive alla vostra vita sentimentale.

È sul lavoro che dovrete dare una potente accelerata, perché ci saranno ottimi appoggi stellari. Le questioni pratiche e gli affari andranno benissimo, con le stelle che vi consentiranno di sciogliere matasse complicate o migliorare i guadagni.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 31 agosto, indica una giornata all'insegna del'amore. Questo secondo giorno della settimana dovete concentrarvi però anche sugli impegni, senza distrazioni e soprattutto senza ascoltare chi cercasse di accendere il nervosismo. In campo sentimentale, dopo alcuni giorni agitati potrete finalmente riscoprire il piacere di fare le cose a modo vostro. Le stelle vi doneranno tanta energia ma al tempo stesso vi faranno sentire sicuri di voi, calmi e concentrati.

La vostra vita in questo momento poggia su solide basi, ossia quelle che avete costruito con lentezza e determinazione insieme al partner. Single, sarà l'entusiasmo la dote migliore da esibire nel corso di questa giornata, caratterizzata da molte novità e dai ritmi abbastanza vivaci. Eccellente sarà l'intesa con una persona a voi cara: farete faville grazie a un fascino in aumento, il che ammaglierà tutti quelli che avranno a che fare con la vostra bella persona. Nel lavoro, saprete affrontare qualsiasi situazione o nodo professionale vi capiti davanti, scovando soluzioni originali o trovando alternative impensate.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di martedì 31 agosto.