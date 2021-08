L'Oroscopo del 30 agosto è pronto a rivelare come sarà quest'ultimo lunedì agostano. Si avvicina l'autunno e questo per molti sarà il giorno del rientro a lavoro o alla solita routine di un tempo. Sarà il momento di riporre nel cassetto dei ricordi tutto ciò che è avvenuto nel periodo estivo e guardare avanti. Si prospettano 24 ore condite da alti bassi per alcuni segni zodiacali che dovranno fare i conti con la Luna in Gemelli, ma c'è chi si sentirà bene e chi avrà molta energia da convogliare nelle attività di rilevata importanza. Passiamo in rassegna le previsioni dell'oroscopo di questa giornata, premettendo che a fine articolo è possibile verificare la posizione in classifica del proprio segno zodiacale.

Previsioni astrologiche 30 agosto, dall'Ariete al Cancro

Ariete - Risparmiare a discapito della qualità è sempre una pessima idea poiché le cose potrebbero non durare abbastanza. Sarete piuttosto dinamici e ispirati. Questa sarà la giornata giusta per rivedere i conti, trarre il bilancio di quanto avvenuto di recente e concentrarsi sul prossimo traguardo. Mancano sempre meno mesi alla fine dell’anno, ma voi già avete stilato i propositi da attuare a partire dal mese di settembre.

Toro - Si prospetta una giornata intensa, non riuscirete a fermarvi prima di sera. Avrete molta carne a cuocere e vi sembrerà di essere inseguiti. Attenzione a non lasciarsi travolgere dalla pressione e dallo stress.

Giocate d’anticipo e prevenite tutto quello che può essere prevenuto, altrimenti avrete una settimana molto pesante. Una certa notizia potrebbe lasciarvi scioccati.

Gemelli - Ci sono giorni in cui vorreste fuggire in un posto in cui non vi conosce nessuno, perché siete troppo ricercati. In famiglia tendete a provvedere voi a tutto e spesso siete preoccupati per i vostri figli o nipoti.

I più giovani, invece, stanno assaporando i loro spensierati anni e fanno bene. Settembre vi porterà novità sul fronte famigliare, lavorativo e finanziario: preparatevi.

Cancro - Spesso siete troppo perfezionisti e tendente a prolungare a lungo una certa cosa. Avete necessariamente bisogno di cambiare aria perché non vi sentite compresi.

Chi è sposato o convive da molti anni lamenta l’assenza del romanticismo all’interno della propria relazione. Correte ai ripari e fate voi la prima mossa.

Oroscopo, le previsioni dal Leone allo Scorpione

Leone - In autunno sarete al centro di alcune dinamiche particolarmente intense. Dovrete fare bene attenzione a ciò che vi aspettate perché non è tutto oro quel che luccica. In giornata, una persona a voi vicina potrebbe chiedervi un favore o un consiglio.

Vergine - Nella vita è importante seguire il proprio istinto. Ascoltate i consigli altrui, ma ricordatevi sempre che l’ultima decisione spetta esclusivamente a voi. In giornata qualcuno o qualcosa potrebbe urtarvi i nervi. Vi sentirete diversi.

Bilancia - Ci sono dei giorni in cui vi sentite al settimo cielo e altri in cui, al contrario, sembrate annaspare. Sarà una giornata così così. Avrete delle faccende da sbrigare, forse dovrete occuparvi della casa, della famiglia o dovrete uscire per commissioni improrogabili. L’estate sta volgendo a conclusione e dentro di voi non vedete l’ora! Qualcuno a breve dovrà affrontare un’operazione o un certo esame oppure un colloquio.

Scorpione - Potreste trovarvi in una scomoda posizione, ma dovrete stringere i denti e proseguire. Durante il weekend tendente a lasciarvi andare e questo vi rende ancora più odiosi i lunedì. Ed ecco allora che questa si prospetta un inizio settimana alquanto complicato.

Occhio ai ritardi e agli imprevisti che rischieranno di procurarvi solamente disagio e mal di testa.

Oroscopo giornaliero dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Le esperienze passate vi hanno reso ciò che siete attualmente. Delle delusioni ancora oggi vi pesano addosso, si può dire che siete più guardinghi e meno ingenui. Questa giornata sarà perfetta per fare piazza pulita di tutte quelle relazioni ormai logore. In vista di un autunno di rinascita, preparatevi a sbarazzarvi del vecchiume e a ricominciare.

Capricorno - Ultimamente avete sprecato del tempo prezioso dietro alle attività più inutili e non proficue. Anziché mandare al macero le vostre energie, datevi da fare. Sarà la giornata giusta per rivedere le vostre priorità e aggiustare il tiro.

Chiedere consiglio a una persona esperta vi aiuterà a non commettere troppi sbagli.

Acquario - Giornata di ripresa, finalmente! L’oroscopo vi sorride e annuncia anche delle notizie in arrivo. Il vostro stato di saluto risulterà buono, non sarete tormentati da qualcosa di particolarmente fastidioso. Qualcuno vi strapperà una risata facendovi trascorrere un po’ di tempo in allegria.

Pesci - L’amore sarà al centro dell’attenzione, specie per le coppie innamorate e per coloro che stanno frequentando qualcuno da pochi mesi. I single hanno uno spasimante misterioso che fatica a dichiararsi: potreste vederlo proprio in queste 24 ore! Sarete in attesa di un ordine o di una risposta. Tutto filerà piuttosto bene e sarete contenti per i progressi fatti sinora.

Classifica astrologica

Ariete 1°

Acquario 2°

Pesci 3°

Sagittario 4°

Leone 5°

Gemelli 6°

Cancro 7°

Capricorno 8°

Bilancia 9°

Scorpione 10°

Vergine 11°

Toro 12°